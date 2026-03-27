Gyökeres ViktorUkrajnaSvédországvb-pótselejtező

Kínosan érezte magát a magyar hős, aki hazaküldte az ukránokat

Gyökeres Viktor főszerepet játszott Svédország 3-1-es győzelmében Ukrajna ellen: a magyar származású csatár mesterhármast szerzett Valenciában, ezzel a svédek bejutottak a vb-pótselejtező B ágának döntőjébe, ahol Lengyelország vár rájuk. A meccs után nemcsak a csapattársai, hanem az ukrán szövetségi kapitány, Szerhij Rebrov is elismerően beszélt róla, miközben Gyökeres a szurkolók előtt is emlékezetes főszereplővé vált.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 7:51
Gyökeres Viktor sajátosan ünnepel a svédek győzelme után Fotó: DAVID ALIAGA Forrás: NurPhoto
A magyar származású Gyökeres Viktornak minden szempontból emlékezetes este volt a valenciai összecsapás. A svédek mindhárom gólját ő szerezte a 3-1-re megnyert találkozón, így gyakorlatilag egymaga intézte el Ukrajnát, és lőtte döntőbe Svédországot.

Megafonnal a kezében Gyökeres Viktor vezényelte a svéd ünneplést a Svédország-Ukrajna (3-1) világbajnoki pótselejtező után. Az Arsenal csatára mesterhármast ért el
Megafonnal a kezében Gyökeres Viktor vezényelte a svéd ünneplést a Svédország-Ukrajna világbajnoki pótselejtező után. Az Arsenal csatára mesterhármast ért el. Fotó: AFP

Gyökeres Viktor: Sokat jelent

A mérkőzés után érthetően elégedetten nyilatkozott. – Sokat jelent a győzelem. Természetesen rendkívül fontos meccs volt ez nekünk, és  nagyon fontos, hogy meg tudtuk nyerni – mondta Gyökeres.

Amikor arra utaltak neki, hogy mesterhármast szerzett, csak röviden felelt: – Igen, sikerült.

Arra a felvetésre pedig, hogy ennél aligha alakulhatott volna jobban az este, úgy reagált: aznap már valóban nem nagyon, de kedden még lehet ennél is jobb.

 

Elanga és Rebrov is áradozott Gyökeresről

Gyökeres teljesítménye természetesen a svéd öltözőben is nagy visszhangot kapott. Anthony Elanga külön is méltatta csapattársát, akivel szemmel láthatóan remekül működik együtt a pályán. – Fantasztikus játékos. Nagyon örülök neki. Nagyon jó vele együtt futballozni is. Sokat segít nekem, és jó kapcsolat van közöttünk – mondta Elanga.

Gyökerest még az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov is méltatta, mondván, megmutatta, nem véletlen, hogy az Arsenalban futballozik, és miért Európa egyik legjobb csatára.

 

Megafont nyomtak a kezébe, eleinte kínosan érezte magát

A győzelem után a svéd szurkolók és a játékosok együtt ünnepeltek, ennek pedig Gyökeres lett a központi figurája, amikor megafont nyomtak a kezébe. A csatár elárulta, elsőre egyáltalán nem érezte komfortosan magát ebben a helyzetben.

Rám erőltették. Nem sűrűn szoktam megafonnal vezényelni

– mondta nevetve.

A kezdeti feszengés azonban gyorsan elmúlt, végül már ő indította be a rigmusokat, és láthatóan élvezte a pillanatot. – Mágikus volt ott állni. Nagyszerű érzés volt ennek a részesének lenni – fogalmazott. Azt is elárulta, hogy a rigmus kiválasztásában a társaktól kért segítséget. – Megkérdeztem néhány csapattársat. Nem tudtam, melyikkel kezdjem, úgyhogy adtak pár tippet.

A svéd válogatott így már a lengyelek elleni döntőre készülhet a vb-pótselejtezőben, Gyökeres pedig aligha érkezhetne jobb előjelekkel a folytatásra.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők: 

A ág: 

B ág: 

  • Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1)
  • Lengyelország–Albánia 2-1 (0-1)

C ág: 

D ág: 

A döntők párosításai: 

  • Koszovó–Törökország
  • Bosznia-Hercegovina–Olaszország
  • Svédország–Lengyelország
  • Csehország–Dánia

A mérkőzéseket 20.45-kor rendezik kedden, a győztesek kijutnak a vb-re.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
