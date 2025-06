Csikós-csapattal tarolhatja le Csehországot Magyarország, Kopasz visszavághat az óriásnak

Az arany nélkül, de 4 ezüst- és 3 bronzéremmel zárult párizsi játékok után megkezdődik az új olimpiai ciklus kajak-kenusaink számára. Kopasz Bálinttal a soraikban a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig tartó időszaknak frissen kinevezett szövetségi kapitányokkal, Tóth Dáviddal (kajak), ifjabb Foltán Lászlóval (kenu) vágtak neki a magyar versenyzők, miközben a Tokióban és Párizsban is eredményes Hüttner Csaba Szlovákia első számú szakmai vezetője lett.

Kopasz Bálint és a fiatalok az Európa-bajnokságon bizonyíthatnak Tóth Dávid kajak-szövetségi kapitánynak (Fotó: Peter Szalmas)

Csikós Zsóka újabb meglepetése?

A gyorsasági és para kajak-kenu szakágat is beleértve 33 fős csapattal vág neki Magyarország a június 19–22. közötti racicei Európa-bajnokságnak. Az idei két világkupa-versenyen több mint biztatóan szerepeltek legjobbjaink, akik között

ott lesz Kopasz Bálint, Varga Ádám, Nádas Bence és Adolf Balázs, miközben az olimpiai bajnok Csipes Tamara és Tótka Sándor, pihen kihagyja az idei versenyeket, Gazsó Dorka sérülés miatt marad távol.

Utólag nehéz megítélni, de vélhetően a BHSE olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnoka, Gazsó lehetett volna idén az első számú magyar női kajakos. Nem kis meglepetésre a hosszabb távokra összpontosító Csikós Zsóka 500 és 1000 méter egyesben is megnyerte a válogatót.

− Meglepett az eredmény, hiszen én tényleg úgy számoltam, hogy inkább a maraton lesz fókuszban idén.

Síkvízen is nyilván szerettünk volna jó eredményt elérni, de erre nem számítottam − mondta május elején a 24 éves szolnoki kajakos. Csikós Zsóka azóta az olimpia számban fél kilométeren 9. lett a szegedi, 6. a poznani világkupán, az Eb-n 500, 1000 és 5000 méteren is rajthoz áll. Ötszáz párosban Lucz Anna és Kiss Blanka indul. A Párizsban bronzérmes női négyesbe – Csipes és Gazsó hiányában – Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese került be Fojt Sára és Pupp Noémi mellé.

Az ezüstérmes Csikós Zsóka a női kajak egyesek 1000 méteres versenyének eredményhirdetésén a szegedi kajak-kenu világkupán (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Kopasz Bálint újra formában

A tokiói arany után Párizsban „csak” bronzérmet szerző algyői világklasszis még a visszavonulást is fontolóra vette. Ehhez képest beleállt a munkába, s három nagy csatát már sikerrel megvívott az idei esztendőben Kopasz Bálint. A kétszeres olimpiai ezüstérmes, őt már többször megelőző Varga Ádámot a hazai válogatón, majd a szegedi világkupán is felülmúlta. A két magyar orra alá borsot törő, Magyarországon is mosolygó Josef Dostált is kétszer verte idén Kopasz a világkupákon, de az igazi az lenne – ha már három a magyar igazság –, ha a cseh óriás számára hazai pályán, Racicében is maga mögé utasítaná.

A 27 éves magyar kajakkirálynak egyébként nincsenek kellemes emlékei a csehországi pályáról, ahol 2017-ben az ujját törte, miközben a hajóját emelte rá a tartó bakra.

Nem olimpiai versenyszámban, de kellő motivációval lapátolhat Varga Ádám: a 2023-ban és tavaly Szegeden első fizika szakos BME-hallgató a harmadik Európa-bajnoki címéért küzd kajak egyes 500 méteren.

Kopasz Bálint Szegeden és Poznanban is megverte már a regnáló olimpiai bajnokot (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Várakozások, remények, fogadás

Egy éve, amolyan olimpiai főpróba gyanánt 20 érmet, közte 10 aranyat gyűjtöttek a magyar kajak-kenusok az Eb-n az épek versenyében. Idén a fő cél az augusztusi világbajnokság, ugyanakkor fiatalokkal teletűzdelt csapattal is gazdag lehet az éremtermés a kontinensviadalon. Még akkor is, ha a tavalyinál hattal kevesebb, összesen 23 számban osztanak érmeket. Tótka Sándor a közösségi médiában 15 medált jósolt, miközben fogadásra buzdított. Véletlenül sem vitatkoznánk vele – neki legyen igaza!