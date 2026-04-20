Alcaraz sérüléséről nyilatkozott a csúcstartó, Djokovics felkaphatja a fejét

Carlos Alcaraz kiválóan, az Australian Open-sikerrel kezdte a 2026-os évet, a salakszezon azonban egyáltalán nem úgy alakul, ahogy a spanyol teniszklasszis eltervezte. Monte-Carlóban elveszítette a döntőt és ezzel a világelsőséget Jannik Sinnerrel szemben, majd Barcelonában egy meccs után visszalépett a folytatástól. Alcaraz Madridban sem játszik, s a spanyolországi mesterverseny tornaigazgatója, Feliciano López szerint az utána következő, római ATP 1000-es verseny is biztosan Alcaraz nélkül zajlik majd, de a Roland Garros-indulás is kérdőjeles. López egyik rekordját éppen a párizsi Grand Slam-tornán döntheti meg Novak Djokovics, bár a szerb kapott olyan javaslatot korábban, hogy hagyja ki a Roland Garrost.
Feliciano López ugyanúgy 81 Grand Slam-tornán szerepelt, mint Roger Federer és Novak Djokovics, de e tekintetben a szerb minden bizonnyal lehagyja őt, inkább előbb, mint utóbb. López más szempontból viszont még sokáig csúcstartó marad: 79 egymást követő Grand Slam-tornán volt főtáblás a 2002-es Roland Garros és a 2022-es Australian Open között.
Milyen súlyos Alcaraz sérülése?
López spanyolként és madridi tornaigazgatóként is sajnálhatja Alcaraz távollétét, de amit mondott fiatal honfitársa sérüléséről, az nem túl biztató a következő hetekre nézve sem.
– A csuklójában lehet gyulladás, remélhetőleg ennél súlyosabb gond nincs. Nekem is volt hasonló sérülésem, két hónapot hagytam ki. Madridtól már visszalépett, Róma is kizártnak tűnik – mondta López.
Ha az általa említett két hónapból indulunk ki, Alcaraz csak a május 24. és június 7. között zajló Roland Garros után térne vissza a pályára.
Maga Alcaraz nem sokat árult el a sérüléséről múlt héten, Barcelonában, amikor bejelentette a visszalépését, de bizakodónak tűnt, hogy hamar újra teniszezhet.
Roland Garros Alcaraz és Djokovics nélkül?
Madridban Alcaraz mellett Novak Djokovics sem szerepel, a szerb legutóbb márciusban, Indian Wellsben játszott tornán. Tim Henman, a britek korábbi kiváló játékosa meg is jegyezte, hogy a 25. Grand Slam-trófeájáért több mint két éve hiába küzdő Djokovicsnak érdemes lehet a teljes salakszezonról lemondania, hogy Wimbledonra koncentráljon, amely a borítás sajátosságai miatt fizikailag kevésbé megterhelő, mint a Roland Garros.
