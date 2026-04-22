Egy év Shane Tusup mellett, és Jackl Vivient mentálisan össze kellett kaparni

Tavaly nem egészen egy évet úszott úgy Jackl Vivien, hogy hivatalosan Shane Tusup volt az edzője, de az eredményei jelentősen visszaestek. A 17 éves, már felnőtt Európa-bajnok úszónő mentálisan mélypontra jutott, erről már a régi-új edzője, Kocsis Márta beszélt. Jackl Vivien maga is elismeri, rossz időszakon van túl, de az országos bajnokságon szerzett négy aranyérem jót tesz a lelkének.

2026. 04. 22. 10:30
Az Európa-bajnok, 17 éves Jackl Vivien nagyon rossz időszakon van túl Shane Tusup után, de a sikerek jót tesznek a lelkének Fotó: Istvan Derencsenyi
Jackl Vivien 2024-ben robbant be a köztudatba, amikor 15 évesen az ob-n nagy különbséggel győzte le 400 vegyesen a szám korábbi legyőzhetetlen királynőjét, Hosszú Katinkát. Még abban az évben felnőtt Európa-bajnok is lett 1500 gyorson, és rögtön a magyar úszósport egyik legnagyobb ígéretének számított. Tavaly januárban Shane Tusup vette át a felkészítését, de az összes korábbi eredményétől messze elmaradt 2025-ben.

A fiatal úszónőről tavaly októberben a Magyar Nemzet írta meg elsőként, hogy Shane Tusup után visszatért a nevelőedzőjéhez, és Kocsis Márta irányításával újra Tatabányán készül. A múlt héten lezajlott soproni országos bajnokságon ennek már egyértelműen meglátszott az eredménye: Jackl négy aranyérmet szerzett, 200 pillangón, 400 vegyesen, 800 és 1500 gyorson is győzött.

Utóbbi három számban ráadásul a nyári Európa-bajnokságra előírt szigorú szintidőket is megúszta, így jelen állás szerint ő indulhat a legtöbb számban a párizsi Eb-n.

Jackl Vivien elismerte, hogy mélyről jött vissza: – Elégedett vagyok magammal, egy nagyon rossz időszak után így visszatérni, ez jót tesz a lelkemnek, úgyhogy nagyon várom a nyarat, az ifi Eb-t és a felnőtt Eb-t.

Kocsis Márta nem akar Shane Tusupra mutogatni Jackl Vivien miatt

Jackl edzője, Kocsis Márta a Ripostnak nyilatkozott az ob után, és Shane Tusupra utalva elmondta, hogy nem akar visszafelé mutogatni, de mentálisan össze kellett kaparni a 17 éves tehetséget a tavalyi év után.

– Hogy a fizikai vagy mentális feladat jelentett-e nagyobb kihívást? Utóbbi. Vivinek újra rá kellett találnia az úszás örömére, ez együttesen sikerült, amihez alapot szolgáltat hosszú évek egyetértése – emelte ki Kocsis Márta.

Hozzátette:

Sopronba úgy utaztunk el, hogy nem a helyezés, hanem Vivi időeredménye érdekelt. Tanítványom három nap pihenőt kapott, elvégre a 200 pillangó, a 800 és 1500 gyors mellett a 400 vegyes megnyerése egyaránt óriási erőfeszítésébe került. A négy diadalt nem rangsorolom, mindegyiknek megvan a maga értéke.

Jackl Vivien a nyáron, júliusban müncheni ifi Eb-n, majd augusztusban a párizsi felnőtt Európa-bajnokságon is nagy feladat előtt áll, de az edzője és Sós Csaba szövetségi kapitány még nem egyeztettek arról, hogy melyik versenyen hány számot vállaljon.

