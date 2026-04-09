Kettős mércéről és múltbeli sérelmekről ír a Kovács Istvánt bepanaszoló Barcelona

Már Pau Cubarsí első félidő végén történt kiállítása miatt is elégedetlenek voltak a Barcelona csapatánál az Atlético Madrid ellen 2-0-ra elveszített BL-negyeddöntő után, Kovács István viszont ennél is súlyosabb kritikákat kapott az 54. percben, 0-1-es állásnál történtek miatt. A fővárosiak kapusa, Juan Musso kapus ekkor játékba hozta a labdát, az akkor már sárga lapos csapattársa, Marc Pubill mégis megfogta azt, hogy ő végezze el a kirúgást – az erdélyi játékvezető mégsem ítélt ezért az esetért büntetőt. Csütörtök este a katalán klub hivatalos közleményt adott ki ezzel kapcsolatban.

A Barcelona úgy véli, Kovács István játékvezető döntése miatt is került kétgólos hátrányba a BL-ben. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

A Barcelona panaszt tett Kovács István ellen

„Az FC Barcelona tájékoztat, hogy a klub jogi szolgálata a mai napon panaszt nyújtott be az UEFA-hoz az Atlético Madrid elleni UEFA Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén történtek kapcsán. A klub álláspontja szerint a játékvezetés nem felelt meg az érvényben lévő szabályoknak, ami közvetlenül befolyásolta a mérkőzés alakulását és az eredményt.

A panasz egy konkrét esetre összpontosít. A mérkőzés 54. percében, miután a játék szabályosan újraindult, egy ellenfél játékos a saját tizenhatosán belül kézzel vette fel a labdát anélkül, hogy ezért a megfelelő büntetést megítélték volna. Az FC Barcelona úgy véli, hogy ez a döntés, valamint a VAR súlyos beavatkozási hiánya jelentős hiba. Ennek megfelelően a klub kérte vizsgálat indítását, a játékvezetői kommunikációkhoz való hozzáférést, valamint adott esetben a hibák hivatalos elismerését és a szükséges intézkedések meghozatalát.

Ugyanezen szellemben az FC Barcelona úgy véli, hogy nem ez az első alkalom a BL közelmúltbeli kiírásaiban, amikor érthetetlen játékvezetői döntések hátrányosan érintették a csapatot, egyértelmű kettős mércét teremtve, és megakadályozva, hogy a klub egyenlő feltételek mellett versenyezzen más csapatokkal" – áll a közleményben.

Hansi Flick együttese legközelebb szombaton, a városi rivális Espanyol elleni bajnokin lép pályára, majd jövő kedden Madridban kerül sor az Atlético elleni visszavágóra.