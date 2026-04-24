Arne Slot leleplezte, mi a terve Pécsi Árminnal Liverpoolban

Bár két héttel ezelőtt a szurkolók tüntettek a klub ellen, Arne Slot továbbra is arra kéri a drukkereket, hogy biztassák és tartsanak ki a csapat mellett. Példának hozta fel, hogy az Anfielden adott esetben debütáló, általa megdicsért Woodmannek biztosan fontos lenne a buzdítás.

Mit vár a Crystal Palace-tól?

A londoni riválissal kapcsolatban Arne Slot elmondta, bár az elmúlt egy évben több klasszis is távozott tőlük, továbbra is kiváló játékosok alkotják a csapatot. Miközben gyors támadóik vannak, nagyon nehéz helyzeteket kialakítani a Crystal Palace ellen, nem véletlenül kapták a harmadik legkevesebb gólt az angol bajnokságban.

A holland tréner a sajtóeseményen szóba hozta a támadóit – Alexander Isakot, Mohamed Szalahot és Rio Ngumohát – is, akik ugyan más-más okból nincsenek a legjobb formájukban, de ilyen állapotban is bármelyikük képes lehet a gólszerzésre.

A Liverpool és a Crystal Palace angol bajnokija magyar idő szerint szombaton 16 órakor kezdődik az Anfielden (tv: Match4). Az ötödik, még BL-indulást érő helyen álló Vörösök előnye pillanatnyilag öt pont a hatodik, egy mérkőzéssel többet lejátszott Brighton előtt. A Palace a 13. a tabellán, és tizenkét pontra van a kiesőzónától.