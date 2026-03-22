Ez nagyon fáj a Fradinak, sokba kerülhet a kisvárdai döntetlen

Mostantól a bajnoki címvédő Fradinak az NB I-re és a Magyar Kupára kell csak figyelnie. Azok után, hogy a Ferencváros a héten kiesett az Európa-ligából és azok után, hogy vasárnap este az ETO 3-1-re nyert a Kazincbarcika ellen, a bajnokcsapat is lépéskényszerbe került, azaz győzelmi kényszerben kellett pályára lépnie a hatodik helyezett és masszív Kisvárda otthonában.
A Ferencváros nem sokat várt, gyorsan gólt rúgott
Már az első percben megszerezhette volna a vezetést a Fradi, de Yusuf középre passzolása után a hazai védők takarítottak. A 15. percben pedig már jött is a Fradi vezető gólja. Nagy Barnabás passzolta a labdát Kovacevichez, aki átvette a labdát, majd 20 méterről nagy gólt lőtt. Ekkor senki sem hitte volna, hogy az egész első félidőben ez lesz az egyetlen kapuralövés.
A Fradi a vezető gól után kissé visszavett az amúgy sem szívszaggató tempóból, ez pedig nem tett annyira jót ennek a mérkőzésnek. A Fradinak tökéletesen megfelelt, hogy vezetett, nem kellett megszakadnia, a Kisvárda pedig nem tudott mit kezdeni a bajnokcsapattal. A szünetben 1-0-ra vezettek a vendégek.
A második félidő sem hozott nagy változást
A második félidő elején sem változott sokat a játék képe. Aztán az 58. percben a Fradi kapujába visszatérő Dibusz Dénes mutatta meg, hogy nem felejtette el a szakmáját: a kisvárdai Radmanovac hazai szöglet után 12 méterről nagy lövést eresztett meg, s a Fradi kapusának minden tudására szükség volt ahhoz, hogy megakadályozza a Kisvárda egyenlítő gólját.
Egy ideig tudta csak megakadályozni, mert a 64. percben a kisvárdai Melnik 13 méterről egy jó középreadás után hatalmas gólt lőtt a Fradi kapujába.
Dibusz Dénesnek esélye nem volt arra, hogy ezt kivédje. 1-1. Érett ez a gól, mert a várdaiak a második félidőben sokkal többet tettek a gólszerzésért, mint a bajnokcsapat.
Innentől kezdve a Ferencvárosnak nem lehetett visszafognia magát, mert ők a győzelem reményében érkeztek erre az összecsapásra. Sokkal jobb lett a mérkőzés, de ez egyértelműen a hazai csapatnak volt köszönhető, amely mindenképpen le akarta győzni a bajnokcsapatot. A 78. percben akár a vezetést is megszerezhette volna a hazai csapat, de Bíró lövését védte Dibusz.
Innentől kezdve a várdaiak arra vigyáztak, hogy ne kapjanak több gólt, ami a Fradit illeti, ott látszott, hogy néhány játékos nagyon fáradt lehet, erre utaltak azok a hibák, amelyek eddig nem voltak jellemzőek a zöld-fehérekre.
Amikor Antal Péter játékvezető lefújta a meccset, a Kisvárda joggal örülhetett az egy pontnak, mert ez az 1-1 számukra tényleg nagy bravúr. Ezzel a döntetlennel a válogatott meccsek miatti szünetben az ETO 3 ponttal vezet a bajnoki címvédő előtt.
NB I, 27. forduló
péntek:
- MTK Budapest–Paksi FC 0-2 (0-1), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3522 néző, jv.: Berke, gólszerzők: Szendrei (32.), Böde (83.)
szombat:
- Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3-1 (0-0), Városi Stadion, 7093 néző, jv.: dr. Csonka, gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72 és 81.), illetve Sajbán (88.)
- Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 4900 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Szendrei (75.), Calderon (90+4.)
vasárnap:
- Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1-1 (1-1), Felcsút, 2000 néző, jv: Karakó , gólszerzők Lukács (30.), illetve Bárány (22.)
- Kazincbarcika SC–ETO FC 1-3 (1-1), Miskolc 1500 néző, jv: Káprály, gólszerzők: Klausz (11.), illetve Vitális (38, 79.), Bíró (65.)
- Kisvárda–Ferencvárosi TC 1-1 (0-1), Kisvárda, 4000 néző, jv: Antal, gólszerzők: Melnik (63.), illetve Kovacevic (15.)
