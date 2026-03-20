Molnár Attila akár a pályán kívülről szurkolva is világbajnoki érmet ünnepelhet

Péntektől vasárnapig a lengyelországi Torun ad otthont a 22. fedett pályás atlétikai világbajnokságnak. Ahogyan tavaly, úgy idén is tizenegy fős a magyar küldöttség, az Európa-bajnok Molnár Attila pedig ezúttal váltó helyett egyéniben szerezhet vb-érmet. Az FTC atlétája mellett Kozák Luca, Szűcs Szabina, Eszes Dániel és Illovszky Dominik is jó formában várja a viadalt.

Wiszt Péter
2026. 03. 20. 9:14
Molnár Attila tavaly Európa-bajnok lett fedett pályán, idén a toruni vb-n is érmet szerezne Fotó: AFP/John Thys
1985-ben rendezték meg az első fedett pályás atlétikai világbajnokságot, amelynek akkor – még világjátékok név alatt – rögtön volt is két magyar dobogósa. Siska Xénia 60 méteres gátfutásban szerzett arany- és Pálóczi Gyula távolugrásban elért ezüstérmét sokáig nem tudta megismételni magyar atléta, 2016-ig további három bronzot – Forgács Judit (400 m), Czingler Zsolt (hármasugrás) és Szabó Zsuzsanna (rúdugrás) révén – gyűjtött a magyar küldöttség. A súlylökő Márton Anita ezt egy-egy ezüst-, majd aranyéremmel fejelte meg, a tavalyi nancsingi vb-n pedig a férfi 4x400 méteres váltó bronzérmet nyert. Utóbbinak tagja volt Molnár Attila is, aki a pénteken rajtoló toruni viadalon váltóban nem vesz részt, egyéniben ugyanakkor az első számú magyar dobogóesélyesnek számít.

Molnár Attila, Wahl Zoltán, Enyingi Patrik és Kovács Árpád (b–j) a férfi 4x400 méteres váltófutás bronzérmesei lettek tavaly a nancsingi fedett pályás atlétikai világbajnokságon. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Molnár Attila esélye – az övé lesz az újabb magyar érem fedett pályás atlétikai vb-ken?

Torunban a sprinter Takács Boglárka mellett többek között a magasugró Bátori Lilianna és a rúdugró Klekner Hanga sem indul, de így is tizenegy magyar atléta – Molnár Attila és az ezúttal nélküle felálló férfiváltó mellett a 60 gátas Kozák Luca és Eszes Dániel, illetve 60 méteren a friss országos csúcstartó Illovszky Dominik és az ötpróbázó Szűcs Szabina – szerepel a világbajnokságon, hasonlóan a tavaly márciusi eseményhez.

– Nem akarom túllihegni, de Attila nagy célokkal utazik – árulta el Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) sportszakmai igazgatója. – Ez mindenkinek késői időpont, egy nagyon hosszú fedett pályás szezon fináléja, aki jó eredményt akar elérni, annak jól kell felépíteni ezt az időszakot. 

Nagyon biztató formában van Attila, Dominik és Luca, míg Szabina és Dani élhet a lehetőséggel.

A váltóval a fő cél a nyári szabadtéri Európa-bajnokság, ezért nem lesz most benne Attila, Enyingi Patrikot is kíméljük ilyen szempontból (combhajlító-sérüléssel bajlódik – a szerk.), viszont a többi aspiránsnak ez jó alkalom arra, hogy megmutassa oroszlánkörmeit a nemzetközi élmezőnyben – nyilatkozta Scheidler.

A magyar csapat programja a toruni világbajnokságon

nők: 

  • Szűcs Szabina (ötpróba) – vasárnap 10.05, 10.43, 13.21, 17.40, 20.03
  • Kozák Luca (60 méteres gátfutás) – előfutamok: vasárnap 12.55, elődöntők: vasárnap 18.52, döntő: vasárnap 20.13

férfiak: 

  • Illovszky Dominik (60 méteres síkfutás) – előfutamok: péntek 10.20, elődöntők: péntek 20.16, döntő: péntek 21.22
  • Eszes Dániel (60 méteres gátfutás) – előfutamok: szombat 10.20, elődöntők: szombat 19.48, döntő: szombat 21.02
  • Molnár Attila (400 méteres síkfutás) – előfutamok: péntek 12.01, elődöntők: péntek 20.44, döntő: szombat 18.34
  • Csahóczi Csanád, Plisz Balázs, Kovács Árpád, Steigerwald Ernő, Szilveszter Marcell, Wahl Zoltán (férfi 4x400 méteres váltó) – előfutamok: vasárnap 10.48, döntő: vasárnap 20.26

Molnár Attila tavaly egyéniben néhány héttel a fedett pályás Európa-bajnoki címe után a nancsingi vb-n negyedik lett 400 méteren, azóta pedig még nagyobb fejlődésen ment keresztül. A 24 éves FTC-atléta Hollandiába költözött, ahol a svájci Laurent Meuwly irányításával készül, majd februárban 45,01 másodperces Európa-csúcsot futott Ostravában.

