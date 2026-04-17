kerékpárdoppingTour de Hongrie

Óriási pofon ez a doppingügy a magyar kerékpársportnak

Doppingügy rázta meg a magyar kerékpársportot. A tizenkilenc éves Makrai Bálint doppingtesztje hozott pozitív eredményt, de nem csak rá nézve van súlyos következménye a botránynak. Makrai a legmagasabban jegyzett magyar csapat, az MBH Bank CSB Telecom Fort kerekese, amelynek a Tour de Hongrie-meghívását visszavonták, pedig ebben a csapatban teker például az aktuális magyar bajnok Dina Márton is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 17. 12:47
A legmagasabban jegyzett hazai csapat, az MBH Bank CSB Telecom Fort Makrai Bálint doppingügye miatt mégsem lesz ott a Tour de Hongrie mezőnyében Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo
A Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) pénteken számolt be róla, hogy pozitív lett Makrai Bálint doppingtesztje. A legmagasabban jegyzett magyar csapat, a nemzetközi második vonalnak számító Pro Teamek közé tartozó MBH Bank CSB Telecom Fort tizenkilenc éves kerekese egy március 30-án elvégzett, versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn. A májusi Tour de Hongrie szervezői szigorú lépéssel reagáltak: visszavonták a magyar csapat meghívását az idei versenyre, amelyen így az aktuális magyar bajnok Dina Márton sem versenyezhet.

Marton Dina of MBH Bank CSB Telecom Fort at the start of the third stage of Settimana Internazionale Coppi e Bartali in Erbusco, Italy, on March 27, 2026.
Dina Márton először tekerhetett volna magyar bajnoki trikóban a Tour de Hongrie szakaszain, de csapata, az MBH Bank CSB Telecom Fort doppingbotrány miatt mégsem indulhat. Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo

Az MKSZ kiemelte, hogy a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, együttműködik a hatóságokkal, a vizsgálat jogerős lezárultáig pedig további nyilatkozatot nem tesz.

 

Tour de Hongrie: doppingügy miatt nem indulhat a legjobb magyar csapat

Részletesebben nyilatkozott viszont Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, miután visszavonták az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását, így a magyar kerékpáros-körverseny a legjobb hazai csapat nélkül zajlik majd május 13. és 17. között.

– A sportág tisztasága és a fair play mindennél fontosabb. Az 1990-es években eldurvult, központilag szervezett doppingeseteket és a Tour de France-t is megrázó lebukásokat követően ma már új világ van, új szemlélet uralja a sportágat. Nagyon nagy árat fizetett a sportág akkor azokért a botrányokért, és tisztítótűz után épült újra a profi kerékpársport. Ma már nemcsak a vétkes sportolókat, hanem a csapatokat is bünteti a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség – idézi az MTI Eisenkrammer Károlyt, aki megjegyezte: elképzelhetetlen, hogy egy sportoló egyedül jár utána, mit szedjen, mit adjon be magának.

Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más „mágus”, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon

– fogalmazott Eisenkrammer, aki maga is kerékpárversenyző volt, többek között részt vett az 1992-es olimpián is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
