Ismét visszavonult a legendás teniszező, még az előzőnél is drámaibb körülmények közt

A juniorként kétszeres Grand Slam-győztes Richard Gasquet 2004-ben robbant be a felnőttek között is a teniszvilágba, amikor Tatiana Golovin oldalán vegyes párosban Roland Garros-bajnok lett. Az elegáns egykezes fonákja okozta látványos technikáját és nyilvánvaló tehetségét látva kevesen gondolhatták, hogy az akkor 17 éves francia teniszező soha többet nem jut el GS-döntőig. Márpedig így történt: hiába szerzett húszéves koráig négy ATP-tornagyőzelmet és egy wimbledoni elődöntőt, a folytatás kevesebb sikert hozott neki. Ugyan Gasquet 2007-ben a világranglista 7. helyéig jutott, később inkább egy pozitív kokainteszttel került be a hírekbe. Ezután ismét jobb formába került: párosban olimpiai bronzérmet szerzett, valamint eljutott további két Grand Slam-elődöntőig. A pályafutása hátralévő részében viszont főként a sérülései játszották a főszerepet.

Richard Gasquet az eredeti visszavonulása után még a Hopman-kupa-teniszversenyen is játszott (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

Két sérülése között így is voltak Gasquet-nak ATP 250-es fináléi, Kristina Mladenovic oldalán Hopman-kupa-győztes, Franciaországgal pedig Davis-kupa-bajnok is lett. Nagy bánatára a Roland Garroson sosem sikerült igazán messzire jutnia, 22 próbálkozás közül egy negyeddöntős szereplés a legjobbja, még 2016-ból.

Miután sorozatban 19 éven keresztül a világranglista első 100 helyezettje között volt és 16 ATP-tornagyőzelmet szerzett, tavaly októberben bejelentette, hogy a pályafutását a 2025-ös párizsi Grand Slam-versenyen zárja le.

Május végén erre is készült, és miután szabadkártyásként felülmúlta a honfitárs Terence Atmane-t (karrierje 610. sikere volt, ennél többet francia teniszező nem szerzett az open érában), a Roland Garros második fordulójában a világelső Jannik Sinner állította őt meg három szettben. A mérkőzés közben és után a francia közönség – és a nemzetközi teniszvilág is – a 75 GS-főtábláján szerepelt Gasquet-t éltette, aki május 29-én, 38 éves korában visszavonult. Legalábbis úgy tűnt.

Richard Gasquet még 39 évesen is segítette a francia teniszcsapatot (Fotó: Hans Lucas/Magali Cohen)

Richard Gasquet még teniszezett a Hopman-kupa csoportkörében

Gasquet júniusban betöltötte a 39. életévét, és a wimbledoni tenisztorna nevezői között valóban nem szerepelt a neve, így aligha gondolta bárki, hogy mégis játszik tétmérkőzést 2025 nyarán. Július elején azonban Arthur Fils sérülés miatt visszalépett a vegyes csapatokat szerepeltető Hopman-kupa küzdelmeitől, így a franciák férfi játékos nélkül maradtak.

Chloé Paquet viszont természetesen nem maradt partner nélkül, és felkérésre Gasquet elvállalta, hogy július közepén ott lesz az olaszországi versenyen – ha már az NBA-, rögbi- és futballrajongó teniszező kedvenc konyhája egyébként is az olasz.

Bariban aztán a címvédő Horvátországgal és a házigazda Olaszországgal került egy csoportba a francia csapat. Miután az olaszok 2-1-re felülmúlták a horvátokat, az olimpiai ezüstérmes Donna Vekic pedig legyőzte a világranglista-156. Paquet-t, Gasquet-n volt a sor, és ő a nála tizenöt évvel fiatalabb Duje Ajdukovic ellen szetthátrányból fordítva megmentette a párharcot a franciáknak. Sőt, Vekic könyöksérülése miatt a horvátok nem álltak ki a vegyes párosra, így a házigazdával ki-ki mérkőzést vívhattak a gallok.

Ez meg is történt, ám miután Paquet nem bírt Lucia Bronzettivel, az olasz közönség által teremtett javarészt ellenséges hangulatban Gasquet is kikapott 6:2, 6:4-re a Wimbledonban negyeddöntős Flavio Cobollitól. A már tét nélküli vegyes páros viszont a franciák egyszettes sikerével zárult, így Richard Gasquet végül is győzelemmel fejezte be a karrierjét – most már (talán) végleg.

Cobolli búcsúztathatta el az egyéni karriertől a példaképét

A Cobolli–Gasquet mérkőzés pikantériája volt az is, hogy a 23 éves olasz tehetségnek a francia legenda a példaképe, aki nagyban segítette őt karrierje egy korábbi mélypontján.

– Nem először játszottam már ellene idén, ezért az elejétől volt tervem arra, hogy mit kell játszanom ellene. Mégsem gondoltam, hogy a Roland Garros után még ilyen szintre és dinamikára képes – nyilatkozta a világranglista-19. olasz teniszező.

– Mindig nagy megtiszteltetés ellene teniszezni, Richard-t emberként és játékosként is nagyra becsülöm, már csak azért is, mert ő segített nekem és édesapámnak, amikor gödörben voltam.

Bukarestben (ahol Cobolli döntő játszmában búcsúztatta Gasquet-t – a szerk.) is odajött hozzánk, és nagyon hasznos tanácsokat adott, pedig nem tartozott nekünk semmivel. Csak nagyon kedves volt.

Gasquet pedig karrierje utolsó mérkőzése után is példát mutatott önzetlenségből, ugyanis ahelyett, hogy ellopta volna a show-t a második visszavonulása apropóján, inkább Cobollit dicsérte, és egy dedikált pólót is ajándékozott a fiatal olasznak. Aki minden bizonnyal aláírná, ha hasonló karriert futna be, mint francia példaképe.