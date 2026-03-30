Életműdíjat kapott a Magyar Nemzet sportrovatának munkatársa, Pajor-Gyulai László

A szikár tény: a 68 éves Pajor-Gyulai László hétfőn délután Lakitelken a Magyar Sportújságíró-szövetség életműdíját vehette át. Ám e mondat mögött nagyon sok olyan dolog van, amelyről az olvasónak nem lehet tudomása. Sok esetben nem is kell, hogy legyen, de egy ilyen elismerés átvételének pillanatában érdemes megállni egy kicsit, mi is ezt tesszük most.

Pajor-Gyulai László, az MSÚSZ egykori elnöke - Forrás: Facebook

Pajor-Gyulai László: egy utolsó mohikán a régi iskolából

E sorok írója még az általános iskolában ült, amikor Pajor-Gyulai László már a Népsport labdarúgó rovatában dolgozott. A naptár 1985-öt mutatott, kollégánk akkor került oda az ország egyetlen sportnapilapjához. Olykor, egy-egy cikknél berakták a lapba az arcképét is. Innen tudtam meg, hogy kackiás bajuszt visel, hogy nagyon komolyan néz. Sorait olvasva pedig azt is tudtam, hogy imádja, amit csinál. Bevallom, kicsit irigyeltem is. Hiszen ő hivatásszerűen végezte azt a munkát, amely tulajdonképpen egyenlő volt az emberek szórakozásával. Meccsekre járhatott, nem is akármilyenekre. Akkor kezdett a Népsport labdarúgó rovatában, amikor a sportág éppen csúcson volt idehaza. A Mezey György vezette válogatott Európa legjobb csapatai között volt, a Videoton meg ebben az évben játszott UEFA Kupa döntőt. A matematika vagy fizika órákon, a pad alatt a Népsportot olvasgatva szinte ittam Pajor-Gyulai szavait. Akkor nem gondoltam volna, hogy hat évvel később már együtt járhatunk az NB I-es meccsekre, de azt sem hittem soha, hogy egyszer lesz olyan válogatott mérkőzés, amelyet ő a Nemzeti Sportnak, én a Magyar Rádió hallgatóinak tudósíthatok.

Mindig és mindenben partner volt, s mind a mai napig az. Emlékszem, hogy 2010-ben szinte könyörögtem neki, ne vállalja el az MLSZ felkérését, de arra az invitálásra, hogy ő legyen a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke, nem lehetett nemet mondani. Győzködtem, hogy ennél vannak biztonságosabb feladatok, tudtam, hogy az a talaj elég ingoványos, amelyen ő épp megvetni készül a lábát. Mint minden feladatát, ezt is halálosan komolyan vette. Nem volt olyan perc, hogy ne a kollegalitás, a mások segítése lebegett volna a szeme előtt. A válogatott sajtófőnökeként akkor még olyan találkozókat szervezett, amelyeken valóban beszélgetni lehetett a legjobb játékosokkal, ahol valóban fel lehettett tenni kérdéseket, ahol nem a lelátó tetejéről kellett lekiabálni, ha kérdezni szerettél volna valamit. Ezek az idők gyorsan elmúltak, amit mind a mai napig nagyon sajnálok. Talán jobban bánt az, hogy a körülmények mára kissé megváltoztak, mint bántja őt az, hogy két év után hirtelen megszűnt ez a megbizatása és torzó maradt mindaz, amit elkezdett. Ma is állítom, amit akkor mondtam: túl jó ember volt ő ott, a farkasok között.