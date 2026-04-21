Lamine Yamal elismerése, de a fődíjat madridista kapta

A teniszező elismerése nem meglepő: a 2000 óta rendezett gálán eddig átlagosan minden második alkalommal teniszező kapta az év férfi sportolójának járó elismerést: a csúcstartó Roger Federer és Novak Djokovics öt-öt ilyen díjat nyert, Rafael Nadal kétszer kapta meg a sport Oscart.

Djokovics most is színpadra lépett, de ezúttal műsorvezetőként, a díjat viszont nem ő adta át Alcaraznak, hanem utóbbi kedvenc klubjának, a Real Madridnak két futball-legendája: Luís Figo és Iker Casillas.

A nőknél is a tavalyi év legjobb teniszezője, Arina Szabalenka kapta a díjat. Annak ellenére, hogy a világ legjobban kereső női sportolói jellemzően teniszezők, a Laureus-díj történetében a tenisz hét elismeréssel csak második az atlétika (kilenc) mögött, ha az legjobb női sportoló díját nézzük.

Laureus-gála: Yamal, Comaneci, Kroos és Norris díja

Az idei madridi gálán a már említett Alcaraz, Szabalenka és Yamal díja mellett mér rengeteg elismerést kiosztottak. A BL-győztes PSG lett az 2025-ös év csapata, az F1-es világbajnok Lando Norris az év áttörése kategóriában nyert. A golfozó Rory McIllroy, a hódeszkás Chloe Kim és a paraúszó Gabriel Araújo is díjat vehetett át.

A román tornászlegenda, Nadia Comaneci életműdíjat kapott, a németek világbajnokként visszavonult labdarúgója, Toni Kroos pedig a sporton keresztül nyújtott inspirációjáért kapott elismerést.