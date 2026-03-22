NB IFerencvárosKisvárda

Ez nagyon fáj a Fradinak, sokba kerülhet a kisvárdai döntetlen

Bár a szünetben 1-0-ra még a bajnok Ferencváros vezetett, a végén meg kellett elégednie a döntetlennel a bajnokcsapatnak. Mivel a Győr idegenben legyőzte a Kazincbarcikát, a listavezető ETO-nak 3 pont az előnye a Ferencvárossal szemben. A Kisvárda elleni 1-1 mindenesetre nagyon fájó lehet a zöld-fehéreknek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 21:08
Révész Attila csapata, a Kisvárda 1-1-es döntetlent ért el a bajnok Fradival szemben Forrás: kisvardafc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mostantól a bajnoki címvédő Fradinak az NB I-re és a Magyar Kupára kell csak figyelnie. Azok után, hogy a Ferencváros a héten kiesett az Európa-ligából és azok után, hogy vasárnap este az ETO 3-1-re nyert a Kazincbarcika ellen, a bajnokcsapat is lépéskényszerbe került, azaz győzelmi kényszerben kellett pályára lépnie a hatodik helyezett és masszív Kisvárda otthonában.

Ferencváros
A Ferencváros edzője, Robbie Keane nehéz meccsre számított Kisvárdán (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

A Ferencváros nem sokat várt, gyorsan gólt rúgott

Már az első percben megszerezhette volna a vezetést a Fradi, de Yusuf középre passzolása után a hazai védők takarítottak. A 15. percben pedig már jött is a Fradi vezető gólja. Nagy Barnabás passzolta a labdát Kovacevichez, aki átvette a labdát, majd 20 méterről nagy gólt lőtt. Ekkor senki sem hitte volna, hogy az egész első félidőben ez lesz az egyetlen kapuralövés. 

A Fradi a vezető gól után kissé visszavett az amúgy sem szívszaggató tempóból, ez pedig nem tett annyira jót ennek a mérkőzésnek. A Fradinak tökéletesen megfelelt, hogy vezetett, nem kellett megszakadnia, a Kisvárda pedig nem tudott mit kezdeni a bajnokcsapattal. A szünetben 1-0-ra vezettek a vendégek.

A második félidő sem hozott nagy változást

A második félidő elején sem változott sokat a játék képe. Aztán az 58. percben a Fradi kapujába visszatérő Dibusz Dénes mutatta meg, hogy nem felejtette el a szakmáját: a kisvárdai Radmanovac hazai szöglet után 12 méterről nagy lövést eresztett meg, s a Fradi kapusának minden tudására szükség volt ahhoz, hogy megakadályozza a Kisvárda egyenlítő gólját.

Egy ideig tudta csak megakadályozni, mert a 64. percben a kisvárdai Melnik 13 méterről egy jó középreadás után hatalmas gólt lőtt a Fradi kapujába.

Dibusz Dénesnek esélye nem volt arra, hogy ezt kivédje. 1-1. Érett ez a gól, mert a várdaiak a második félidőben sokkal többet tettek a gólszerzésért, mint a bajnokcsapat.

Innentől kezdve a Ferencvárosnak nem lehetett visszafognia magát, mert ők a győzelem reményében érkeztek erre az összecsapásra. Sokkal jobb lett a mérkőzés, de ez egyértelműen a hazai csapatnak volt köszönhető, amely mindenképpen le akarta győzni a bajnokcsapatot. A 78. percben akár a vezetést is megszerezhette volna a hazai csapat, de Bíró lövését védte Dibusz.

Innentől kezdve a várdaiak arra vigyáztak, hogy ne kapjanak több gólt, ami a Fradit illeti, ott látszott, hogy néhány játékos nagyon fáradt lehet, erre utaltak azok a hibák, amelyek eddig nem voltak jellemzőek a zöld-fehérekre.

Amikor Antal Péter játékvezető lefújta a meccset, a Kisvárda joggal örülhetett az egy pontnak, mert ez az 1-1 számukra tényleg nagy bravúr. Ezzel a döntetlennel a válogatott meccsek miatti szünetben az ETO 3 ponttal vezet a bajnoki címvédő előtt. 

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

A tabella állását itt tekinthetik meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

