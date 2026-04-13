A Liverpool csapatkapitánya sarkos véleményt mondott a tüntető szurkolókról és a vezetőségről

Virgil van Dijk megszólalt az ügyben

A mérkőzés után az újságírók a játékosokat is igyekezték megkérdezni a szurkolók és a Liverpool vezetősége közti ellentétről. Végül a csapatkapitány, Virgil van Dijk válaszolt erre a kérdésre.

A szurkolók a klub szíve és lelke. Ha így éreznek, akkor teljesen jogos, hogy tiltakoznak. Remélhetőleg találnak megoldást a klubbal.

– Ezek a kérdések túlmutatnak az én kapitányi szerepemen, de számomra a szurkolók magát a klubot jelentik. Mindig is így volt és így is marad. Fontos, hogy ezek a problémák megoldódjanak, mert jelenleg senkinek sem jó a helyzet – mondta a holland védő, akinek a szavait a This is Anfield egyenesen úgy közölte, hogy a Liverpool csapatkapitánya a szurkolók mellett tette le a voksát. A liverpooli oldal emellett hangsúlyozza, a szurkolók a Fulham elleni mérkőzés közben azt is közölték: „Ti mohó gazemberek, elég volt!”

Mi lesz a PSG elleni BL-negyeddöntőn?

Kedden este a Liverpool csodára készül, ugyanis kétgólos hátrányt kéne ledolgoznia a címvédő franciák ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. Az első mérkőzés után – ahol a Liverpool a kaput sem találta el – Arne Slot együttesének az Anfield katartikus hangulata biztosan kelleni fog. S mindezt valószínűleg a szurkolók is tudják, hiszen szeretett csapatuk már csak a BL-t nyerheti meg idén, így valószínűleg a hangulat elképesztő lesz. A drukkerek mindeközben tüntetni is fognak, mert azt már korábban elmondta a Spirit of Shankly szurkolói testület, hogy ez nem egy mérkőzésre szól, hanem ameddig a vezetőség nem adja be a derekát.