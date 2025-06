Tízmilliárdos bombabiznisz, a Los Angeles Lakers az európai topklubokat is lepipálja

A Buss család elvi megállapodást kötött a Los Angeles Lakers eladásáról Mark Walter pénzügyi szakemberrel, aki egy befektetői csoportot képvisel, amely többek között a Los Angeles Dodgers baseballcsapata mellett a Konferencia-liga győztes Chelsea csapatát is birtokolja – tudta meg a The Athletic NBA közeli forrásokból. A szakértők a világ egyik legismertebb sportmárkáját 10 milliárd dollárra értékelik, és egyes források szerint ez még tovább emelkedhet, ha létrejön a tranzakció.

A Los Angeles Lakers korábbi tulajdonosa, a 2013-ban elhunyt Jerry Buss (jobbra) örök szerelme a kosárlabda volt. Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Buss család naggyá tette a Los Angeles Lakerst

A klub eddigi tulajdonosa, a Buss család – élén Jerry Buss lányával, Jeanie Buss-szal – több mint 40 éven keresztül irányította a Lakerst, amely ez idő alatt az NBA egyik legmeghatározóbb márkájává vált. A ’80-as évek „Showtime Lakers" csapata olyan ikonikus játékosokkal mint Kareem Abdul-Jabbar és Magic Johnson, elképesztő magasságokba vezette az NBA-t.

Jerry Buss tulajdonlása alatt tíz bajnoki címet szerzett a klub.

A Lakers összesen 17 NBA-bajnoki címet nyert – csak a Boston Celtics előzi meg őket –, és több alkalommal is a liga arcaiként emlegetett sztárokat foglalkoztatott:

Bár a végső döntés még hátravan, a megállapodás tényét több ligához közeli forrás is megerősítette. Jeanie Buss a tranzakció után is marad a csapat vezérigazgatói pozíciójában. Jeanie Buss 2017 óta a csapat tulajdonosa, miután apja 2013-as halála után a testvérek közötti jogvita lezárult.

A Lakers tulaja, Jeanie Buss a világ valaha volt legjobb kosarasával, Micheal Jordannal is jó viszonyt ápol JeanFotó: ROBYN BECK / AFP

A mostani eladás nemcsak egy korszak végét, hanem egy új kezdetét is jelenti: Walter befektetései eddig rendre sikert hoztak, így a Lakersnél is ambiciózus jövőkép rajzolódhat ki.

A 10 milliárd dolláros árérték messze meghaladja az eddigi rekorder, a Boston Celtics 6,1 milliárdos vételárát, valamint a az NFL-ben szereplő Washington Commanders 6,05 milliárdos eladását is.

A Chelsea FC 2022-ben 5,2 milliárdért kelt el, míg a Denver Broncos amerikaifoci-csapatot 4,65 milliárd dollárért vásárolta meg a Walton család. Ezekhez képest a Lakers üzlete új szintet jelent nemcsak Amerikában, hanem globálisan is.

Mark Walter Doncic köré építeni a Lakerst

A Lakersnél jelenleg LeBron James pályafutása végéhez közeledik, miközben Luka Doncic köré új csapat épül. Walter érkezésével nemcsak a játékosokra, hanem az infrastruktúrára, a háttérstábra és a hosszú távú stratégiára is több pénz juthat majd. Mi erre a garancia? A 65 éves Mark Walter a Guggenheim Partners vezérigazgatója, amely egy globális pénzügyi szolgáltató cég több mint 325 milliárd dolláros eszközállománnyal.

Ő vezette azt a befektetői csoportot, amely 2012-ben 2 milliárd dollárért megvásárolta a Dodgers baseballcsapatot.

Azóta két World Series győzelmet arattak, és a franchise az egyik legjobban működő szervezetté vált az amerikai profi sportban.

A Dodgers alattuk új szintre lépett bevételben is, amikor 2023 decemberében 10 évre 700 millió dollárért szerződtették a japán szupersztárt, Shohei Ohtanit.

A Los Angeles Lakers leendő tulajdonosa Mark Walter a Los Angeles Dodgers sztárjával, Shohei Ohtanival pózol. Fotó: MEG OLIPHANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez jelentős üzleti lehetőségeket nyitott meg Ázsiában, ahol az utóbbi két idényt is indították. Az Ohtani-féle szerződés mellett a klub összesen 1,4 milliárd dollárt költött új játékosokra.

– Dodgers alkalmazottként mondom, hogy nagyon kompetitív figura. Mindig bajnokesélyes csapatot akar építeni, és biztosítani akarja, hogy a város büszke legyen a Lakersre és a Buss család által megteremtett örökségre – mondta Dave Roberts menedzser a Lakers új tulajának versengő hajlamairól, akinek szavait alátámaszthatja, hogy Walter további sportbefektetéseket is végre hajtott már. Korábban részesedést szerzett az észak-amerikai női kosárlabdaligában (WNBA) szereplő Los Angeles Sparks csapatában, és már a motorsportba is befektetett. Walter 2021-ben szerzett először tulajdonjogot a Lakersben, amikor a Chelsea tulajdonosával Todd Boehly-val közösen 27 százalékos részesedést vásároltak a klubban, akkor 5 milliárd dollárra értékelve a csapatot. Az akkor aláírt kontraktus tartalmazott egy olyan első tárgyalási jogot is, ha esetleg nagyobb tulajdonrészt szeretnének még kapni a kaliforniai klubból.

A Los Angeles Lakers hazai pályája a Crypto.com Arena, ahol a Lakers legendájának, Magic Jonhsonnak a szobra áll. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Csak összehasonlításképpen: Jerry Buss a Lakerst anno mintegy 68 millió dollárért vásárolta meg a kanadai üzletembertől, a Jack Kent Cooke-tól, egy olyan összetett ügylet keretében, amelyhez a Los Angeles Kings jégkorongcsapata és a The Great Western Forum kosárlabdacsarnok is hozzátartozott. A Lakers értéke azóta robbanásszerűen nőtt, és ehhez a bajnoki címek és az NBA korszakos játékosai nagyban hozzájárultak.

Magic Johnson és LeBron James is elégedett

A Lakers legendája, Magic Johnson – aki szintén része volt annak a befektetői csoportnak, amely megvette a Dodgerst – így kommentálta az eladást:

A Lakers szurkolóinak örülniük kellene. Mark a győzelem, a kiválóság és a korrektség híve. És meg fog tenni mindent a sikerért! Megértem, miért pont neki adta el Jeanie a csapatot, ők nagyon hasonlítanak egymásra

– írta a korábbi irányító az X-en. A 40 éves LeBron James állítólag szintén elégedett az eladással. Luka Doncic most 26 éves, és 229 millió dolláros hosszabbításra jogosult a klubnál, azaz a jövő arca lehet Los Angelesben a szlovénok szupersztárja. Míg a Lakers sosem volt szűkmarkú a sztárjátékosokkal kötött szerződésekben, a kereten kívüli kiadásokban néha visszafogottabb volt – például kiegészítő emberek, edzők, vezetők, másodkörös draftjogok vagy infrastrukturális befektetések terén. Ennek most úgy tűnik vége szakadhat.