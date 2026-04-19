Milák Kristóffal még sosem történt ilyen, Kós Hubertnek is „visszavágott”

Nagyon úgy tűnik, hogy Milák Kristóf jelenleg a sprintszámokra helyezte a fókuszát. A soproni ob-n mindkét hosszabb távján, 200 pillangón és gyorson is visszalépett, de cserébe az 50 és 100 méteres számokban tarolt. Amit pedig 100 pillangón véghez vitt, az újra méltó volt a szám olimpiai címvédőjéhez is.

Milák Kristóf a világ idei legjobb idejével aranyérmes 100 pillangón, Kós Hubert egyéni csúcsát is lenyomta Fotó: MÚSZ

Milák már a szombati középdöntőben megúszta a világ idei legjobb idejét, amikor az 50,93 másodperces eredményével a francia Maxime Grousset (50,95) elé ugrott a 2026-os ranglistán. A másnapi döntőben pedig tudta tovább fokozni a tempót:

50,22 másodperccel, óriási fölénnyel szerezte meg az aranyat, majdnem két másodpercet adva a második helyezett Márton Richárdnak (52,12).

Ezzel nemcsak tovább javította a világ idei legjobb idejét, hanem pályafutása hetedik legjobb 100 pillangós eredményét úszta. Sőt ilyen még soha nem történt vele, ugyanis ob-n még sosem volt ilyen jó ebben a számban, csak világversenyen tudott ennél jobbat.

Milák Kristóf a távolból visszavágott Kós Hubertnek is

Már a 2024-es párizsi olimpián sem a korábbi sikerszámában, 200 pillangón, hanem a rövidebb távon szerzett aranyat. Aztán a tavalyi ob-n olimpiai címvédőként nem tudott országos bajnok lenni 100 pillangón, merthogy Kós Hubert – aki alapvetően hátúszásban klasszis – legyőzte őt. Az igazi visszavágó most nem jöhetett össze közöttük Sopronban, mert Kós nem utazott haza az ob-re, az Egyesült Államokban készül a nyári Európa-bajnokságra.

Milák azonban a mostani győztes idejével a távolból is visszavágott Kósnak, hiszen gyorsabb volt a tavalyi legyőzőjénél is – Kós 2025-ös ob-aranyérmes ideje (50,55) egyben az egyéni csúcsa is 100 pillangón.

Milák ezzel megúszta az Eb-szintidőt is, így már csak rajta múlik, hogy ott lesz-e Párizsban augusztusban. Ezt követően még az 50 gyors döntőjére is maradt ereje: új egyéni csúccsal (21,79), Németh Nándort nyolc századdal legyőzve újabb aranyat szerzett. A 26 éves klasszis korábban 100 gyorson és 50 pillangón is aranyérmet szerzett a soproni ob-n, így fejezte be négy bajnoki címmel a viadalt. Visszatérésnek nagyon biztató mindez, és ha még az állóképességét is visszaszerzi, a hosszabb távokon is újra számolni kell vele.