Lőw Zsolt után csak pofonokat kap a Lipcse, újabb edzőről maradtak le Gulácsiék

A dán bajnok Köbenhavn hétfő este a hivatalos oldalán közölte, hogy továbbra is Jacob Neestrup lesz az együttes vezetőedzője, mivel elutasították a megkeresést a szakemberért. Miután a bajnokságot és a kupát is megnyerte a dánokkal, a VfL Wolfsburg és az RB Leipzig is erősen érdeklődött Neestrup iránt az elmúlt napokban, a Bild információi szerint a lipcseiek sportigazgatója, Marcel Schäfer még el is utazott Koppenhágába egy héttel korábban, hogy meggyőzze a trénert.

Továbbra sincs edzője Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatának, az RB Leipzignek (Fotó: DPA/AFP/Jan Woitas)

Az újabb elutasítás nem jött jól annak fényében, hogy korábban már Cesc Fabregas (Como) és Oliver Glasner (Crystal Palace) is kikosarazta a klubot – egészen pontosan előbbi esetében az olasz csapat utasította el a németeket.

Az RB Leipzig megtalálta a következő jelöltet

És hogy mi lesz most? A Bild úgy tudja, hogy a Lőw Zsolt utódját kereső lipcseiek figyelme a 37 esztendős Ole Werner felé fordulhat. A korábbi Werder Bremen-edző Neestrup mellett a lista élén található, és mivel nem akarta meghosszabbítani jövő nyáron lejáró szerződését a brémaiakkal, a klub vezetősége májusban azonnali hatállyal menesztette. Az ő megszerzése sem lenne teljesen problémamentes, mivel furcsa módon továbbra is szerződés köti a Werderhez, ám mivel a Bremennek egymillió euró feletti összeget kellene fizetnie a trénernek jövő nyárig, így minden bizonnyal nem gördítenének akadályt a távozása elé.