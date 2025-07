A klub-vb-kiesés után rátámadt a személyzetre, kétéves fia előtt tartóztatták le a játékost

A tunéziai Espérance Tunis négyszer nyerte meg az afrikai Bajnokok Ligáját. A csapat 2018-as és 2019-es sikere ugyan az idei klub-vb kvalifikációjánál nem számított, de a későbbi teljesítményének köszönhetően így is kijutott a jelenleg is zajló klubvilágbajnokságra. A fővárosi együttes a brazil Flamengo (0-2) és az angol Chelsea (0-3) ellen is szerzett gól nélkül kapott ki, a Los Angeles FC-t azonban 1-0-ra le tudta győzni, így csoportharmadikként esett ki az egyesült államokbeli tornáról. Az Espérance Tunis egyetlen klub-vb-góljának szerzője Youcef Belaili volt, akit szerdán letartóztattak a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren.

A klubvilágbajnokságon az Espérance Tunis egyetlen gólját Youcef Belaili szerezte, az győzelmet ért (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Youcef Belailit letartóztatták a klubvilágbajnokság után

Az 57-szeres algériai válogatott balszélső szerdán reggel New Yorkból repült Párizsba, ahonnan Algériába szeretett volna utazni. A repülőgépen azonban szóváltásba keveredett az Air France személyzetével, a hírek szerint meg is támadta a légiutas-kísérőket, így leszállás után letartóztatták Belailit a repülőtéren.

A futballista édesapja az algériai El Heddafnak adott nyilatkozatában „elfogadhatatlan” és „szégyenteljes” jelzőkkel illette a fiával szemben tanúsított bánásmódot.

Úgy véli, Youcef Belaili nem követett el semmilyen bűncselekményt, csupán be szerette volna csatolni a kétéves fia biztonsági övét, de ezt a tettét a személyzet félreértette.

Videón, ahogy bilincsben vezetik el Youcef Belailit:

Le père de Youcef Belaïli déclare au journal El Heddaf après l’arrestation de son fils à l’aéroport CDG de Paris : « Youcef Belaïli a été maltraité à l’aéroport alors qu’il n’a commis aucun délit. Il a simplement voulu attacher la ceinture de sécurité de son fils de deux ans ».… pic.twitter.com/8H7XtZc5mG — Moncef Ait-Kaci (@Moncefaitkaci) July 2, 2025

A 33 éves játékos ellen jelenleg is folyik a rendőrségi vizsgálat. Belaili már a harmadik különböző időszakban futballozik az Espérance Tunis csapatában, legutóbb 2024-ben igazolt a tunéziai együtteshez, amellyel már ötszörös bajnoknak is mondhatja magát a két BL-címe mellett.