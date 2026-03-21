A nagy pofon után vége az ultrák bojkottjának, régen látott csata a keleti rangadón

Presztízs, egyben kiesési rangadón fogadja a Nyíregyháza Spartacus ősi riválisát, a Diósgyőrt a labdarúgó NB I 27. fordulójában. A szombat kora délutáni összecsapásra visszatérnek a DVTK szurkolói, akik hónapok óta bojkottálták a borsodi együttes mérkőzéseit. Elővételben több mint ötezer belépő fogyott el, várhatóan telt ház, nyolcezer néző előtt játszik a két csapat a szabolcsi vármegyeszékhelyen. A Diósgyőr kétszer már legyőzte a Szparit, amely viszont egy sikerrel hétpontosra növelhetné az előnyét.

2026. 03. 21. 7:00
Diósgyőr Miskolc, 2025. december 6. A Diósgyőri VTK szurkolói a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. december 6-án. A Diósgyőr 2-0-ra győzött. MTI/Vajda János
Úgy tűnik, végre megvalósul az az összefogás Miskolcon, amely nélkül nehéz elképzelni, hogy a DVTK megkapaszkodjon az élvonalban. A 11. helyén álló borsodi együttes a közelmúltban edzőt és sportigazgatót váltott, a Szpari elleni meccsre visszatérnek a bojkottot befejező szurkolói. A tavasszal jól szereplő, de még mindig a veszélyes zónához tartozó Nyíregyháza bajba kerülhet, ha harmadszor is pont nélkül marad a nagy riválissal szemben. Ha viszont Bódog Tamás csapata megnyeri a kiesési rangadót, hét ponttal elléphet a Diósgyőrtől.

A Diósgyőr újra legyőzné a Nyíregyházát

Összefog Diósgyőr

Már novemberben elfogyott a DVTK-drukkerek türelme. Akkor még a 10., bennmaradást érő helyen állt kedvenc csapatuk, amely nem teljesítette az ultimátumban foglaltakat, az új évre bojkottot hirdettek az ultrák. Így lett szinte üresen kongó siralomház a rettegett és irigyelt DVTK stadionból. A zuhanás – talán – legmélyebb pontja egy hete jött el: a sereghajtó borsodi „kistestvér”, a Kazincbarcika 4-0-ra kiütötte a piros-fehéreket. A helyzet súlyát is érzékelve, valamint követeléseik közül Vladimir Radenkovics vezetőedző és Kovács Zoltán sportigazgató távozását látva, a bajnoki hajrára félreteszik sérelmeiket a szurkolók.

– Most azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a hátralévő hét fordulóban a legnagyobb odaadással támogassuk a csapatot, és a saját eszközeinkkel mindent megadjunk nekik a bennmaradás érdekében. Ennek első és igazán fontos állomása a szombati, Nyíregyháza elleni összecsapás lesz. 

Senkinek nem kell ecsetelnünk, mennyire fontos ez a meccs mindannyiunknak. De most a száz százalék is kevés lesz a lelátón! Most az kell, hogy az internetes kommentelés helyett a valóságban mutassuk meg: mi vagyunk a legnagyobbak!

 – üzenik az 1910.hu oldalon a fanatikusok, akik ezúttal az ősi ellenfélre kevés szót vesztegettek.

A mindössze a harmadik mérkőzésére, első győzelmére készülő vezetőedző, Nebojsa Vignjevics a DVTK hivatalos oldalának elmondta, csapatával szeretné túlszárnyalni a drukkereket.

– Örülök a visszatérésüknek, mert ők is fontos részei a klubnak. Az az elszántság, amivel távol maradtak idáig, egy jó tanulság mindenkinek, de az is fontos üzenet, hogy most visszatérnek. Szerettük volna jó mérkőzésekkel és kiváló eredményekkel visszacsalogatni a közönségünket, ám ők egy hazai 0-4 után jönnek vissza a lelátóra, amit kellőképpen méltányolunk. A szurkolók arról biztosítottak, hogy az eredménytől függetlenül biztatnak minket, ám az eredmény nagyon is fontos. Hiszen a szurkolók mindig a maximumot nyújtják, hozzánk hasonlóan ők is készülnek a mérkőzésekre, és ha ők száz százalékot nyújtanak, akkor nekünk minimum százegyet kell.

Ellépne a Szpari

A tét hatalmas: ha a DVTK győz, egy pontra megközelíti a Spartacust. Nyíregyházi siker esetén hét pontosra növelhetné az előnyét Bódog Tamás tavasszal 15 pontot kasszírozó, legutóbb a másik szomszédvártól, a dobogón álló Debrecentől is pontot szerző (1-1) csapata.

A tervezett heti munkát sikerült eddig megvalósítani, jó hangulatban készülünk, mindenki egészséges, így bizakodva várjuk a találkozót. A labdarúgás a szurkolókért van, a játékosoknak, a stábnak is pluszmotivációt jelent, ha megtelik a stadion, amire most ismét jó esély van. Ez egy derbi, amit meg kell nyerni, mindent megteszünk ezért.

 A tavalyi miskolci mérkőzés nem úgy sikerült ahogy szerettük volna, domináltunk, de a kiállítás után nem volt egyszerű a helyzetünk, mert a második játékrészt végig emberhátrányban játszottuk. A mostani egy teljesen más találkozó lesz. Küzdünk egymásért, a klubért, és bízom abban, hogy az a lendület, ami jellemzett minket tavasszal, az megmarad, és győzünk a hétvégén – reménykedett a jó folytatásban Bódog Tamás vezetőedző.

Az előző két összecsapásukat a Diósgyőr nyerte meg: decemberben otthon 2-0-ra, augusztusban Nyíregyházán 4-1-re. Utóbbin még Acolatse és Gera Dániel is a DVTK-t erősítette, a nyírségieket Szabó István irányította. A hírek szerint elővételben több mint ötezer belépő fogyott el, várhatóan telt ház, nyolcezer néző előtt játszik a két csapat a szabolcsi vármegyeszékhelyen. A két tábor között megkezdődött az üzengetés, ugyanakkor most a felek sokkal inkább a saját csapatuk bajaival vannak elfoglalva, mint egymással.

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 14.00
  • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 16.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30
  • Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45
  • Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15

 

