A németek meglepően reagáltak a Fradi-sikerre, az FTC edzője egyvalamivel nem volt elégedett

A Fradi a Pro Reccótól elszenvedett vereséget követően tudott javítani, a sérült Dusan Mandics nélkül is magabiztosan, 21-13-ra legyőzte a németeket ott, ahol 2019-ben első Bajnokok Ligája-címét szerezte. A magyar csapat nem kezdte jól az összecsapást, utána viszont összeállt a játék, így a gyengébb játékerőt képviselő németeknek nem volt esélyük a pontszerzésre.

A Hannovernél nem törtek össze a Fradi győzelme miatt. Forrás: Fradi.hu

A Fradi-edző Nyéki Balázs a kezdéssel nem volt elégedett

A zöld-fehéreket irányító Nyéki Balázs összességében elégedett volt, egyvalamit azonban negatív szempontból emelt ki: – Nem kezdtünk a legjobban, az első néhány percben nem reagáltunk kellően jól egyes szituációkban, ám sikerült hamar ritmust váltanunk, aminek örülök. A nemzetközi kupasorozatokban bőven benne van, hogy bármelyik csapat tartja ideig-óráig a lépést a másikkal, ráadásul véreztek már el nagy csapatok Hannoverben. Szerencsére mi nem estünk bele ebbe a hibába, fontos három pontot szereztünk meg – idézi a Nemzeti Sport a szakembert.

Érdekesség, hogy a Hannovernél egyáltalán nem keseredtek el a nyolcgólos vereség miatt: a klub közösségi médiás felülete szerint a német csapat erős teljesítményt nyújtott az FTC ellen, majd felhívta a figyelmet, hogy a következő körben a BL-rekorder Pro Recco lesz az ellenfél.

A kvartett másik mérkőzésén az élen álló Pro Recco otthon 13-10-re verte a Mladostot. Április elsején a horvát fővárosban kulcsfontosságú mérkőzést vív majd a Fradi a vele azonos pontszámmal álló zágrábiakkal, előtte pedig a Vasassal küzd meg a bajnokságban.