Ismét Szoboszlai Dominik nyerte meg a magyar Aranylabdát

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.

2026. 01. 30. 20:08
Szoboszlai Dominik nyerte a magyar Aranylabdát Fotó: THIBAUD MORITZ Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik a januárban a Ferencvárostól a görög AEK Athénba igazoló Varga Barnabást előzte meg a voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter zárt. A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly első magyarként megnyerte a Premier League-et, 2020, 2022, 2023 és 2024 után ötödször végzett az élen, ezzel utolérte az örökrangsor első helyén Király Gábort. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitányának ez volt az eddigi legboldogabb éve, a csúcspontot a kislánya születése jelentette, de szakmailag is sikeres volt.

A legjobb NB I-es játékosok első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött korábbi ferencvárosi csapattársa, az év felfedezettjének is megválasztott és januárban az angol Bournemouth-hoz szerződött Tóth Alex lett a második, harmadikként pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel végzett.

A kapusok versengésében az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőre, Tóth Balázs zárt az élen.

A legjobb NB I-es edzőnek az őszi bajnok Győrt irányító Borbély Balázst választották meg, aki a kupagyőztes Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Robbie Keane, a bajnok Ferencváros ír mestere lett a harmadik. 

A legjobb sportvezetőnek pedig ismételten Haraszti Zsoltot, a Paks ügyvezetőjét választották.

A díjátadó történetében másodszor szavazták meg a legjobb magyar női labdarúgót: ezúttal az Internazionalét erősítő Csiszár Henrietta nyert a címvédő Csiki Anna előtt. A Magyar Aranylabda-díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 28. alkalommal adták át.

