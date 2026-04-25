fradigyőri audi eto kcbajnokok ligájábanodensemetznői kézilabda

Újabb csodát tenne a Fradi, a Győr már fél lábbal a Final Fourban

Még mindig megvan az esélye annak, hogy két magyar klub legyen ott a női kézilabda Bajnokok Ligájának budapesti négyes döntőjében. A címvédő Győri Audi ETO KC nyugodtan várhatja a visszavágót hazai pályán a dán Odense ellen – az első találkozón 36-28-ra nyertek a győriek –, ám a Fradi bizony nagyon kemény meccs előtt áll a francia Metz ellen, miután nem sikerült előnyt kicsikarnia az érdi odavágón (31-31). Az FTC-nek egyszer már összejött a bravúr három éve a két magyarral felálló francia bajnok ellen, a szurkolók abban bíznak, a történelem most is megismétli önmagát.

Molnár László
2026. 04. 25. 6:38
Nagy szükség lesz Metzben Márton Gréta, a Ferencváros szélsőjének gólerős játékára Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Vilde Ingstad szívesen elcsendesítené a tomboló metzi szurkolókat a szombati visszavágón Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia

Az érdi odavágón öt gólt szerző olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég beálló, Vilde Ingstad kijelentette, bármelyik irányba eldőlhetett volna a BL-negyeddöntő első felvonása. A második félidőben háromszor is hátrányba került a Fradi – már három góllal is vezettek a franciák –, és mindháromszor vissza tudtak jönni a meccsbe Ingstadték.

– Annyit elárulhatok, hogy visszanéztük a videót, és próbálunk tanulni belőle. Van néhány apró dolog, amin szeretnénk javítani, változtatni. Majd szombaton kiderül, hogy sikerül-e. Most idegenbe megyünk, ott lesz a közönségük, amely őket támogatja, ami szintén tényező lehet a párharcban. Ilyenkor talán még nagyobb élmény elcsendesíteni egy egész csarnokot. Játszottunk és ami a lényeg, nyertünk már őrült hangulatot teremtő közönség előtt – közölte a Fradi norvég beállója.

A fehér mezes győriek egészen parádés második félidei teljesítményükkel nyolc góllal nyertek az Odense otthonában Fotó: ROBERT WENGLER

A Győr nem hagyja kiénekelni a sajtot a szájából

Sorozatban tizedszer jutna be a négyes döntőbe a Győri Audi ETO KC. Ha a Fradi esetében azt írtuk, hogy a történelem reményeink szerint ismétli önmagát, akkor ez a győriekkel kapcsolatban is igaz. Ugyanis a BL-címvédő 2019-ben, valamint 2023-ban is a negyeddöntőben találkozott az Odense csapatával, és mindegyik alkalommal kiélezett első meccset követően sima győri siker és továbbjutás következett. Ráadásul most még véletlenül sem beszélhetünk kiélezett első meccsről, hiszen a győriek már Dániában nyolcgólos előnyt szereztek (36-28). Ami a szombati visszavágót illeti (16.00), az előny ellenére nagyon óvatos Per Johansson vezetőedző.

– Annak ellenére, hogy nyolc góllal nyertünk, tudjuk, hogy az Odense képes idegenben győzni, akár nagyobb különbséggel is. Tavaly is találkoztunk vele a BL-döntőben, és pontosan tudjuk, milyen kemény ellenfél, így legalább olyan alaposan fel kell készülnünk a visszavágóra, mint az első mérkőzésre – nyilatkozta a klub hivatalos honlapján a svéd szakvezető.

Per Johansson, a Győr vezetőedzője már mutatja, hogy merre van Budapest, ahol a BL négyes döntőjét rendezik Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Érdekességek a Győri Audi ETO KC és az Odense eddigi BL-szerepléséről

  • egymás elleni mérleg: 12-1-1
  • az első mérkőzésen a győriek átlövője, Dione Housheer 10 gólt lőtt
  • a magyar csapat legutóbb a 2014/15-ös kiírásban esett ki a negyeddöntőben
  • az Odense ötből csak egyszer tudott bejutni a négyes döntőbe (2025)
  • Housheer 85 góllal a győriek, míg a dánoknál Thale Rushfeldt 82 találattal a sorozat legjobb góllövője

Az idény végén visszavonuló jobbszélső, Nathalie Hagman is úgy gondolja, hogy az idegenbeli találkozó után sem vehető készpénznek a továbbjutás, ezért ugyanolyan mentalitással kell pályára lépniük, mint tették azt Odensében.

– Ezúttal is nehéz mérkőzésre számítunk. Az Odense nagyon erős csapat, és biztos, hogy nem adja fel. A nyolcgólos előny soknak tűnhet, de ha lebontjuk a meccset, az gyakorlatilag negyedóránként két gólnyi különbséget jelent. Elsősorban ugyanazokra a dolgokra szeretnénk koncentrálni, mint a kinti mérkőzésen; 

a stabil védekezésre, az egységes játékra, és arra, hogy minél inkább megnehezítsük a dolgukat. 

Emellett fontos lesz az is, hogy jól reagáljunk a hét a hat elleni játékukra. Odensében erre megfelelő megoldásokat találtunk, és ezt szeretnénk folytatni – nyilatkozta utolsó hazai BL-mérkőzése előtt Hagman.

Női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő, visszavágók

Szombat

  • Győri Audi ETO KC–Odense (első meccs: 36-28) – 16 óra, Sport1 TV
  • Metz–FTC-Rail Cargo Hungaria (első meccs: 31-31) – 18 óra, Sport1 TV

Vasárnap

  • CSM Bucuresti–Esbjerg (első meccs: 25-26) – 16.00
  • Brest Bretagne–Gloria Bistrita (első meccs: 36-35) – 18.00  

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.