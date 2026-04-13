A Liverpool csapatkapitánya sarkos véleményt mondott a tüntető szurkolókról és a vezetőségről

A Liverpool labdarúgócsapata szombaton a Fulham ellen 2-0-ra nyert, mindez a csapatnak nagyon kellett az FA-kupa-kiesés és a párizsi Bajnokok Ligája-negyeddöntős vereség után. Ugyanakkor az Anfielden a győzelem mellett legalább ilyen fontos volt, hogy a Liverpool szurkolói megkezdték a tüntetést a vezetőség ellen a következő idényben emelkedő jegyárak miatt. Az ügyet pedig tetőzte, hogy a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is a szurkolók mellé állt a nyilatkozatában.

2026. 04. 13. 10:31
Virgil van Dijk nyilatkozatának Liverpoolban aligha örül mindenki Forrás: NurPhoto/NEWS IMAGES
Szombaton a Liverpool 2-0-ra legyőzte a Fulhamet a Premier League 32. fordulójában, és a forduló többi eredményeinek köszönhetőn bebiztosította az ötödik helyét– a hatodik, vasárnap a Manchester City ellen vereséget szenvedett Chelsea már négy pontra van. A mérkőzés különös pikantériáját viszont a Liverpool-szurkolók tüntetése adta, akik a következő idényben emelkedő jegyárak miatt protestáltak.

A Liverpool szurkolói így tüntettek a Fulham elleni mérkőzésen a jegyárak ellen. Fotó: AFP/Andy Buchanan

Tüntettek a Liverpool szurkolói

Abban ebben a cikkben részletesebben írtunk, hogy a Liverpoolnál az elmúlt tíz évben nyolcszor is befagyasztották az árakat, de a vezetőség most az egyeztetések után is emelt a jegyeken. Nem kell viszont hatalmas emelésre gondolni, a felnőtt belépők ára – amely jelenleg 39 és 61 font között mozog – mérkőzésenként 1,25–1,75 fonttal fog emelkedni, a felnőtt bérletek – jelenleg 713 és 904 font között – pedig 21,50 és 27 font közötti értékkel drágulnak majd. 

A legendás kapu mögötti szektor tagjai, a The Kop előtt a mérkőzés közben egy molinót is felhúztak, amin ez állt: „Nemet mondunk a jegyáremelésre!” Emellett a zászlókat, drapériákat is otthon hagyták a drukkerek.

 

Virgil van Dijk megszólalt az ügyben

A mérkőzés után az újságírók a játékosokat is igyekezték megkérdezni a szurkolók és a Liverpool vezetősége közti ellentétről. Végül a csapatkapitány, Virgil van Dijk válaszolt erre a kérdésre. 

A szurkolók a klub szíve és lelke. Ha így éreznek, akkor teljesen jogos, hogy tiltakoznak. Remélhetőleg találnak megoldást a klubbal.

– Ezek a kérdések túlmutatnak az én kapitányi szerepemen, de számomra a szurkolók magát a klubot jelentik. Mindig is így volt és így is marad. Fontos, hogy ezek a problémák megoldódjanak, mert jelenleg senkinek sem jó a helyzet – mondta a holland védő, akinek a szavait a This is Anfield egyenesen úgy közölte, hogy a Liverpool csapatkapitánya a szurkolók mellett tette le a voksát. A liverpooli oldal emellett hangsúlyozza, a szurkolók a Fulham elleni mérkőzés közben azt is közölték: „Ti mohó gazemberek, elég volt!”

 

Mi lesz a PSG elleni BL-negyeddöntőn?

Kedden este a Liverpool csodára készül, ugyanis kétgólos hátrányt kéne ledolgoznia a címvédő franciák ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. Az első mérkőzés után – ahol a Liverpool a kaput sem találta el – Arne Slot együttesének az Anfield katartikus hangulata biztosan kelleni fog. S mindezt valószínűleg a szurkolók is tudják, hiszen szeretett csapatuk már csak a BL-t nyerheti meg idén, így valószínűleg a hangulat elképesztő lesz. A drukkerek mindeközben tüntetni is fognak, mert azt már korábban elmondta a Spirit of Shankly szurkolói testület, hogy ez nem egy mérkőzésre szól, hanem ameddig a vezetőség nem adja be a derekát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

