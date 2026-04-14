Súlyos szabálytalanság, Kovács István döntésétől hangos a román sajtó + videó

Az alapszakaszgyőztes Universitatea Craiova a román bajnokság rájátszását nem kezdte jól, hétfő estére ráadásul már három pontra nőtt a hátránya a felsőházban eddig hibátlan Universitatea Cluj mögött. A történetük első aranyérméért küzdő kolozsváriak 4-0-s hazai győzelmet arattak, a siker könnyedségét pedig az is segítette, hogy 1-0-s állásnál a vendégek játékosa, Monday Etim piros lapot kapott Kovács István játékvezetőtől.

Kovács István játékvezetése mellett az Universitatea Cluj megnyerte az Universitatea Craiova elleni román bajnokit. Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi

Kovács István döntése meghatározta a román bajnokság rangadóját

A múlt héten a Barcelona–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntőn bíráskodó és az idei világbajnokság utazó keretébe bekerülő nagykárolyi játékvezető határozott döntést hozott, miután a craiovaiak játékosa rátartott Dino Mikanovic bokájára. A súlyos szabálytalanságot a tettét azonnal megbánó Etim is elismerte, és a román sportsajtóban sem vitatják a piros lap jogosságát.

A kiállítást nem mellesleg több portál úgy írja le, mint amely végleg eldöntötte a találkozót, még ha az a 20. percben is történt. A folytatásban ugyanis az Universitatea Cluj fél óra alatt szerzett még két gólt, és noha a második félidő nagy részében a vendégek próbálkoztak a szépítéssel, a 87. percben kialakult a 4-0-s végeredmény.

A vendégek hideg zuhanyként élték meg a négygólos vereséget, de Filipe Coelho vezetőedző kiemelte, hogy még nem mondtak le a bajnoki címről. Hat fordulóval az idény vége előtt, hárompontos lemaradásban ez nem is meglepő.

Az FK Csíkszereda újabb lépést tett a bennmaradás felé

Hétfőn a román bajnokság osztályozós csoportjában is lejátszottak egy mérkőzést, itt az FK Csíkszereda Eppel Márton tizenegyesgóljával 1-0-ra nyert a sereghajtó Metaglobus Bukarest otthonában. Sikerükkel a székelyföldiek jelenleg a 11. helyen állnak, öt pontra a kiesőzónától, és egy ponttal megelőzve a már osztályozós pozícióban lévő Petrolul együttesét.