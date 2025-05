Sinner kényes helyzetben, Fucsovics ellenfelén nőtt a nyomás a Roland Garros szenzációjával

Jannik Sinner két magabiztosan megnyert játszma után úgy tűnt, túlórázni fog: az olasz világelső ellen a Roland Garros első fordulójában, a harmadik szettben 4:0-ra ellépett a francia közönség által is támogatott Arthur Rinderknech. Sinner azonban nem engedte el a játszmát, s végül 7:5-re fordított. A következő fordulóban is francia teniszező vár Sinnerre, ráadásul a búcsúzó hazai kedvenc, az utolsó tornáján szereplő Richard Gasquet. Aligha lesz szenzáció, bár két éve Sinner a második fordulóban esett ki Párizsban. Akkori legyőzője, Daniel Altmaier idén is szenzációt okozott, ezúttal a Roland Garros negyedik kiemeltje, Taylor Fritz kiejtésével, ami Fucsovics Márton meccsére is hatással lehet.

Taylor Fritz a Roland Garros első fordulójában kiesett, Daniel Altmaier Jannik Sinner után újabb nagy nevet vert Párizsban. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

– Az első fordulós meccsek sosem könnyűek, úgyhogy örülök annak, ahogy kezeltem a helyzetet, különösen a harmadik játszmát – mondta Sinner a győzelme után.

Sinner ellen búcsúzhat Gasquet

A világelsőnek a második fordulóban hálátlan szerep jut: a pályafutása utolsó tornáján szereplő Richard Gasquet ünneplésére gyűlnek majd össze a hazai szurkolók.