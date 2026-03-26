Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

pick szegedmichael apelgrenjanus smárasoneklemovic márkó

Csányi sugallja? Jönnek a fiatalok, önkéntes magyarszabály a Pick-Szegednél

Jelentős átalakulás körvonalazódik az OTP Bank-PICK Szeged: a nyáron távozik az izlandi irányító, Janus Smárason, miközben a klub újabb nagy ígéretet szerződtetett Eklemovic Márkó személyében. A jelek szerint a Pick Szeged kézilabdacsapata a következő években tudatosabban épít a magyar játékosokra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 18:25
Az OTP Bank-Pick Szeged szurkolói nyilván örülnek a magyar tehetségek leigazolásának Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba
A Pick Szeged háza táján egy ideje sejteni lehetett, hogy Janus Smárason elbúcsúzik a klubtól, mostanra pedig hivatalossá vált a váltás. A spanyol Barcelona közlése szerint a 31 éves izlandi irányító a szerződése lejártával távozik Szegedről, és 2029 nyaráig írt alá a katalán együtteshez. Bár a döntés nem érte váratlanul a szegedi közeget, az átigazolás mégis fontos állomása a csapat előtt álló átalakulásnak.

Janus Smárason (középen) az idény végén távozik a Pick Szeged együttesétől, ahol egyre erősebb a magyar mag
Janus Smárason (középen) az idény végén távozik a Pick Szeged együttesétől, ahol egyre erősebb a magyar mag Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Smárason távozása lezár egy korszakot

Janus Smárason távozása érzékeny veszteség lehet a Pick Szeged számára, hiszen rutinos, nemzetközi szinten is jegyzett kézilabdázóról van szó. Ugyanakkor a klubnál már jó ideje ismert volt, hogy a nyári keretátalakítás egyik eleme az ő búcsúja lesz.

A szegediek ezzel párhuzamosan már dolgoznak a jövő csapatának felépítésén. A 2026–2027-es keret kapcsán korábban először Lukács Péter érkezését jelentették be, most pedig egy újabb fiatal magyar tehetség, Eklemovic Márkó szerződtetéséről számoltak be. Mindez arra utal, hogy a Pick Szeged nem csupán a jelenre, hanem tudatosan a következő évekre is építkezik.

Eklemovic Márkó a jövő egyik nagy befektetése

A klub négyéves szerződést kötött Eklemovic Márkóval, akit Európa egyik legnagyobb ígéretének tartanak. A 18 éves játékos megszerzése komoly szakmai üzenet, még akkor is, ha a következő idényt kölcsönben még az ETO University Handball Team együttesénél tölti.

Kiss Bence, a Pick Szeged cégvezetője elmondta, hogy Eklemovic Michael Apelgren vezetőedző kérésére érkezik a klubhoz. A fiatal kézilabdázó számára a váltás érzelmi szempontból is különleges, hiszen édesapja, Eklemovic Nikola 1999 és 2004 között már játszott Szegeden.

„Hatalmas dolog számomra, hogy az a klub szerződtetett, ahol édesapám is játszott. Sokat mesélt a szegedi évekről, jó érzés ehhez a történethez kapcsolódni. Óriási motivációt jelent, hogy a klub számol velem. Nagy célokat tűztem ki magam elé, amelyeket szeretnék megvalósítani az OTP-Bank Pick Szeged mezében” – nyilatkozta Eklemovic Márkó.

Egyre erősebb a magyar irány a Pick Szegednél

A mostani változások alapján egyértelműnek tűnik, hogy a Pick Szeged vezetése a jövőben nagyobb hangsúlyt helyezne a magyar játékosokra.

  • Az ősszel már Szegedre került Fazekas Máté
  • a klub megszerezte Lukács Pétert, aki interjút is adott lapunknak
  • most bejelentette Eklemovic Márkót
  • és a hírek szerint Rosta Miklós érkezése is szóba került.
  • Úgy tudni, a Melsungen magyar kapusa, Palasics Kristóf ügyében is van megállapodás, de az csak 2027 nyarától lehet érvényes.

A keretalakítás további fontos eleme lehet Bodó Richárd várható távozása. A magyar válogatott átlövő az utóbbi időszakban kevés lehetőséget kapott, és információk szerint Michael Apelgren már nem számol vele a jövő csapatában. Mivel Bodó szerződése a nyáron lejár, szinte biztosra vehető, hogy elhagyja a klubot.

Felmerült Lazar Kukics Veszprémbe igazolása is, ám róla sincs még hivatalos bejelentés. Ami viszont már most is jól látszik: a Pick Szeged ,új korszak küszöbén áll és ennek az egyik legfontosabb jellemzője a fiatalítás, valamint a magyar mag megerősítése lehet. Érdekesség, hogy a cégein keresztül Csányi Sándor a klub tulajdonosa, s mintha a Szeged a labdarúgó NB I-ben bevezetett magyar-, illetve fiatalszabályt követné a kézilabdában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

