Szoboszlai szerint elérte a célját a válogatott, jöhet az álomszerű folytatás?

A szlovének 1-0-s legyőzése után kedden ismét a Puskás Arénában volt jelenése a magyar labdarúgó-válogatottnak. A mieinkhez hasonlóan a mostani ellenfél, Görögország sem jutott ki a nyári világbajnokságra, csoportjában a skótok és a dánok mögött a harmadik helyen végzett a csoportjában, így szintén csak felkészülési mérkőzéseket vív az év első felében. A legutóbb Paraguaytól otthon 1-0-ra kapott ki, ezután következtek Szoboszlai Dominikék.

Szoboszlai Dominik a liverpooli csapattársa, Kosztasz Cimikasz mezében. Fotó: Mirkó István

Bár a meccsnek nem volt tétje, láthatóan egyik csapat sem vette félvállról, nagy kedvvel mentek előre, és akadtak helyzetek mindkét oldalon. Gól viszont nem született az első félidőben, de a másodikban Szoboszlai lenyűgöző szólója után sem. A másik oldalon Pavlidisz éles szögből próbálta meglepni Tóth Balázst, ám a magyar kapus résen volt, a kapufára tolta a labdát a 63. percben. Ezután a magyar válogatott támadott inkább, de nem lógott a levegőben a gól. Nem is érkezett meg, 0-0-val zárult az idei második mérkőzésünk.

A mieink tehát a szlovének után a görögök ellen sem kaptak gólt. A lefújást követően az M4 Sportnak adott interjúkban ezt a kapus, Tóth Balázs, a védelem oszlopa, Willi Orbán és Marco Rossi szövetségi kapitány is kiemelte, bár utóbbi hozzátette, támadásban még van hová fejlődni. Ugyanerre mutatott rá az ezúttal egy félidőt kapó Tóth Alex is.

Szoboszlai elégedett a magyar válogatott szereplésével

A már említett Szoboszlai-szóló hozhatta volna meg a várva várt gólt. Hogy ez miért nem jött össze, azt maga a csapatkapitány magyarázta el: – Nem láttam előre, hogy ez a folyosó kinyílik előttem. Elindultam, és próbáltam a legjobbamat hozni. Sajnos a végén én is eldőltem, nem volt már erő a lábamban – írta körül a helyzetet Szoboszlai, aki a találkozót így értékelte: – Mi győzni akartunk, szerintem ők is ezért jöttek, kiegyensúlyozott mérkőzést játszottunk egy, a Nemzetek Ligája A divíziójában szereplő csapattal. A két meccs előtt megbeszéltük, hogy nem kaphatunk gólt, pozitívum, hogy ezt teljesítettük. Egy győzelem és egy döntetlen, ezzel elégedettek lehetünk.