A németek meglepően reagáltak a Fradi-sikerre, az FTC edzője egyvalamivel nem volt elégedett

A Ferencváros 21-13-ra győzött a Hannover vendégeként a férfivízilabda Bajnokok Ligájában, a negyeddöntős csoportkör második fordulójában. A címvédő Fradi részéről Nyéki Balázs vezetőedző értékelt, szerinte a kezdés lehetett volna jobb is, míg a túloldalon meglepő módon reagáltak a mérkőzésre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 8:11
A magyar csapat hozta a kötelezőt Németországban
A magyar csapat hozta a kötelezőt Németországban
A Fradi a Pro Reccótól elszenvedett vereséget követően tudott javítani, a sérült Dusan Mandics nélkül is magabiztosan, 21-13-ra legyőzte a németeket ott, ahol 2019-ben első Bajnokok Ligája-címét szerezte. A magyar csapat nem kezdte jól az összecsapást, utána viszont összeállt a játék, így a gyengébb játékerőt képviselő németeknek nem volt esélyük a pontszerzésre.

A Hannovernél nem törtek össze a Fradi győzelme miatt
A Hannovernél nem törtek össze a Fradi győzelme miatt.

A Fradi-edző Nyéki Balázs a kezdéssel nem volt elégedett

A zöld-fehéreket irányító Nyéki Balázs összességében elégedett volt, egyvalamit azonban negatív szempontból emelt ki: – Nem kezdtünk a legjobban, az első néhány percben nem reagáltunk kellően jól egyes szituációkban, ám sikerült hamar ritmust váltanunk, aminek örülök. A nemzetközi kupasorozatokban bőven benne van, hogy bármelyik csapat tartja ideig-óráig a lépést a másikkal, ráadásul véreztek már el nagy csapatok Hannoverben. Szerencsére mi nem estünk bele ebbe a hibába, fontos három pontot szereztünk meg – idézi a Nemzeti Sport a szakembert.

Érdekesség, hogy a Hannovernél egyáltalán nem keseredtek el a nyolcgólos vereség miatt: a klub közösségi médiás felülete szerint a német csapat erős teljesítményt nyújtott az FTC ellen, majd felhívta a figyelmet, hogy a következő körben a BL-rekorder Pro Recco lesz az ellenfél.

A kvartett másik mérkőzésén az élen álló Pro Recco otthon 13-10-re verte a Mladostot. Április elsején a horvát fővárosban kulcsfontosságú mérkőzést vív majd a Fradi a vele azonos pontszámmal álló zágrábiakkal, előtte pedig a Vasassal küzd meg a bajnokságban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
