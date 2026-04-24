kajak-kenuválogatóversenykopasz bálintMaty-érNádas Bence

Egymást dicsérték kajakos klasszisaink a nemzetközi színvonalú válogató után

A kajak-kenu válogatóverseny harmadik napján egyetlenegy számot rendeztek a Maty-éren: olimpiai, világ- és Európa-bajnokok csaptak össze férfi K-1 500 méteren. Kopasz Bálint a királyszám után itt is diadalmaskodott, mögötte Varga Ádám és Nádas Bence végzett a dobogón. Két kajakos klasszisunk, Kopasz és Nádas is nyilatkozott lapunknak a nemzetközi színvonalat megütő finálé után.

Tóth Norbert
2026. 04. 24. 6:12
Óriási csatát hozott a férfi K-1 500 méteres verseny a válogatón. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület versenyzője a kedden vívott sprintszám (K-1 200) kapcsán megjegyezte, hogy jelenlegi formája alapján talán a bronzéremre lett volna érdemes, de a negyedik helyével nem maradt el sokkal ettől.

Meg kell tanulnom jól rajtolni

– vonta le a következtetést Nádas Bence. Mint megtudtuk, az olimpiai ezüstérmes kajakosnak egészségügyi probléma miatt több sprintet is ki kellett hagyni a felkészülés során. K1-500-on az első négy hely valamelyikét tűzte ki célul a szegedi klub versenyzője, úgy látja a dobogós helyezésével kihozta magából a maximumot.

Ahogy Kopasz Bálint örült Tótka Sándor jelenlétének, úgy Nádas Bence is dicsérte versenytársait. A szegedi klub kajakosa a másik két dobogós, Kopasz Bálint és Varga Ádám mellett Tótka Sándor és Kurucz Levente kvalitásait is kiemelte.

A kajak-kenu válogatóverseny utolsó napját tartják pénteken a szegedi Maty-éren. Nádas Bence és Tótka Sándor olimpiai ezüstérmes párosa visszatér K-2 500-on, erről is beszélt az MVM Szegedi VSE versenyzője:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.