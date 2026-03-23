Carragher beolvasott az Arsenal edzőjének, akinek döntése a kupadöntő elvesztéséhez vezetett

Vasárnap a Manchester City 2-0-ra megnyerte a Ligakupa-döntőt az Arsenal ellen a Wembleyben, így Mikel Arteta csapatának a 2023 nyarán megnyert angol Szuperkupa óta továbbra is várni kell egy trófea megnyeréséhez. Az Ágyúsok sorsát második számú kapusa, Kepa Arrizalbalaga pecsételte meg a második félidőben, a 60. percben kiejtette a labdát egy beadás után, ebből Nico O’Reilly könnyű gólt szerzett. Az angol balhátvéd aztán négy perccel később ismét betalált, az Arsenal innen már nem tudott visszajönni a meccsbe, igaz, kétszer is eltalálta ezután a kapufát.

Kepa kapitális hibája az Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntőn, Jamie Carragher szerint nem is kellett volna neki kezdenie (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Jamie Carragher kiosztotta Mikel Artetát Kepa kezdetése miatt

Angliában nagy port kavarta Arteta azon döntése, hogy az egész sorozatban végig védő Kepa kapta meg a döntőt is, ahelyett, hogy a sokkal magabiztosabb Raya kezdett volna. Mindez persze indokolható döntés volt a baszk szakembertől, nem is ördögtől való, hogy egy-egy kupasorozatot a második számú kapus kap meg, az összkép azonban fájdalmas az Arsenal-szurkolóknak. Arteta azonban megvédte a sok kritikát kapó Kepát. – Újra ezt a döntést hoznám, és Kepát kezdetném. Azt kell tennem, amit helyesnek, becsületesnek és tisztességesnek tartok. Nagyon-nagyon igazságtalan lett volna vele és a csapattal szemben is, ha valami mást tennék. A hibák a futball velejárói, és ma sajnos egy döntő pillanatban történt meg – mondta.

Minderről igencsak másképp vélekedett Jamie Carragher a Sky Sports stúdiójában:

Sarkos véleményem van a második számú kapusok szerepeltetéséről. Mikel Arteta nem tartozik semmivel Kepának. Az Arsenal a szurkolóinak tartozik a lehető legjobb eséllyel, hogy hat év után megnyerhessék első trófeájukat

– kezdte a Liverpool ikonja, aki arra utalt, hogy Angliában a Szuperkupa-győzelmet nem tartják sokra, így ha azt nem vesszük, akkor a londoni csapat legutóbb 2020-ban nyerte meg az FA-kupát. – Kepa amikor megjött a klubhoz, tudta, hogy csak második számú opció lesz. A döntőig vezető úton védjen ő, de ha a döntő következik, akkor szerintem változtatnod kell, mert a klub hosszú ideje nem nyert trófeát, és ezen változtatniuk kell.