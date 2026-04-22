Több mint száz éve nem látott mélyponton a Chelsea, az edző fejét követelik

A Premier League 34. fordulójának nyitómérkőzésén közvetlen riválisok csaptak össze. A Brighton a Chelsea-t fogadta, és győzte le nagyon magabiztosan 3-0-ra, így a két csapat helyet is cserélt a tabellán. A londoni kékek sorozatban ötödik alkalommal kaptak ki a PL-ben, ez egyben egy olyan pofon is volt, amire nagyon régóta nem volt példa a klub történetében.

Tóth Norbert
2026. 04. 22. 7:01
Liam Rosenior kezéből kicsúszott az irányítás.
Liam Rosenior kezéből kicsúszott az irányítás. Fotó: GLYN KIRK/AFP
A Brighton már a 3. percben megszerezte a vezetést, Kadioglu megpattanó lövése védhetetlennek bizonyult Sánchez számára. A fordulást követően sem tudott megújulni a Chelsea: Hinselwood lőtte a második gólt, végül Welbeck a hosszabbításban állította be a 3-0-s végeredményt. Liam Rosenior csapata kaput eltaláló lövés nélkül zárta a találkozót, még az első szerelésre is 32 percet kellett várni a londoni szurkolóknak.

Egyre messzebb a Bajnokok Ligája-indulástól a Chelsea.

Több mint száz éve nem történt ilyen a londoniakkal

A Chelsea elképesztő mélyponton, immár ötmeccses vereségsorozatban van a Premier League-ban az európai kupaindulásért küzdő klub. Az eldőlt kedd este, hogy a londoniak már csak akkor tudják kivívni Bajnokok Ligája-indulásukat, hogyha a hatodikra helyre befutnak, és az előttük ötödikként záró Aston Villa pedig megnyeri az Európa-ligát. A birminghamiek így alanyi jogon indulási jogot szereznek a BL-be, a Chelsea-re pedig átszáll az ötödik hellyel járó kvalifikáció. Jelenleg a Brighton a hatodik, előnye két pont.

Ez a brightoni vereség súlyos pofon volt: 1912 után fordult elő ismét a londoni klubbal, hogy egymás után ötször szenvedtek vereséget úgy, hogy közben gólt sem rúgtak. A Manchester City, az Everton és a Brighton három, a Manchester United és a Newcastle egy góllal győzte le Liam Rosenior teljesen szétesett gárdáját.

A Chelsea az utolsó nyolc meccséből hetet elveszített, egyedül az alacsonyabb osztályú Port Vale ellen nyert az FA Kupában.

Ez a játék minden aspektusában elfogadhatatlan volt. Folyamatosan megvédtem eddig a játékosokat, de ezen a mai teljesítményen nincs mit megvédeni. Valaminek drasztikusan meg kell változnia itt és most azonnal. A tükörbe kell néznünk

jelentette ki ingerülten Liam Rosenior a mérkőzés után. Hozzátette: a hozzáállás és az elszántság is hiányzott legalább három vagy négy kezdő játékosnál, ez pedig nem méltó a klubhoz.

Nem köntörfalazott az újabb vereség után a Chelsea vezetőedzője.
Nem köntörfalazott az újabb vereség után a Chelsea vezetőedzője. Fotó: AFP

A vezetőedző kirúgását követelik a Chelsea-szurkolók

Nem csoda, hogy egy ilyen teljesítmény láttán következményeket akarnak látni a szurkolók. A Chelsea fanatikusai már a mérkőzés közben Liam Rosenior kirúgásáról énekeltek, skandáltak.

Megértem a frusztrációjukat, ez az én dolgom és felelősségem, mint vezetőedző és a futballklub menedzsere

– reagált a szurkolói reakcióra Liam Rosenior. Én is frusztrált vagyok a nyújtott teljesítményünk miatt. Keményen kell dolgoznom a stábbal, a játékosokkal, meg kell vizsgálnom, hogy kiben bízhatok és kikre támaszkodhatok a nehéz pillanatokban, mert ma nem mutatta meg elég játékos ezt a meccsen. Én egy érzelmes ember vagyok, ez egyszerűen elfogadhatatlan – tette hozzá a tréner.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

