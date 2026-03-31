Az ukrán legenda, Vitalij Klicsko fia nem lett bokszoló, inkább kosarasnak állt

Olykor a fiúk nem lépnek az apjuk nyomdokaiba. A bokszlegenda és jelenleg Kijev polgármestereként dolgozó Vitalij Klicsko fia is hasonlóan cselekedett, s nem a bokszkesztyűket, hanem a parkettet választotta. Maxim Klicsko profi pályafutása első kosárlabda-mérkőzésén lépett pályára az AS Monaco Basket színeiben.

Maxim Klicsko bemutatkozott a francia bajnokságban. Fotó: Basketindside.com

A 20 éves játékos a Le Mans elleni győztes mérkőzésen lépett pályára először a hercegség csapatában, ahol túl nagy szerepet nem kapott. Maxim Klicsko mindössze négy percet töltött a pályán, s ezalatt két lepattanót szerzett, de dobást nem vállalt.

A Los Angelesben született, 216 centiméter magas kosárlabdázó mindössze néhány éve, 2021-ben kezdett el komolyabban foglalkozni a sportággal.

Két éve csatlakozott a Monacóhoz, ahol az U21-es csapatban figyelemre méltó számokat produkál: 16 mérkőzésen átlagosan 15,6 pontot és 7,1 lepattanót jegyzett a bokszlegenda sarja. Maxim édesapja Vitalij Klicsko korábbi nehézsúlyú világbajnok bokszoló, Kijev polgármestere, míg nagybátyja, Vlagyimir Klicsko szintén a sportág egyik legnagyobb alakja volt.

Maxim egyébként nem az első olyan „lázadó”, aki nem folytatta a családi hagyományokat. Jack Doohan például a Forma–1 felé vette az irányt, miközben édesapja, Mick Doohan a motorsport legendájának számított. Jaden Gil Agassi – Andre Agassi és Steffi Graf fia – a teniszt hagyta ki, és a baseballt választotta. Az NHL-sztár Alexander Ovecskin édesanyja, Tatyana Ovecskin a Szovjetunió női kosárlabda-válogatottjában játszott, amellyel két olimpiai aranyérem mellett 1975-ben világbajnokságot és hat Európa-bajnokságot nyert. Az orosz női kosárlabdaprogram igazgatójának fia a jégkorongot választotta.

Az olasz példák között ott van a kosárlabdázó Nicolo Melli, akinek édesanyja röplabdázó volt. A pályakerékpárban olimpiai bajnok Filippo Ganna apja kenusként lapátolt a vízben. Az olasz tornász Martina Centofanti az egykori futballista apja gyermekeként választott más sportágat. Az ötszörös Európa-bajnok műkorcsolyázó, Carolina Kostner sem követte az apja útját, aki profi jégkorongozó volt.