Molnár Attila akár a pályán kívülről szurkolva is világbajnoki érmet ünnepelhet

1985-ben rendezték meg az első fedett pályás atlétikai világbajnokságot, amelynek akkor – még világjátékok név alatt – rögtön volt is két magyar dobogósa. Siska Xénia 60 méteres gátfutásban szerzett arany- és Pálóczi Gyula távolugrásban elért ezüstérmét sokáig nem tudta megismételni magyar atléta, 2016-ig további három bronzot – Forgács Judit (400 m), Czingler Zsolt (hármasugrás) és Szabó Zsuzsanna (rúdugrás) révén – gyűjtött a magyar küldöttség. A súlylökő Márton Anita ezt egy-egy ezüst-, majd aranyéremmel fejelte meg, a tavalyi nancsingi vb-n pedig a férfi 4x400 méteres váltó bronzérmet nyert. Utóbbinak tagja volt Molnár Attila is, aki a pénteken rajtoló toruni viadalon váltóban nem vesz részt, egyéniben ugyanakkor az első számú magyar dobogóesélyesnek számít.

Molnár Attila, Wahl Zoltán, Enyingi Patrik és Kovács Árpád (b–j) a férfi 4x400 méteres váltófutás bronzérmesei lettek tavaly a nancsingi fedett pályás atlétikai világbajnokságon. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Molnár Attila esélye – az övé lesz az újabb magyar érem fedett pályás atlétikai vb-ken?

Torunban a sprinter Takács Boglárka mellett többek között a magasugró Bátori Lilianna és a rúdugró Klekner Hanga sem indul, de így is tizenegy magyar atléta – Molnár Attila és az ezúttal nélküle felálló férfiváltó mellett a 60 gátas Kozák Luca és Eszes Dániel, illetve 60 méteren a friss országos csúcstartó Illovszky Dominik és az ötpróbázó Szűcs Szabina – szerepel a világbajnokságon, hasonlóan a tavaly márciusi eseményhez.

– Nem akarom túllihegni, de Attila nagy célokkal utazik – árulta el Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) sportszakmai igazgatója. – Ez mindenkinek késői időpont, egy nagyon hosszú fedett pályás szezon fináléja, aki jó eredményt akar elérni, annak jól kell felépíteni ezt az időszakot.

Nagyon biztató formában van Attila, Dominik és Luca, míg Szabina és Dani élhet a lehetőséggel.

A váltóval a fő cél a nyári szabadtéri Európa-bajnokság, ezért nem lesz most benne Attila, Enyingi Patrikot is kíméljük ilyen szempontból (combhajlító-sérüléssel bajlódik – a szerk.), viszont a többi aspiránsnak ez jó alkalom arra, hogy megmutassa oroszlánkörmeit a nemzetközi élmezőnyben – nyilatkozta Scheidler.

A magyar csapat programja a toruni világbajnokságon nők: Szűcs Szabina (ötpróba) – vasárnap 10.05, 10.43, 13.21, 17.40, 20.03

(ötpróba) – Kozák Luca (60 méteres gátfutás) – előfutamok: vasárnap 12.55, elődöntők: vasárnap 18.52, döntő: vasárnap 20.13 férfiak: Illovszky Dominik (60 méteres síkfutás) – előfutamok: péntek 10.20, elődöntők: péntek 20.16, döntő: péntek 21.22

(60 méteres síkfutás) – Eszes Dániel (60 méteres gátfutás) – előfutamok: szombat 10.20, elődöntők: szombat 19.48, döntő: szombat 21.02

(60 méteres gátfutás) – Molnár Attila (400 méteres síkfutás) – előfutamok: péntek 12.01, elődöntők: péntek 20.44, döntő: szombat 18.34

(400 méteres síkfutás) – Csahóczi Csanád, Plisz Balázs, Kovács Árpád, Steigerwald Ernő, Szilveszter Marcell, Wahl Zoltán (férfi 4x400 méteres váltó) – előfutamok: vasárnap 10.48, döntő: vasárnap 20.26

Molnár Attila tavaly egyéniben néhány héttel a fedett pályás Európa-bajnoki címe után a nancsingi vb-n negyedik lett 400 méteren, azóta pedig még nagyobb fejlődésen ment keresztül. A 24 éves FTC-atléta Hollandiába költözött, ahol a svájci Laurent Meuwly irányításával készül, majd februárban 45,01 másodperces Európa-csúcsot futott Ostravában.