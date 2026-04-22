Egy év Shane Tusup mellett, és Jackl Vivient mentálisan össze kellett kaparni

Jackl Vivien 2024-ben robbant be a köztudatba, amikor 15 évesen az ob-n nagy különbséggel győzte le 400 vegyesen a szám korábbi legyőzhetetlen királynőjét, Hosszú Katinkát. Még abban az évben felnőtt Európa-bajnok is lett 1500 gyorson, és rögtön a magyar úszósport egyik legnagyobb ígéretének számított. Tavaly januárban Shane Tusup vette át a felkészítését, de az összes korábbi eredményétől messze elmaradt 2025-ben.

Jackl Vivien újra mosolyog, Shane Tusup után Kocsis Márta szerint megint rátalált az úszás örömére. Fotó: Derencsényi István

A fiatal úszónőről tavaly októberben a Magyar Nemzet írta meg elsőként, hogy Shane Tusup után visszatért a nevelőedzőjéhez, és Kocsis Márta irányításával újra Tatabányán készül. A múlt héten lezajlott soproni országos bajnokságon ennek már egyértelműen meglátszott az eredménye: Jackl négy aranyérmet szerzett, 200 pillangón, 400 vegyesen, 800 és 1500 gyorson is győzött.

Utóbbi három számban ráadásul a nyári Európa-bajnokságra előírt szigorú szintidőket is megúszta, így jelen állás szerint ő indulhat a legtöbb számban a párizsi Eb-n.

Jackl Vivien elismerte, hogy mélyről jött vissza: – Elégedett vagyok magammal, egy nagyon rossz időszak után így visszatérni, ez jót tesz a lelkemnek, úgyhogy nagyon várom a nyarat, az ifi Eb-t és a felnőtt Eb-t.

Kocsis Márta nem akar Shane Tusupra mutogatni Jackl Vivien miatt

Jackl edzője, Kocsis Márta a Ripostnak nyilatkozott az ob után, és Shane Tusupra utalva elmondta, hogy nem akar visszafelé mutogatni, de mentálisan össze kellett kaparni a 17 éves tehetséget a tavalyi év után.

– Hogy a fizikai vagy mentális feladat jelentett-e nagyobb kihívást? Utóbbi. Vivinek újra rá kellett találnia az úszás örömére, ez együttesen sikerült, amihez alapot szolgáltat hosszú évek egyetértése – emelte ki Kocsis Márta.

Hozzátette:

Sopronba úgy utaztunk el, hogy nem a helyezés, hanem Vivi időeredménye érdekelt. Tanítványom három nap pihenőt kapott, elvégre a 200 pillangó, a 800 és 1500 gyors mellett a 400 vegyes megnyerése egyaránt óriási erőfeszítésébe került. A négy diadalt nem rangsorolom, mindegyiknek megvan a maga értéke.

Jackl Vivien a nyáron, júliusban müncheni ifi Eb-n, majd augusztusban a párizsi felnőtt Európa-bajnokságon is nagy feladat előtt áll, de az edzője és Sós Csaba szövetségi kapitány még nem egyeztettek arról, hogy melyik versenyen hány számot vállaljon.