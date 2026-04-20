Alcaraz sérüléséről nyilatkozott a csúcstartó, Djokovics felkaphatja a fejét

Carlos Alcaraz a barcelonai visszalépése után Madridban sem játszik, s az utóbbi verseny tornaigazgatója, az egymás utáni Grand Slam-szerepléseket tekintve csúcstartó Feliciano López szerint fiatal honfitársa Roland Garros-indulása is erősen kérdéses. Ha a címvédő Alcaraz valóban nem játszik Párizsban, az Novak Djokovics esetében is új helyzetet teremthet: a huszonötödik Grand Slam-trófeáját üldöző szerb klasszisnak korábban azt javasolták, hogy a teljes salakszezont kihagyva Wimbledonra koncentráljon.

Koczó Dávid
2026. 04. 20. 17:07
Carlos Alcaraz a csuklójával bajlódik, a spanyol teniszező Roland Garros-szereplése is kérdéses, Novak Djokovics Grand Slam-nyerési esélye megnőhet Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/Joan Valls
Carlos Alcaraz kiválóan, az Australian Open-sikerrel kezdte a 2026-os évet, a salakszezon azonban egyáltalán nem úgy alakul, ahogy a spanyol teniszklasszis eltervezte. Monte-Carlóban elveszítette a döntőt és ezzel a világelsőséget Jannik Sinnerrel szemben, majd Barcelonában egy meccs után visszalépett a folytatástól. Alcaraz Madridban sem játszik, s a spanyolországi mesterverseny tornaigazgatója, Feliciano López szerint az utána következő, római ATP 1000-es verseny is biztosan Alcaraz nélkül zajlik majd, de a Roland Garros-indulás is kérdőjeles. López egyik rekordját éppen a párizsi Grand Slam-tornán döntheti meg Novak Djokovics, bár a szerb kapott olyan javaslatot korábban, hogy hagyja ki a Roland Garrost.

Novak Djokovic az Australian Open Jannik Sinner ellen nyert, utána Carlos Alcaraz már megállította a szerbet, a Roland Garros előtt Djokovics és Alcaraz helyzete is bizonytalan
Feliciano López ugyanúgy 81 Grand Slam-tornán szerepelt, mint Roger Federer és Novak Djokovics, de e tekintetben a szerb minden bizonnyal lehagyja őt, inkább előbb, mint utóbb. López más szempontból viszont még sokáig csúcstartó marad: 79 egymást követő Grand Slam-tornán volt főtáblás a 2002-es Roland Garros és a 2022-es Australian Open között.

Milyen súlyos Alcaraz sérülése?

López spanyolként és madridi tornaigazgatóként is sajnálhatja Alcaraz távollétét, de amit mondott fiatal honfitársa sérüléséről, az nem túl biztató a következő hetekre nézve sem.

– A csuklójában lehet gyulladás, remélhetőleg ennél súlyosabb gond nincs. Nekem is volt hasonló sérülésem, két hónapot hagytam ki. Madridtól már visszalépett, Róma is kizártnak tűnik – mondta López.

Ha az általa említett két hónapból indulunk ki, Alcaraz csak a május 24. és június 7. között zajló Roland Garros után térne vissza a pályára.

 Maga Alcaraz nem sokat árult el a sérüléséről múlt héten, Barcelonában, amikor bejelentette a visszalépését, de bizakodónak tűnt, hogy hamar újra teniszezhet.

Roland Garros Alcaraz és Djokovics nélkül?

Madridban Alcaraz mellett Novak Djokovics sem szerepel, a szerb legutóbb márciusban, Indian Wellsben játszott tornán. Tim Henman, a britek korábbi kiváló játékosa meg is jegyezte, hogy a 25. Grand Slam-trófeájáért több mint két éve hiába küzdő Djokovicsnak érdemes lehet a teljes salakszezonról lemondania, hogy Wimbledonra koncentráljon, amely a borítás sajátosságai miatt fizikailag kevésbé megterhelő, mint a Roland Garros.

Ha viszont Alcaraz tényleg nem indulhat Párizsban, az egészen más helyzetet teremt, hiszen a riválisoknak csak a mezőnyből kiemelkedő Alcaraz, Sinner duó egyikét kellene valahogy legyőzniük, ez Djokovicsnak a legutóbbi Grand Slam-tornán, az idei Australian Openen sikerült.

Magyarok a madridi tenisztornán

Hétfőn selejtezős mérkőzésekkel kezdődött el a madridi verseny, Udvardy Panna már be is jutott a kvalifikáció második fordulójába, miután 6:4, 6:1-re nyert az amerikai Julieta Pareja ellen. Gálfi Dalma és Piros Zsombor is selejtez, Marozsán Fábián, Fucsovics Márton és Bondár Anna alanyi jogon főtáblás a tornán.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
