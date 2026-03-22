Őrült nehezen nyert az NB I aranyérmére hajtó csapat a kiesőjelölt ellen

A szinte biztos kiesőjelöltnek elkönyvelt Kazincbarcika ideiglenes otthonában lépett fel a bajnoki aranyéremre törő Győr a labdarúgó NB I vasárnap délutáni összecsapásán. A Győrnek létfontosságú volt a győzelem, ugyanakkor Borbély Balázs együttesének a formája az utóbbi hetekben visszaesett. A Barcikát hiába könyvelte el mindenki kiesőnek, Kuttor Attila és a játékosok az utolsó pillanatig nem adják fel, s ezt a Győr is jól tudta.
NB I: vezetett a Barcika, egyenlített a Győr
A 11. percben bekövetkezett az, amitől a Győr tartott: megszerezte a vezetést a borsodi csapat. A Kazincbarcika jobbról végzett el szögletet, Radkowski megcsúsztatta a labdát, érkezett Klausz és közelről a kapuba lőtt. Ezzel a góllal vezetett tehát a borsodi alakulat.
A 19. percben nagy egyenlítési lehetőség maradt ki, amikor Schön lövése a kapufán csattant. A 38. percben azonban már nem hibázott az ETO: Vitális nagy erővel lőtt a kapuba, s ezzel lett 1-1 az állás.
Az első félidőben nem esett már több gól, így a szünetben 1-1 volt az állás.
A második félidő már a győrieké volt
Az 55. percben majdnem újra megszerezte a vezetést a Kazincbarcika. Smaljagic ívelte be a labdát, Ferenczi nagy helyzetben kapásból lőtt, de a labda nem jutott be a győriek kapujába.
A percek múlásával az ETO-nak kellett volna pörgetnie a játékot, de mintha nem lett volna meg a kellő lendület a vendégcsapat játékosaiban. A győriek szorgalmasan rúgták a szögleteket, majd a 65. percben megtört a jég. Újabb győri szöglet következett, amelyből Bíró Barnabás lőtte be az ETO vezető gólját. Bíró Barnabásnak ez volt élete első felnőtt NB I-es gólja.
Ettől a pillanattól kezdve kényelmes helyzetbe került a vendégcsapat, amelynek nem volt más dolga, mint ezt az előnyt őrizni. Vitális Milán ezt másképp gondolta, mert szép csel után 20 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Mindez a 79. percben történt, 3-1-re vezetett az ETO, amely minden nyitott kérdésre pontot tett ezzel a góllal.
Ha nehezen is, de 3-1-re nyert tehát a Győr és ez azt is jelenti, hogy a válogatott mérkőzések miatti szünet alatt biztosan ők lesznek a listavezetők az NB I-ben. A Kazincbarcikának pedig szinte semmi esélye nincs már arra, hogy jövőre is az NB I-ben szerepeljen.
NB I, 27. forduló
péntek:
- MTK Budapest–Paksi FC 0-2 (0-1), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3522 néző, jv.: Berke, gólszerzők: Szendrei (32.), Böde (83.)
szombat:
- Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3-1 (0-0), Városi Stadion, 7093 néző, jv.: dr. Csonka, gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72 és 81.), illetve Sajbán (88.)
- Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 4900 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Szendrei (75.), Calderon (90+4.)
vasárnap:
- Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1-1 (1-1), Felcsút, 2000 néző, jv: Karakó , gólszerzők Lukács (30.), illetve Bárány (22.)
- Kazincbarcika SC–ETO FC 1-3 (1-1), Miskolc 1500 néző, jv: Káprály, gólszerzők: Klausz (11.), illetve Vitális (38, 79.), Bíró (65.)
- Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15
A tabella állását itt tekinthetik meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!