Lamine Yamal elismerése, de a fődíjat madridista kapta

Madridban rendezték hétfő este Laureus-gálát, amelyet két klasszis sportoló, a teniszező Novak Djokovics és háromszoros téli olimpiai bajnok Eileen Gu nyitott meg műsorvezetőként. A sport Oscar-díját tavalyi teljesítménye alapján két teniszező vehette át: a férfiak között Carlos Alcaraz, a nőknél Arina Szabalenka kapta az elismerést. Alcaraz a díjat kedvenc klubja, a Real Madrid legendáitól vehette át, de a spanyol fővárosban Barcelona-játékos, Lamine Yamal is kapott tapsot.
Lamine Yamal a tavalyi év legjobb fiatal sportolójának járó díjat vehette át.
Alcaraz, Szabalenka, Djokovics: főszerepben a tenisz
A két fő kategóriában viszont nem futballista, hanem teniszező kapta az elismerést. A férfiaknál Carlos Alcaraz nyert, aki tavaly két Grand Slam-trófeát (Roland Garros, US Open) szerzett, s világelsőként zárta az évet.
