Óriási pofon ez a doppingügy a magyar kerékpársportnak

A Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) pénteken számolt be róla, hogy pozitív lett Makrai Bálint doppingtesztje. A legmagasabban jegyzett magyar csapat, a nemzetközi második vonalnak számító Pro Teamek közé tartozó MBH Bank CSB Telecom Fort tizenkilenc éves kerekese egy március 30-án elvégzett, versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn. A májusi Tour de Hongrie szervezői szigorú lépéssel reagáltak: visszavonták a magyar csapat meghívását az idei versenyre, amelyen így az aktuális magyar bajnok Dina Márton sem versenyezhet.

Dina Márton először tekerhetett volna magyar bajnoki trikóban a Tour de Hongrie szakaszain, de csapata, az MBH Bank CSB Telecom Fort doppingbotrány miatt mégsem indulhat. Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo

Az MKSZ kiemelte, hogy a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, együttműködik a hatóságokkal, a vizsgálat jogerős lezárultáig pedig további nyilatkozatot nem tesz.

Részletesebben nyilatkozott viszont Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, miután visszavonták az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását, így a magyar kerékpáros-körverseny a legjobb hazai csapat nélkül zajlik majd május 13. és 17. között.