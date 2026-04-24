Arne Slot leleplezte, mi a terve Pécsi Árminnal Liverpoolban

Az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának szombati játéknapján a Liverpool hazai pályán fogadja a Crystal Palace együttesét. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot megtartotta a sajtótájékoztatóját a találkozót megelőző napon. A magyar játékosai közül ezúttal Pécsi Ármin került szóba.

2026. 04. 24. 10:28
Arne Slot az elmúlt négy, Crystal Palace elleni mérkőzésén nem örülhetett a Liverpool győzelmének Fotó: AFP/Andy Buchanan
Bár két héttel ezelőtt a szurkolók tüntettek a klub ellen, Arne Slot továbbra is arra kéri a drukkereket, hogy biztassák és tartsanak ki a csapat mellett. Példának hozta fel, hogy az Anfielden adott esetben debütáló, általa megdicsért Woodmannek biztosan fontos lenne a buzdítás.

 

A londoni riválissal kapcsolatban Arne Slot elmondta, bár az elmúlt egy évben több klasszis is távozott tőlük, továbbra is kiváló játékosok alkotják a csapatot. Miközben gyors támadóik vannak, nagyon nehéz helyzeteket kialakítani a Crystal Palace ellen, nem véletlenül kapták a harmadik legkevesebb gólt az angol bajnokságban.

A holland tréner a sajtóeseményen szóba hozta a támadóit – Alexander Isakot, Mohamed Szalahot és Rio Ngumohát – is, akik ugyan más-más okból nincsenek a legjobb formájukban, de ilyen állapotban is bármelyikük képes lehet a gólszerzésre.

A Liverpool és a Crystal Palace angol bajnokija magyar idő szerint szombaton 16 órakor kezdődik az Anfielden (tv: Match4). Az ötödik, még BL-indulást érő helyen álló Vörösök előnye pillanatnyilag öt pont a hatodik, egy mérkőzéssel többet lejátszott Brighton előtt. A Palace a 13. a tabellán, és tizenkét pontra van a kiesőzónától.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
