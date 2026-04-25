futball-vb-sztorikKubavb 1938

A kapus, aki a vb közepén otthagyta a kaput és rádióriporternek állt

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. Az 53. részben Kuba egyetlen világbajnoki szereplését idézzük fel. Az 1938-as vb-t, amelyen a karibi szigetország csapata a legjobb nyolc közé jutott.

Lantos Gábor
2026. 04. 25. 6:47
Kuba és Románia 1938-as labdarúgó-világbajnokságon Fotó: STAFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világbajnokságon nem rendeztek csoportmérkőzéseket, nyolcaddöntőkkel kezdődött meg a küzdelem. Kuba is ellenfelet kapott, Romániát. A román csapat, de a világ sem tudott semmit a kubai együttesről, amely a vb előtt barátságos meccseket játszott. Ezeken 9:3-ra verte Ecuadort, 3:0-ra Mexikót, 3:1-re Kolumbiát és 2:0-ra Argentínát. Azért ez tiszteletet parancsoló eredménysor volt. Ennek ellenére a közvélemény a román csapatot egyértelmű esélyesnek könyvelte el. 

A kubai csapat amúgy hajóval, a USS Orizaba fedélzetén jutott át az óceánon és érkezett meg Franciaországba. Havannából először New Yorkba mentek, majd onnan hajóztak át Európába. A kubai keretet mindössze 15 játékos alkotta, a többi csapat ki tudta használni a maximális, 20 fős nevezési lehetőséget. Nyolc évvel azok után, hogy Kubában megalakult a labdarúgó-szövetség, első (és máig utolsó) vb-szereplésükre készülhettek. A csapat egyik csatára, Juan Tunas volt. Ő a vb előtt elmondta, hogy Havanna terein tanulta meg a focit, mert ott a tengerészek rendszeresen rúgták a bőrt. A válogatott baráti csapatot alkotott. A játékosok a vb-t megelőzően soha nem jártak külföldön. „A hajóút 15 napig tartott és borzalmas volt” – mesélte Tuna. „Tengeribeteg lettem és úgy döntöttem, kinyitom a kabin ablakát, friss levegőre vágytam. Csak azt nem tudtam, hogy a kabin a víz alatt volt, így az egészet azonnal elöntötte a sós tenger.”

1938. június 5-én este szenzációs eredményt közöltek a hírügynökségek: Románia–Kuba 3:3. Mivel a két csapat 120 perc alatt sem bírt egymással, hosszabbítás következett. Igazából nem sokan számoltak ezzel a lehetőséggel, s bizony a hosszabbítás utolsó percei a sötétedés miatt már félhomályban zajlottak le. Románia amúgy is megszenvedett ezen az összecsapáson. Barátky Gyula, aki 1930 és 1933 között kilenc alkalommal játszott a magyar válogatottban, majd 1933-tól a román nemzeti csapatot erősítette, két perccel a lefújás előtt egyenlített. 2:2 után jött a hosszabbítás, ebben egy-egy gól esett (itt is Kuba vezetett, majd Dobay István lőtte be a románok harmadik gólját), azaz 3:3 lett a vége. A meccset négy nappal később újra kellett játszani.

A megismételt meccs előtt a nemzetközi sajtó sokkal óvatosabb volt, miként a Nemzeti Sport is. A magyar sportlap azt írta, hogy a végeredmény megjósolhatatlan, az is lehet, hogy sorshúzás dönti majd el a továbbjutást. Nos, erre nem került sor.

A kapus, aki rádiósnak állt, mert ott legalább fizettek

A kubai csapatban jelentős változás történt, mert az első meccsen nagyszerűen védő Benito Carvajales helyett Juan Ayra került a kapuba. Benito Carvajales önként adta át a helyét társának. „Szólít a kötelesség” – ennyit mondott, majd felment a lelátóra és a kubai rádióban ő közvetítette a románok elleni megismételt összecsapást. Ugyanis azért többet fizettek (pontosabban fizettek), mintha odalent a gólvonal előtt ugrált volna.

A meccs:

III. labdarúgó-világbajnokság, megismételt mérkőzés a legjobb nyolc közé jutásért: Kuba–Románia 2:1 (0:1)
Toulouse, 8 ezer néző. Vezette: Birlem (német).

Kuba: Ayra – Barquin, Corens, Arias, Rodríguez – Berges, Maquina, Fernandez, Socorro – Tunas, Sosa.
Románia: Sadowski – Bürger, Felecan, Barbulescu, Rasinaru – Rafinski, Bogdan, Moldoveanu – Barátky, Pranler, Dobay.

Gól: Dobay (16.), illetve Socorro (51.), Fernandez (57.)

Bár a mérkőzésen a románok szerezték meg a vezetést, a második félidő már Kubáé volt. A lelkes szigetlakók megfordították a meccs állását és 2:1-re nyertek. Ez a győzelem volt Kuba első, máig utolsó, azaz egyetlen vb-n aratott győztes mérkőzése. A világ pedig hüledezett. Kuba a legjobb nyolc között? Ki hallott már ilyet? Az olasz újság, a La Stampa a következőket írta. „A kubaiak másképp játszottak a második félidőben, és a mérkőzés képe teljesen megváltozott. Több gólszerzési lehetőségük is volt, győzelmük teljesen megérdemelt volt.”

Benito Carvajales, a kubai válogatott kapusa. Forrás: Wikipédia

Csakhogy ez a 210 perc, amit a kubaiak a pályán töltöttek, végzetesnek bizonyult. A negyeddöntőben a sokkal pihentebb Svédországot kapták, meg nyolc dugót a kapujukba. A skandináv csapat 8:0-ra nyert. A kubai álom véget ért. A csapat a 7. helyen végzett, ami mind a mai napig a legjobb eredmény a karibi országok összes vb-szereplését figyelembe véve. (Costa Rica 2014-ben nyolcadik helyen végzett.) A kubai játékosok büszkén szálltak fel a Queen Mary hajó fedélzetére, hogy két hét múlva hazaérkezzenek. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
