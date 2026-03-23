ArsenalJamie Carragherangol LigakupaMikel ArtetaManchester CityKepaKepa Arrizabalaga

Carragher beolvasott az Arsenal edzőjének, akinek döntése a kupadöntő elvesztéséhez vezetett

Mikel Arteta nem változtatott a döntőre, az egész sorozatot megkapó Kepa Arrizabalaga kezdett az Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntőn is. Ez a döntés végül az Ágyúsok sorsát is megpecsételte, Kepa nagyot hibázott az első City-gólnál, Pep Guardiola együttese végül 2-0-ra nyert. A lefújás után Arteta megvédte Kepát, de Jamie Carragher alaposan kiosztotta a vezetőedzőt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 8:55
Mikel Arteta Kepának adta a Ligakupát, az Arsenal vesztét ez okozta végül
Mikel Arteta Kepának adta az esélyt a Ligakupa-döntőben, az Arsenal vesztét ez okozta végül
Vasárnap a Manchester City 2-0-ra megnyerte a Ligakupa-döntőt az Arsenal ellen a Wembleyben, így Mikel Arteta csapatának a 2023 nyarán megnyert angol Szuperkupa óta továbbra is várni kell egy trófea megnyeréséhez. Az Ágyúsok sorsát második számú kapusa, Kepa Arrizalbalaga pecsételte meg a második félidőben, a 60. percben kiejtette a labdát egy beadás után, ebből Nico O’Reilly könnyű gólt szerzett. Az angol balhátvéd aztán négy perccel később ismét betalált, az Arsenal innen már nem tudott visszajönni a meccsbe, igaz, kétszer is eltalálta ezután a kapufát.

Kepa kapitális hibája az Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntőn, Jamie Carragher szerint nem is kellett volna neki kezdenie
Kepa kapitális hibája az Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntőn, Jamie Carragher szerint nem is kellett volna neki kezdenie

Jamie Carragher kiosztotta Mikel Artetát Kepa kezdetése miatt

Angliában nagy port kavarta Arteta azon döntése, hogy az egész sorozatban végig védő Kepa kapta meg a döntőt is, ahelyett, hogy a sokkal magabiztosabb Raya kezdett volna. Mindez persze indokolható döntés volt a baszk szakembertől, nem is ördögtől való, hogy egy-egy kupasorozatot a második számú kapus kap meg, az összkép azonban fájdalmas az Arsenal-szurkolóknak. Arteta azonban megvédte a sok kritikát kapó Kepát. – Újra ezt a döntést hoznám, és Kepát kezdetném. Azt kell tennem, amit helyesnek, becsületesnek és tisztességesnek tartok. Nagyon-nagyon igazságtalan lett volna vele és a csapattal szemben is, ha valami mást tennék. A hibák a futball velejárói, és ma sajnos egy döntő pillanatban történt meg – mondta.

Minderről igencsak másképp vélekedett Jamie Carragher a Sky Sports stúdiójában:

Sarkos véleményem van a második számú kapusok szerepeltetéséről. Mikel Arteta nem tartozik semmivel Kepának. Az Arsenal a szurkolóinak tartozik a lehető legjobb eséllyel, hogy hat év után megnyerhessék első trófeájukat

– kezdte a Liverpool ikonja, aki arra utalt, hogy Angliában a Szuperkupa-győzelmet nem tartják sokra, így ha azt nem vesszük, akkor a londoni csapat legutóbb 2020-ban nyerte meg az FA-kupát. – Kepa amikor megjött a klubhoz, tudta, hogy csak második számú opció lesz. A döntőig vezető úton védjen ő, de ha a döntő következik, akkor szerintem változtatnod kell, mert a klub hosszú ideje nem nyert trófeát, és ezen változtatniuk kell.  

Jamie Carragher: “Mikel Arteta does NOT owe Kepa anything. He owes Arsenal supporters the best possible chance of winning their first trophy in six years. Pep Guardiola does owe James Trafford, he came in as number one.”
Kepa borzalmas estéi a Wembleyben

A 31 éves kapus 2025-ben érkezezett az Arsenaloz a Chelsea-től, a londoni kékeknél korábban kétszer is játszott a Wembleyben Ligakupa-döntőt. Mindkettőt elveszített, és Kepának nem csak emiatt lehetnek fájók ezek az esték, emlékeztetett rá a The Athletic.

  • 2019, Manchester City–Chelsea 1-0 büntetők után: Kepa megtagadta Maurizo Sarri döntését a hosszabbításban, az olasz le akarta őt cseréni a tizenegyespárbaj előtt. A spanyol nem jött le, a City ötből négy büntetőt belőtt, ezzel pedig megnyerte a döntőt.
  • 2022, Liverpool–Chelsea 1-0 büntetők után: egy őrült tizenegyespárbaj után 11-10-re nyert Jürgen Klopp Liverpoolja. Az utolsó körben miért a második kapus állt a labda mögé, Alisson berúgta, Kepa viszont csúnyán kihagyta.

Ezúttal Kepa nem a büntetők után vesztette el a döntőt, de ez aligha gyógyír számára. A 31 éves kapus egyébként azzal a címmel is büszkélkedhet, hogy ő a világ legdrágább kapusa, ugyanis a Chelsea 2018-ban 80 millió eurót fizetett érte az Athletic Bilbaónak, ez a mai napig rekord. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu