A nagy pofon után vége az ultrák bojkottjának, régen látott csata a keleti rangadón

Úgy tűnik, végre megvalósul az az összefogás Miskolcon, amely nélkül nehéz elképzelni, hogy a DVTK megkapaszkodjon az élvonalban. A 11. helyén álló borsodi együttes a közelmúltban edzőt és sportigazgatót váltott, a Szpari elleni meccsre visszatérnek a bojkottot befejező szurkolói. A tavasszal jól szereplő, de még mindig a veszélyes zónához tartozó Nyíregyháza bajba kerülhet, ha harmadszor is pont nélkül marad a nagy riválissal szemben. Ha viszont Bódog Tamás csapata megnyeri a kiesési rangadót, hét ponttal elléphet a Diósgyőrtől.

A Diósgyőr újra legyőzné a Nyíregyházát (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)

Összefog Diósgyőr

Már novemberben elfogyott a DVTK-drukkerek türelme. Akkor még a 10., bennmaradást érő helyen állt kedvenc csapatuk, amely nem teljesítette az ultimátumban foglaltakat, az új évre bojkottot hirdettek az ultrák. Így lett szinte üresen kongó siralomház a rettegett és irigyelt DVTK stadionból. A zuhanás – talán – legmélyebb pontja egy hete jött el: a sereghajtó borsodi „kistestvér”, a Kazincbarcika 4-0-ra kiütötte a piros-fehéreket. A helyzet súlyát is érzékelve, valamint követeléseik közül Vladimir Radenkovics vezetőedző és Kovács Zoltán sportigazgató távozását látva, a bajnoki hajrára félreteszik sérelmeiket a szurkolók.

– Most azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a hátralévő hét fordulóban a legnagyobb odaadással támogassuk a csapatot, és a saját eszközeinkkel mindent megadjunk nekik a bennmaradás érdekében. Ennek első és igazán fontos állomása a szombati, Nyíregyháza elleni összecsapás lesz.

Senkinek nem kell ecsetelnünk, mennyire fontos ez a meccs mindannyiunknak. De most a száz százalék is kevés lesz a lelátón! Most az kell, hogy az internetes kommentelés helyett a valóságban mutassuk meg: mi vagyunk a legnagyobbak!

– üzenik az 1910.hu oldalon a fanatikusok, akik ezúttal az ősi ellenfélre kevés szót vesztegettek.

A mindössze a harmadik mérkőzésére, első győzelmére készülő vezetőedző, Nebojsa Vignjevics a DVTK hivatalos oldalának elmondta, csapatával szeretné túlszárnyalni a drukkereket.

– Örülök a visszatérésüknek, mert ők is fontos részei a klubnak. Az az elszántság, amivel távol maradtak idáig, egy jó tanulság mindenkinek, de az is fontos üzenet, hogy most visszatérnek. Szerettük volna jó mérkőzésekkel és kiváló eredményekkel visszacsalogatni a közönségünket, ám ők egy hazai 0-4 után jönnek vissza a lelátóra, amit kellőképpen méltányolunk. A szurkolók arról biztosítottak, hogy az eredménytől függetlenül biztatnak minket, ám az eredmény nagyon is fontos. Hiszen a szurkolók mindig a maximumot nyújtják, hozzánk hasonlóan ők is készülnek a mérkőzésekre, és ha ők száz százalékot nyújtanak, akkor nekünk minimum százegyet kell.