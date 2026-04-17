Milák erőt fitogtat Sopronban, egy másodpercet vert a csúcstartóra pillangón

Kezdi elkapni a fonalat Milák Kristóf az úszók országos bajnokságán Sopronban. Miután csütörtökön 100 gyorson aranyérmet szerzett, péntek reggel 50 pillangón a legjobb idővel jutott tovább a középdöntőbe. Milák elsőre csaknem egy másodpercet vert a szám magyar csúcstartójára, Szabó Szebasztiánra.

2026. 04. 17. 9:49
Fotó: Istvan Derencsenyi
Az egy év kihagyás után visszatérő Milák Kristóf egyelőre az előzetes várakozásnak megfelelően teljesít az országos bajnokságon. A komoly állóképességi felkészülés hiányában a fő számában, 200 pillangón gyenge időket úszott, majd a döntőtől vissza is lépett, ugyanakkor a sprintszámokban bizonyítja, hogy az ereje és a gyorsasága nem kopott meg.

Milák csütörtökön 100 gyorson aranyérmet szerzett, miután nagy csatában legyőzte a számban vb-bronzérmes és olimpiai negyedik Németh Nándort. Péntek reggel pedig 50 pillangón tette oda magát: 23,59 másodperccel, a legjobb idővel jutott tovább az esti középdöntőbe.

 

Milák ideje kifejezetten erősnek mondható első, ráadásul reggeli úszásra. Az egyéni csúcsa ebben a számban még az eltűnései előtti időszakból 23,27 másodperc, amitől mindössze bő három tizedre volt. Az első úszása alapján nem elképzelhetetlen, hogy ezt akár még meg is tudja javítani Sopronban.

Az előfutamokból némi meglepetésre, Miláktól csaknem egy másodperccel lemaradva a negyedik idővel (24,49) jutott tovább Szabó Szebasztián, aki 50 pillangón a magyar csúcstartó a 2019-es vb-n ötödik helyet érő 22,9 másodperces idejével.

Szabó egyeduralkodó itthon ebben a számban, hiszen eddig mindig ő szerezte meg az aranyat, amikor indult, így volt ez az elmúlt hat ob mindegyikén. Most Milák kihívás elé állíthatja.

A második időt a BVSC-s Bagi Zoltán úszta (23,95), a harmadik helyen Antal Dávid jutott tovább (24,31), aki elfoglalta Milák trónját 200 pillangón.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
