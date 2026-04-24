Egymást dicsérték kajakos klasszisaink a nemzetközi színvonalú válogató után

Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület versenyzője a kedden vívott sprintszám (K-1 200) kapcsán megjegyezte, hogy jelenlegi formája alapján talán a bronzéremre lett volna érdemes, de a negyedik helyével nem maradt el sokkal ettől.

Meg kell tanulnom jól rajtolni

– vonta le a következtetést Nádas Bence. Mint megtudtuk, az olimpiai ezüstérmes kajakosnak egészségügyi probléma miatt több sprintet is ki kellett hagyni a felkészülés során. K1-500-on az első négy hely valamelyikét tűzte ki célul a szegedi klub versenyzője, úgy látja a dobogós helyezésével kihozta magából a maximumot.

Ahogy Kopasz Bálint örült Tótka Sándor jelenlétének, úgy Nádas Bence is dicsérte versenytársait. A szegedi klub kajakosa a másik két dobogós, Kopasz Bálint és Varga Ádám mellett Tótka Sándor és Kurucz Levente kvalitásait is kiemelte.

A kajak-kenu válogatóverseny utolsó napját tartják pénteken a szegedi Maty-éren. Nádas Bence és Tótka Sándor olimpiai ezüstérmes párosa visszatér K-2 500-on, erről is beszélt az MVM Szegedi VSE versenyzője: