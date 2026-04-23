Trump embere tenne keresztbe Irán indulásának; készülhet Olaszország a vb-re?
Már csak 49 nap van hátra a labdarúgó-világbajnokság kezdetéig, de az egyik válogatott körül továbbra is nagy a bizonytalanság. Hétről hétre más információk látnak napvilágot Irán részvételéről a nyári tornán, miközben a legfrissebb hírek szerint az egyik rendező ország, az Egyesült Államokból azt kérték a nemzetközi szövetségtől, hogy az ázsiaiak indulási jogát a zsinórban a harmadik világbajnokságukról lemaradó olaszok kapják meg.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!