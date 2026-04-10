„Állva halunk meg a lelátón” – élet-halál harc vár a DVTK-ra a Fradi otthonában

A kiesés elől menekülő Diósgyőr nehéz feladat előtt áll, hiszen péntek este a bajnoki címért küzdő Ferencváros otthonában lép pályára a labdarúgó NB I-ben. A pályán kevés az esély a pontszerzésre, a lelátón azonban biztosan nem marad magára a csapat, a Diósgyőr ultrái a közelmúlt csalódásai ellenére ismét a DVTK mögé állnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 14:35
A Diósgyőr szurkoló a végletekig kitartanak a csapatuk mellett Forrás: DVTK Média
A kiesés elől menekülő DVTK péntek este az FTC otthonában lép pályára a labdarúgó NB I 29. fordulójában, és papíron kevés esélye van a pontszerzésre. A Fradinak győznie kell, hogy tartsa a lépést az élmezőnnyel, a Diósgyőrnek viszont ez az egyik utolsó kapaszkodó lehet, hogy az idény végén ne búcsúzzon el az élvonaltól. Az elmúlt hetekben látványosan megrendült a kapcsolat a borsodi klub szurkolótábora és a csapat között, a drukkerek azonban most úgy érzik, eljött az a pillanat, amikor félre kell tenni a sérelmeket

A Diósgyőr szurkolói között a legifjabbak is lelkesen szorítanak a csapatért Fotó: DVTK Média

A Diósgyőr nehéz meccs elé néz a Fradi otthonában

A Diósgyőr szurkolói a Facebookon közzétett üzenetükben világossá tették: szerintük a klub ismét a szakadék szélén áll, de ők nem hajlandók feladni.

Ha kell, és most kell igazán, akkor állva halunk meg a lelátón

– fogalmaztak, jelezve, hogy a legnehezebb helyzetben is kitartanak a csapat mellett.

A diósgyőri tábor úgy véli, a klub lelkét mindig is a szurkolók adták, és ha szükséges, a rivális otthonában is megmutatják, mit jelent diósgyőrinek lenni. Szerintük az élvonalbeli szereplés akár a végéhez is közeledhet, éppen ezért péntek este nem lehet csendes a vendégszektor. A klub egykori játékosa, Salamon József jóval borúlátóbb képet festett. 

Káosz uralkodik a DVTK-nál, vezetések, edzők, sportigazgatók jönnek és mennek

beszélt a korábbi labdarúgó arról, miért fordult el a diósgyőri futballtól. Salamon azt is elmondta, hogy már a hazai meccseket sem nézi, sőt a televízióban sem kíváncsi a találkozókra. Szerinte egyáltalán nem meglepő, hogy a bizonytalan háttér rányomja a bélyegét a játékosok formájára és mentális állapotára is. 

A borsodi csapat hátránya négy pont az MTK mögött, de a DVTK-nál bíznak abban, hogy az utolsó fordulókban még sikerül kapaszkodni. A Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzés ugyan papíron egyértelmű esélyeket kínál, ám a diósgyőriek emlékezhetnek arra, hogy ősszel már pontot szereztek a zöld-fehérek ellen. A fővárosban ősszel ugyanis 2-2-es döntetlenre végződött az FTC–Diósgyőr találkozó, vagyis már egyszer sikerült megtréfálni a zöld-fehéreket.

A pályán bravúrra lenne szükség, a lelátón azonban biztos a támogatás: a diósgyőri szurkolók ismét bizonyítják, hogy a legnehezebb helyzetben sem hagyják magára a csapatukat.

NB I, 29. forduló

péntek:

  • Puskás Akadémia–ETO FC 17.45
  • Ferencváros–Diósgyőr 20.00

szombat:

  • Kazincbarcika–Újpest, Miskolc 15.15
  • MTK–Zalaegerszeg 17.45
  • Nyíregyháza–Paks 20.00

hétfő:

  • Kisvárda–Debreceni VSC 20.00

Az őszi mérkőzés összefoglalója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

