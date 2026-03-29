Vlagyimir Putyin titkára kétségbeesett attól, amit a Fradi volt edzője üzent

Sztanyiszlav Csercseszov két bajnoki címet szerzett az NB I-ben a Fradi élén, legnagyobb sikere pedig az volt a klubnál, hogy 2022-ben megnyerte a csoportját az Európa-ligában, így automatikusan bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe – ott az akkor még Florian Wirtz fémjelezte és Xabi Alonso vezette Bayer Leverkusen már túl nagy falat volt.

Sztanyiszlav Csercseszov emlékezetes sikereket aratott a Fradi edzőjeként (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Csercseszov azután bukott meg a Fradi kispadján, hogy 2023 nyarán váratlanul kiesett a csapattal a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a feröeri Klaksvík ellen. Azóta az orosz edző volt a kazah válogatott szövetségi kapitánya, tavaly óta pedig a Premjer-ligában jelenleg a nyolcadik helyen álló Ahmat Groznij vezetőedzője.

Putyin kitüntetése a vb után és az aggasztó politikai helyzet

Még mielőtt Csercseszov a Ferencváros edzője lett, az orosz válogatott szövetségi kapitánya is volt. Ő vezette a csapatot a 2018-as hazai rendezésű, oroszországi világbajnokságon, amelyen a negyeddöntőig jutott az együttessel. Csercseszov most a Nemzeti Sport interjújában felidézte, hogy ezután Vlagyimir Putyin elnök a Kremlbe hívatta kitüntetni, de neki volt egy feltétele.

A vb után meghívtak a Kremlbe, hogy kitüntessenek, de azt feleltem, csak akkor vagyok hajlandó menni, ha az egész csapat velem jön, mert az nem csak az én sikerem volt. Vlagyimir Putyin titkára teljesen kétségbe volt esve, mit mondjon az elnöknek, miként tálalja, hogy Csercseszov nem akar eljönni a kitüntetésért. Végül az egész válogatottat meghívták. A történelem során először

– mesélte a Fradi volt edzője.

Csercseszov a közelgő világbajnokságról is elmondta a véleményét, felhíva a figyelmet az aggasztó politikai helyzetre.

– Ami engem aggaszt, az a politikai helyzet – fogalmazott. – Mi, oroszok nem mehetünk a világbajnokságra, ezt már elfogadtuk, de most éppen a társrendező Egyesült Államok áll szemben Iránnal. Reméljük, semmi gond nem lesz a tornán. A mi időnkben a világbajnokság a labdarúgás ünnepe volt, most mindent el lehet mondani róla, csak éppen ezt nem…

Csercseszov és Máté Csaba: volt Fradi-edzők Oroszországban

Nem Csercseszov az egyedüli volt Fradi-edző, aki az orosz élvonalbeli Ahmat Groznij edzői stábját erősíti. Korábbi ferencvárosi segítője, Máté Csaba, aki Csercseszov távozása után rövid ideig sikerrel irányította az FTC-t megbízott vezetőedzőként is, ugyancsak a klubnál dolgozik.