– Ismerve Attilát és ismerve az edzőjét, biztos, hogy ők nagyon magasra teszik a mércét. Őszintén szólva, ha szabadtéren lenne ez a verseny, akkor sokkal bátrabban mernék fogalmazni Attilával kapcsolatban, de fedettpályán nem csak a gyorsaság és a forma számít, a bevágásnál sok minden megtörténhet, ahogy ezt már idén is láthattuk – mondta Scheidler, aki Molnár metzi versenyére utalt, ahol saját csapattársával akadt össze a bevágásnál, ezáltal majdnem elesett.

A magyar futó legfőbb kihívója a kanadai Christopher Morales Williams és az amerikai Khaleb McRae lesznek, akiket a 44,57 mp-es világcsúcs immáron hiteles megdöntésére is esélyesnek tart a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) hivatalos oldala. A Molnár teljesítményét is méltató cikk azt is kiemeli, hogy ez lesz az első világverseny, amelyen a 400 méteres távon a két belső pálya üresen marad azok hátrányos helyzete miatt. Ez azt is jelenti, hogy a szombat esti férfidöntő két darab négyfős futamból fog állni, és a három leggyorsabb időt elérő futó szerzi meg az érmeket – vagyis akár az is elképzelhető, hogy Molnárnak az első döntős futam után a pályán kívül kell végigizgulnia a másodikat azért, hogy vajon dobogóra állhat-e.

Molnár Attila szombat este a magyar atlétika harmadik világbajnoka lehet
Molnár Attila szombat este akár a magyar atlétika második (Siska Xénia 1985-ös sikerét is vb-címnek számítva harmadik) világbajnoka is lehet. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Eszes, Illovszky, Kozák és Szűcs lehetőségei

Eszes Dániel két hete Bécsben nyert versenyt, az akkori 7,80 másodperces idejénél a 26 éves magyar gátfutó februárban már ért el négy századmásodperccel jobbat. Az egyéni csúcsnak is számító 7,76 mp az idei világranglista 139. helyére elég, így Eszes célja reálisan az újabb rekorddöntése lehet.

Illovszky Dominik februárban 27 éves országos rekordot döntött meg 60 méteren, amikor Belgrádban 6,52 másodperc alatt teljesítette a távot. Ennél ugyanakkor már idén 23 atléta ért el jobb időeredményt a világon, így egy esetleges új csúcsdöntés esetén sem elvárható a döntős szereplés a 24 éves sprintertől.

A tavalyi Eb-n döntős Kozák Luca szintén Belgrádban érte el idei legjobbját, a 7,98 mp-es időnél az egyéni rekordja is csak hat századdal jobb. Ám női 60 méteres gátfutásban is egyre erősebb a mezőny, már 47-en futottak nyolc másodpercen belül 2026-ban, azaz a 29 éves debreceni sprintertől is bravúr kell az esetleges döntőhöz.

A BHSE atlétája, Szűcs Szabina februárban Tallinnban nemzetközi versenyt nyert, majd Torunban 4571 pontot gyűjtve negyedik lett. A számok közül súlylökésben, 60 méteres gátfutásban és 800 méteren egyéni csúcsot is elért már idén, összesített pontszámban pedig a 2026-os világranglista nyolcadik helyén áll – a 24 éves magyar ötpróbázó tehát a 15 fős vb-mezőny első felét is kitűzheti célnak.

Szűcs Szabina a tavalyi vb-6. helyét akár felül is múlhatja Torunban
Szűcs Szabina a tavalyi vb-6. helyét akár felül is múlhatja Torunban, bár erősödött a mezőny. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Amit még a 2026-os vb-ről fontos tudni

2014 után másodszor kerül sor Lengyelországban világbajnokságra, ezúttal 118 ország 674 atlétája fog összesen 26 versenyszámban küzdeni. Az éremtáblázatot az elmúlt húsz évben csak egyszer nem az Egyesült Államok nyerte, és most is az amerikaiak összesített fölényére lehet számítani. A szeptemberben, Budapesten először sorra kerülő világdöntő mellett ez a legrangosabb atlétikai esemény az évben, de azért 

a legnagyobb klasszisok közül hiányoznak olyan nevek, mint Femke Bol, Melissa Jefferson-Wooden, Jakob Ingebrigtsen vagy éppen Noah Lyles.

Hogy a résztvevőkről is ejtsünk néhány szót: a vb egyik legjobban várt versenyszáma a férfirúdugrás szombati döntője Emmanuil Karalisz és Armand Duplantis párharcával, míg a sprinterek között Julien Alfred és Kishane Thompson is számos kihívóval néz szembe. A britek reményei szerint Keely Hodgkinson tovább faraghatja a női 800 méteres síkfutás világcsúcsát, a férfiak ezen számában pedig akár egy 17 éves atléta is aranyérmet nyerhet az amerikai Cooper Lutkenhaus személyében.

A 22. fedett pályás atlétikai világbajnokság pénteken 10.05-kor a férfihétpróba első számával, a 60 méteres síkfutással kezdődik meg, mindhárom versenynapon délelőtt és este is lesznek finálék.

Molnár Attila februári Európa-csúcsa:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

