A kapus, aki a vb közepén otthagyta a kaput és rádióriporternek állt

A világbajnokságon nem rendeztek csoportmérkőzéseket, nyolcaddöntőkkel kezdődött meg a küzdelem. Kuba is ellenfelet kapott, Romániát. A román csapat, de a világ sem tudott semmit a kubai együttesről, amely a vb előtt barátságos meccseket játszott. Ezeken 9:3-ra verte Ecuadort, 3:0-ra Mexikót, 3:1-re Kolumbiát és 2:0-ra Argentínát. Azért ez tiszteletet parancsoló eredménysor volt. Ennek ellenére a közvélemény a román csapatot egyértelmű esélyesnek könyvelte el.

A kubai csapat amúgy hajóval, a USS Orizaba fedélzetén jutott át az óceánon és érkezett meg Franciaországba. Havannából először New Yorkba mentek, majd onnan hajóztak át Európába. A kubai keretet mindössze 15 játékos alkotta, a többi csapat ki tudta használni a maximális, 20 fős nevezési lehetőséget. Nyolc évvel azok után, hogy Kubában megalakult a labdarúgó-szövetség, első (és máig utolsó) vb-szereplésükre készülhettek. A csapat egyik csatára, Juan Tunas volt. Ő a vb előtt elmondta, hogy Havanna terein tanulta meg a focit, mert ott a tengerészek rendszeresen rúgták a bőrt. A válogatott baráti csapatot alkotott. A játékosok a vb-t megelőzően soha nem jártak külföldön. „A hajóút 15 napig tartott és borzalmas volt” – mesélte Tuna. „Tengeribeteg lettem és úgy döntöttem, kinyitom a kabin ablakát, friss levegőre vágytam. Csak azt nem tudtam, hogy a kabin a víz alatt volt, így az egészet azonnal elöntötte a sós tenger.”

1938. június 5-én este szenzációs eredményt közöltek a hírügynökségek: Románia–Kuba 3:3. Mivel a két csapat 120 perc alatt sem bírt egymással, hosszabbítás következett. Igazából nem sokan számoltak ezzel a lehetőséggel, s bizony a hosszabbítás utolsó percei a sötétedés miatt már félhomályban zajlottak le. Románia amúgy is megszenvedett ezen az összecsapáson. Barátky Gyula, aki 1930 és 1933 között kilenc alkalommal játszott a magyar válogatottban, majd 1933-tól a román nemzeti csapatot erősítette, két perccel a lefújás előtt egyenlített. 2:2 után jött a hosszabbítás, ebben egy-egy gól esett (itt is Kuba vezetett, majd Dobay István lőtte be a románok harmadik gólját), azaz 3:3 lett a vége. A meccset négy nappal később újra kellett játszani.