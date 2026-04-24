„Szégyenemben meghalnék”: mikor játszhat vb-n az olasz válogatott?

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az iráni futballistákat be fogják engedni az országba, ugyanakkor a stábtagok esetében már lehetnek kérdőjelek.

– A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra. Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének – idézi Rubiót az MTI.

Olaszország nem kér a vb-alamizsnából

A FIFA szabályzata nem mondja ki, hogy visszalépés esetén milyen módszerrel kell megtalálni a beugrót, így aztán folyamatosak a találgatások arról, hogy melyik válogatott járna jól egy esetleges iráni visszalépéssel. Volt konkrét javaslat arra, hogy Olaszország ugorjon be, de ez még az olaszok tetszését sem nyerte el.

Olvastam Trump különmegbízottjának javaslatáról, amelyet ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék

– fogalmazott Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter. Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke pedig azt hangsúlyozta: a vb-részvételt a kvalifikált csapatok érdemlik meg, az olasz válogatott nem. Ezek alapján egyértelmű: az olaszok 2030 előtt nem fognak ismét vb-meccset játszani.