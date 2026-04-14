„Hatalmas pálfordulásnak kellene történnie” – Sós Csaba Milák Kristófról

Aktív medencés olimpiai bajnokaink közül Kós Hubert nem indul el az úszók szerdán kezdődő, 128. országos bajnokságán, Milák Kristóf viszont ott lesz szerdától Sopronban. Bár eredetileg öt versenyszám nevezési listáján szerepelt, végül 50, 100 és 200 méteres pillangó- és gyorsúszásban is elindulhat. Sós Csaba elárulta, hogy a 200 gyors rajtlistáján Milák eredetileg azért nem volt ott, mert nevezési idő hiányában kidobta a rendszer: – Ilyen esetben nekem kell engedélyt adni, én pedig ezt még hétfőn éjfél előtt megadtam, azaz könnyen lehet, hogy hat számban fog indulni a bajnokságon – mondta az M4 Sportnak a szövetségi kapitány, aki a konditermi edzéseken átesett úszó formáját firtató kérdésre azt felelte, majd az ob-n az eredményjelző megmutatja, milyen állapotban van. – Ha Milák Kristóf fel van készülve, mindegy az egész világon, hogy ki mit csinál.

Sós Csaba a soproni úszó országos bajnokság előtt Milák Kristóf formájára is kitért. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Sós Csaba várakozásai a soproni úszó ob előtt

A kapitány a Ripostnak elárulta, hogy akármilyen formában van Milák Kristóf, nem okozhat neki problémát az idén augusztusi, párizsi Európa-bajnoksághoz szükséges szintidő teljesítése. Világversenyen ugyanakkor szerinte jelenleg nem szerezne érmet.

– Hallottam, hogy tréningezik. A szintidő megúszása számára nem lehet gond, de ő pontosan tudja, hol tart. Ha úgy érzi, hogy nem elég az ideje a sikerhez, szerintem nem vállalja majd az Európa-bajnokságot. Ő nem akar a „futottak még” között úszni, mert Milák Kristóf nem egy versenyző a sok között.

Azt viszont ki kell mondanom, hogy hatalmas pálfordulásnak kellene történnie, hogy világversenyen Kristóf újra a dobogó legfelső fokán állhasson.

Egy igazi profi tudja, hogy mitől és mikor jó, és azt is, hogy mitől és mikor nem az. Kristóf pedig egy igazi profi! – nyilatkozta Sós Csaba, aki a teljes úszó országos bajnokságot érdeklődéssel fogja viselni, elvégre a tavasz legjelentősebb hazai versenyéről van szó.

Szabó Álmos Milák Kristóf terveiről

A 200 méter pillangó világcsúcstartójának jelenlegi edzője, Szabó Álmos tudatosan csak vasárnap este adta le a nevezést, a hat számban elképzelhető 18 rajtot viszont nagyon soknak tartja, pláne mert az úszó ob-t Milákkal inkább edzésnek tervezi: – Nem minden számot kell neki maximálisan kiúsznia. Lesznek olyan számütközések, kétszer is, ahol elég pikáns a helyzet, mert tíz perc sincs a kettő között, az nehézséget okoz majd, magasabb tejsavszinttel kell úsznia, de most ez van.

Jelen esetben egy olyan fázisban vagyunk, amelyben az ő kérésének megfelelően az a cél, hogy megpróbáljon újra kémiát kötni a vízzel, meg az úszással. Ez a folyamat szerintem egészen jól halad

– nyilatkozta Szabó, aki tanítványát szeretné látni az idei Eb-n, és majd a jövő évi, budapesti világbajnokságon is.