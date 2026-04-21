Lamine Yamal elismerése, de a fődíjat madridista kapta

Hétfő este rendezték a sport Oscar-gálájának is nevezett Laureus-díjátadót Madridban. A tenisz tarolt: az elmúlt legjobb sportolója a férfiak között Carlos Alcaraz, a nőknél Arina Szabalenka lett. Novak Djokovics ezúttal műsorvezetőként lépett színpadra, a díjazottak között pedig különböző generációk kiválóságai voltak: Lamine Yamal, Toni Kroos, Nadia Comaneci és Lando Norris is kapott elismerést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 10:01
Lamine Yamal, a Barcelona futballistája az év fiatal sportolójának járó díjjal a Laureus-gálán, Madridban Real-legendák is a színpadra léptek Fotó: Xinhua via AFP/Cheng Min
Madridban rendezték hétfő este Laureus-gálát, amelyet két klasszis sportoló, a teniszező Novak Djokovics és háromszoros téli olimpiai bajnok Eileen Gu nyitott meg műsorvezetőként. A sport Oscar-díját tavalyi teljesítménye alapján két teniszező vehette át: a férfiak között Carlos Alcaraz, a nőknél Arina Szabalenka kapta az elismerést. Alcaraz a díjat kedvenc klubja, a Real Madrid legendáitól vehette át, de a spanyol fővárosban Barcelona-játékos, Lamine Yamal is kapott tapsot.

A Laureus-gálán Carlos Alcaraz lett 2025 legjobb sportolója, a spanyol teniszező Real Madrid-legendáktól vette át a sport Oscart. Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Lamine Yamal a tavalyi év legjobb fiatal sportolójának járó díjat vehette át.

Alcaraz, Szabalenka, Djokovics: főszerepben a tenisz

A két fő kategóriában viszont nem futballista, hanem teniszező kapta az elismerést. A férfiaknál Carlos Alcaraz nyert, aki tavaly két Grand Slam-trófeát (Roland Garros, US Open) szerzett, s világelsőként zárta az évet.

A teniszező elismerése nem meglepő: a 2000 óta rendezett gálán eddig átlagosan minden második alkalommal teniszező kapta az év férfi sportolójának járó elismerést: a csúcstartó Roger Federer és Novak Djokovics öt-öt ilyen díjat nyert, Rafael Nadal kétszer kapta meg a sport Oscart.

Djokovics most is színpadra lépett, de ezúttal műsorvezetőként, a díjat viszont nem ő adta át Alcaraznak, hanem utóbbi kedvenc klubjának, a Real Madridnak két futball-legendája: Luís Figo és Iker Casillas.

A nőknél is a tavalyi év legjobb teniszezője, Arina Szabalenka kapta a díjat. Annak ellenére, hogy a világ legjobban kereső női sportolói jellemzően teniszezők, a Laureus-díj történetében a tenisz hét elismeréssel csak második az atlétika (kilenc) mögött, ha az legjobb női sportoló díját nézzük.

Laureus-gála: Yamal, Comaneci, Kroos és Norris díja

Az idei madridi gálán a már említett Alcaraz, Szabalenka és Yamal díja mellett mér rengeteg elismerést kiosztottak. A BL-győztes PSG lett az 2025-ös év csapata, az F1-es világbajnok Lando Norris az év áttörése kategóriában nyert. A golfozó Rory McIllroy, a hódeszkás Chloe Kim és a paraúszó Gabriel Araújo is díjat vehetett át.

A román tornászlegenda, Nadia Comaneci életműdíjat kapott, a németek világbajnokként visszavonult labdarúgója, Toni Kroos pedig a sporton keresztül nyújtott inspirációjáért kapott elismerést.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
