Kínosan érezte magát a magyar hős, aki hazaküldte az ukránokat

A magyar származású Gyökeres Viktornak minden szempontból emlékezetes este volt a valenciai összecsapás. A svédek mindhárom gólját ő szerezte a 3-1-re megnyert találkozón, így gyakorlatilag egymaga intézte el Ukrajnát, és lőtte döntőbe Svédországot.

A mérkőzés után érthetően elégedetten nyilatkozott.

Gyökeres Viktor: Sokat jelent

A mérkőzés után érthetően elégedetten nyilatkozott. – Sokat jelent a győzelem. Természetesen rendkívül fontos meccs volt ez nekünk, és nagyon fontos, hogy meg tudtuk nyerni – mondta Gyökeres.

Amikor arra utaltak neki, hogy mesterhármast szerzett, csak röviden felelt: – Igen, sikerült.

Arra a felvetésre pedig, hogy ennél aligha alakulhatott volna jobban az este, úgy reagált: aznap már valóban nem nagyon, de kedden még lehet ennél is jobb.