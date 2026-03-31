Marco Rossi

A görögöknek próbameccs, a magyaroknak sokkal több annál

A magyar labdarúgó-válogatott a szlovénok legyőzése (1-0) után újra a Puskás Arénában játszik, az ellenfél ezúttal az a görög csapat lesz, amely – akárcsak a magyar – nem jutott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Abban szinte mindenki egyetért, hogy a szlovén mérkőzésnél nehezebb csata vár Marco Rossi együttesére.

2026. 03. 31. 5:32
A magyar válogatottra újabb nehéz csata vár Görögország ellen Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Szlovénia elleni 1-0-s magyar győzelemmel végződött első felkészülési mérkőzés azért is volt nagyon fontos, mert némileg feledtetni tudta azt a borzalmas élményt, amelyet 2025 novemberében éltünk át, amikor az ír válogatott egy utolsó pillanatban szerzett góllal 3-2-re nyerni tudott Budapesten a vb-selejtezők utolsó fordulójában. Azóta az írek is búcsút mondtak a vb-szereplésnek, mert a pótselejtezőn kikaptak a csehektől. Ez azonban bennünket már kevéssé érdekel és vigasztal. A magyar válogatottnak az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre kell felkészülni, ennek a felkészülésnek a második állomása lesz a görögök elleni csata. Ezt Marco Rossi is jól tudja.

Dárdai Márton (b) és Tóth Balázs kapus (j), valamint a szlovén Aljosa Matko a Magyarország–Szlovénia mérkőzésen, amelyen Marco Rossi csapata 1-0-ra nyert - Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi csapatát ismét telt ház várja Budapesten

Azt is régóta tudjuk, hogy a magyar válogatott mérkőzéseire sikk lett járni. A drukkereket szerencsére nem törte le az írek elleni borzalmas vereség, láttuk ezt a szlovénokkal szemben vívott szombati mérkőzésen is. Görögország ellen nehezebb feladat vár a magyar nemzeti csapatra, s ez akkor is igaz, ha a hellének ugyanúgy elbukták a vb-selejtezőket, ahogyan mi.

A meccset megelőző hétfői sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány arról beszélt, hogy jól ismerjük a keddi ellenfelet. Az olasz mester szerint a görög csapat kiváló játékosokból áll. 

Rossi három nevet külön is megemlített: Konsztantinosz Karecaszt, továbbá Vangelisz Pavlidiszt és Anasztasziosz Bakaszetaszt. Ezt a három játékost tartja a görög nemzeti tizenegy három legveszélyesebb futballistájának.

A hétfői sajtótájékoztatón a magyarok szövetségi kapitánya külön is kitért a drukkerek viselkedésére. Elmondta, hogy nagyon meglepte őt a magyar közönség szeretete, nagyon hálás a megbecsülésükért. Kiemelte, hogy az írek elleni kudarc után egyáltalán nem magától értetődő, hogy a közönség így viselkedjen. Ezt pedig azzal tudják meghálálni, ha a meccsen nem 100, hanem 110 százalékot nyújtanak majd.

A görög szövetségi kapitány próbamérkőzésről beszélt

Ivan Jovanovics, a görög válogatott mestere is megtartotta sajtótájékoztatóját hétfőn este Budapesten. A görög csapat feljutott a Nemzetek Ligája A-csoportjába, ahol a németek, a hollandok és a szerbek lesznek az ellenfeleik. Mi viszont majd a Nemzetek Ligájában a B osztályban játszunk majd. Ivan Jovanovics a magyarok elleni összecsapást abszolút próbamérkőzésnek tekinti. 

Greece's defender #04 Konstantinos Mavropanos (L) heads the ball next to Paraguay's forward #09 Antonio Sanabria (C) during a friendly football match between Greece and Paraguay at the Georgios Karaiskaki Stadium in Athens on March 27, 2026. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
A fehér mezes görög csapat Budapestre jön - Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

A magyarok elleni találkozót arra használják fel, hogy az őszi Nemzetek Ligája összecsapásokon minél jobban játszanak a görögök. A 63 éves szakember óriási tisztelettel beszélt a magyarokról, de ebben benne van az ilyenkor szokásos porhintés is.

Magyar fölény a hazai mérkőzéseken a görögök ellen

A magyar és a görög labdarúgó-válogatott korábbi budapesti összecsapásainak mérlege hazai fölényt mutat a Puskás Arénában kedden 19 órakor kezdődő barátságos mérkőzés előtt.  Ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott a magyar fővárosban a két fél, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született. A két válogatott eddigi 22 találkozóját tekintve viszont a görögök felé billen a mérleg nyelve: a magyarok hatszor nyertek, tízszer vereséget szenvedtek, hatszor pedig döntetlennel zárult az összecsapás. A két csapat legutóbb 2022 novemberében mérte össze a tudását, akkor a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén 2-1-es hazai siker született a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány jelenlegi keretéből Sallai Roland már kétszer is eredményes volt a görögök ellen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

