A Liverpool csapatkapitánya sarkos véleményt mondott a tüntető szurkolókról és a vezetőségről

Szombaton a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Fulhamet a Premier League 32. fordulójában, és a forduló többi eredményeinek köszönhetőn bebiztosította az ötödik helyét– a hatodik, vasárnap a Manchester City ellen vereséget szenvedett Chelsea már négy pontra van. A mérkőzés különös pikantériáját viszont a Liverpool-szurkolók tüntetése adta, akik a következő idényben emelkedő jegyárak miatt protestáltak.
Tüntettek a Liverpool szurkolói
Abban ebben a cikkben részletesebben írtunk, hogy a Liverpoolnál az elmúlt tíz évben nyolcszor is befagyasztották az árakat, de a vezetőség most az egyeztetések után is emelt a jegyeken. Nem kell viszont hatalmas emelésre gondolni, a felnőtt belépők ára – amely jelenleg 39 és 61 font között mozog – mérkőzésenként 1,25–1,75 fonttal fog emelkedni, a felnőtt bérletek – jelenleg 713 és 904 font között – pedig 21,50 és 27 font közötti értékkel drágulnak majd.
A legendás kapu mögötti szektor tagjai, a The Kop előtt a mérkőzés közben egy molinót is felhúztak, amin ez állt: „Nemet mondunk a jegyáremelésre!” Emellett a zászlókat, drapériákat is otthon hagyták a drukkerek.
