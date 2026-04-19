Milák Kristóffal még sosem történt ilyen, Kós Hubertnek is „visszavágott”

Odatette magát Milák Kristóf az úszók országos bajnokságának zárónapján is Sopronban. Az egy év kihagyás után visszatérő kétszeres olimpiai bajnok nagy fölénnyel győzött 100 pillangón, ráadásul újra megjavította a világ idei legjobb idejét. Milák még sosem úszott ilyen jó időt ebben a számban ob-n, ráadásul a tavaly őt legyőző Kós Hubertnek is visszavágott a távolból.

2026. 04. 19. 18:35
Nagyon úgy tűnik, hogy Milák Kristóf jelenleg a sprintszámokra helyezte a fókuszát. A soproni ob-n mindkét hosszabb távján, 200 pillangón és gyorson is visszalépett, de cserébe az 50 és 100 méteres számokban tarolt. Amit pedig 100 pillangón véghez vitt, az újra méltó volt a szám olimpiai címvédőjéhez is.

Milák már a szombati középdöntőben megúszta a világ idei legjobb idejét, amikor az 50,93 másodperces eredményével a francia Maxime Grousset (50,95) elé ugrott a 2026-os ranglistán. A másnapi döntőben pedig tudta tovább fokozni a tempót: 

50,22 másodperccel, óriási fölénnyel szerezte meg az aranyat, majdnem két másodpercet adva a második helyezett Márton Richárdnak (52,12).

Ezzel nemcsak tovább javította a világ idei legjobb idejét, hanem pályafutása hetedik legjobb 100 pillangós eredményét úszta. Sőt ilyen még soha nem történt vele, ugyanis ob-n még sosem volt ilyen jó ebben a számban, csak világversenyen tudott ennél jobbat.

Már a 2024-es párizsi olimpián sem a korábbi sikerszámában, 200 pillangón, hanem a rövidebb távon szerzett aranyat. Aztán a tavalyi ob-n olimpiai címvédőként nem tudott országos bajnok lenni 100 pillangón, merthogy Kós Hubert – aki alapvetően hátúszásban klasszis – legyőzte őt. Az igazi visszavágó most nem jöhetett össze közöttük Sopronban, mert Kós nem utazott haza az ob-re, az Egyesült Államokban készül a nyári Európa-bajnokságra. 

Milák azonban a mostani győztes idejével a távolból is visszavágott Kósnak, hiszen gyorsabb volt a tavalyi legyőzőjénél is – Kós 2025-ös ob-aranyérmes ideje (50,55) egyben az egyéni csúcsa is 100 pillangón.

Milák ezzel megúszta az Eb-szintidőt is, így már csak rajta múlik, hogy ott lesz-e Párizsban augusztusban. Ezt követően még az 50 gyors döntőjére is maradt ereje: új egyéni csúccsal (21,79), Németh Nándort nyolc századdal legyőzve újabb aranyat szerzett. A 26 éves klasszis korábban 100 gyorson és 50 pillangón is aranyérmet szerzett a soproni ob-n, így fejezte be négy bajnoki címmel a viadalt. Visszatérésnek nagyon biztató mindez, és ha még az állóképességét is visszaszerzi, a hosszabb távokon is újra számolni kell vele.

Vasárnap egy másik nagy visszatérő is újra bizonyított: Jackl Vivien kiváló, 4:40,56 perces idővel győzött női 400 vegyesen. A tavaly Shane Tusup mellett nagy gödörbe kerülő 17 éves Európa-bajnok tehetség a nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához visszatérve újra a régi kezd lenni, hiszen 200 pillangón, 1500 és 800 gyorson is győzött.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
