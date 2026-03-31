A görögöknek próbameccs, a magyaroknak sokkal több annál

A Szlovénia elleni 1-0-s magyar győzelemmel végződött első felkészülési mérkőzés azért is volt nagyon fontos, mert némileg feledtetni tudta azt a borzalmas élményt, amelyet 2025 novemberében éltünk át, amikor az ír válogatott egy utolsó pillanatban szerzett góllal 3-2-re nyerni tudott Budapesten a vb-selejtezők utolsó fordulójában. Azóta az írek is búcsút mondtak a vb-szereplésnek, mert a pótselejtezőn kikaptak a csehektől. Ez azonban bennünket már kevéssé érdekel és vigasztal. A magyar válogatottnak az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre kell felkészülni, ennek a felkészülésnek a második állomása lesz a görögök elleni csata. Ezt Marco Rossi is jól tudja.

Dárdai Márton (b) és Tóth Balázs kapus (j), valamint a szlovén Aljosa Matko a Magyarország–Szlovénia mérkőzésen, amelyen Marco Rossi csapata 1-0-ra nyert - Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi csapatát ismét telt ház várja Budapesten

Azt is régóta tudjuk, hogy a magyar válogatott mérkőzéseire sikk lett járni. A drukkereket szerencsére nem törte le az írek elleni borzalmas vereség, láttuk ezt a szlovénokkal szemben vívott szombati mérkőzésen is. Görögország ellen nehezebb feladat vár a magyar nemzeti csapatra, s ez akkor is igaz, ha a hellének ugyanúgy elbukták a vb-selejtezőket, ahogyan mi.

A meccset megelőző hétfői sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány arról beszélt, hogy jól ismerjük a keddi ellenfelet. Az olasz mester szerint a görög csapat kiváló játékosokból áll.

Rossi három nevet külön is megemlített: Konsztantinosz Karecaszt, továbbá Vangelisz Pavlidiszt és Anasztasziosz Bakaszetaszt. Ezt a három játékost tartja a görög nemzeti tizenegy három legveszélyesebb futballistájának.

A hétfői sajtótájékoztatón a magyarok szövetségi kapitánya külön is kitért a drukkerek viselkedésére. Elmondta, hogy nagyon meglepte őt a magyar közönség szeretete, nagyon hálás a megbecsülésükért. Kiemelte, hogy az írek elleni kudarc után egyáltalán nem magától értetődő, hogy a közönség így viselkedjen. Ezt pedig azzal tudják meghálálni, ha a meccsen nem 100, hanem 110 százalékot nyújtanak majd.

A görög szövetségi kapitány próbamérkőzésről beszélt

Ivan Jovanovics, a görög válogatott mestere is megtartotta sajtótájékoztatóját hétfőn este Budapesten. A görög csapat feljutott a Nemzetek Ligája A-csoportjába, ahol a németek, a hollandok és a szerbek lesznek az ellenfeleik. Mi viszont majd a Nemzetek Ligájában a B osztályban játszunk majd. Ivan Jovanovics a magyarok elleni összecsapást abszolút próbamérkőzésnek tekinti.