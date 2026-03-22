NB IGyőrKazincbarcika

Őrült nehezen nyert az NB I aranyérmére hajtó csapat a kiesőjelölt ellen

Kínlódott, szenvedett, de 3-1-re nyert a Győr a kiesőjelölt Kazincbarcika ellen. A labdarúgó NB I vasárnap esti találkozóján a borsodi csapat vezetett, de aztán Borbély Balázs együttese fordított és győzött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 18:36
A zöld mezes győri csapat megszenvedett a Kazincbarcika ellen Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szinte biztos kiesőjelöltnek elkönyvelt Kazincbarcika ideiglenes otthonában lépett fel a bajnoki aranyéremre törő Győr a labdarúgó NB I vasárnap délutáni összecsapásán. A Győrnek létfontosságú volt a győzelem, ugyanakkor Borbély Balázs együttesének a formája az utóbbi hetekben visszaesett. A Barcikát hiába könyvelte el mindenki kiesőnek, Kuttor Attila és a játékosok az utolsó pillanatig nem adják fel, s ezt a Győr is jól tudta.

Kuttor Attila, az NB I sereghajtójának, a Kazincbarcikának az edzője (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

NB I: vezetett a Barcika, egyenlített a Győr

A 11. percben bekövetkezett az, amitől a Győr tartott: megszerezte a vezetést a borsodi csapat. A Kazincbarcika jobbról végzett el szögletet, Radkowski megcsúsztatta a labdát, érkezett Klausz és közelről a kapuba lőtt. Ezzel a góllal vezetett tehát a borsodi alakulat.

A 19. percben nagy egyenlítési lehetőség maradt ki, amikor Schön lövése a kapufán csattant. A 38. percben azonban már nem hibázott az ETO: Vitális nagy erővel lőtt a kapuba, s ezzel lett 1-1 az állás.

Az első félidőben nem esett már több gól, így a szünetben 1-1 volt az állás. 

A második félidő már a győrieké volt

Az 55. percben majdnem újra megszerezte a vezetést a Kazincbarcika. Smaljagic ívelte be a labdát, Ferenczi nagy helyzetben kapásból lőtt, de a labda nem jutott be a győriek kapujába.

A percek múlásával az ETO-nak kellett volna pörgetnie a játékot, de mintha nem lett volna meg a kellő lendület a vendégcsapat játékosaiban. A győriek szorgalmasan rúgták a szögleteket, majd a 65. percben megtört a jég. Újabb győri szöglet következett, amelyből Bíró Barnabás lőtte be az ETO vezető gólját. Bíró Barnabásnak ez volt élete első felnőtt NB I-es gólja.

Ettől a pillanattól kezdve kényelmes helyzetbe került a vendégcsapat, amelynek nem volt más dolga, mint ezt az előnyt őrizni. Vitális Milán ezt másképp gondolta, mert szép csel után 20 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Mindez a 79. percben történt, 3-1-re vezetett az ETO, amely minden nyitott kérdésre pontot tett ezzel a góllal.

Ha nehezen is, de 3-1-re nyert tehát a Győr és ez azt is jelenti, hogy a válogatott mérkőzések miatti szünet alatt biztosan ők lesznek a listavezetők az NB I-ben. A Kazincbarcikának pedig szinte semmi esélye nincs már arra, hogy jövőre is az NB I-ben szerepeljen. 

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1-1 (1-1), Felcsút, 2000 néző, jv: Karakó , gólszerzők Lukács (30.), illetve Bárány (22.)
  • Kazincbarcika SC–ETO FC 1-3 (1-1), Miskolc 1500 néző, jv: Káprály, gólszerzők: Klausz (11.), illetve Vitális (38, 79.), Bíró (65.)
  • Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15

A tabella állását itt tekinthetik meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.