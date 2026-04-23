Fontos játékosát veszítette el az NBA bajnoki címvédője, Jokicsékat kóstolgatják

A Thunder ezzel 2-0-ra vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, a harmadik mérkőzést szombaton rendezik Phoenixben. A Keleti Főcsoportban a Detroit Pistons 98-83-ra győzni tudott az Orlando Magic ellen csütörtök hajnalban. A Pistons vezére Cade Cunningham eddig kiemelkedően teljesít a rájátszásban: a Detroit irányítója a győzelem során 27 pontot, 11 gólpasszt és hat lepattanót jegyzett, miután az első meccsen 39 pontig jutott, bár az elvesztette a Pistons.

Nem fogunk meghátrálni. Ez nem a mi stílusunk. Egy ilyen párharcban, egy ilyen ellenféllel szemben ez természetes. Tudtuk, hogy agresszívek lesznek, fizikálisan játszanak majd – mi pedig ezt vállaljuk. Amikor Orlandóba megyünk, túl kell szárnyalnunk ezt

– ígérte meg a folytatásra a Magic vezetőedzője, Jamahl Mosley. A párharc harmadik meccsét szombaton Orlandóban rendezik, az állás 1-1.

Jokicsnak is van gyengesége?

Ahogy a Denver Nuggets és a Minnesota Timberwolves párharca új helyszínre költözik majd szombat hajnalban, a két csapat közötti feszültség tovább fokozódik. A Minnesota kedd hajnali 119-114-es győzelme után a Timberwolves játékosa, Jaden McDaniels több Nuggets-kosarast is „rossz védőnek” nevezett, kritizálta Nikola Jokics, Jamal Murray, Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr. és Cam Johnson játékát.

Mind rossz védők. Nincs emberük, aki védené a gyűrűt. Még ha Jokics ott is van, mi atletikusabbak vagyunk náluk

– mondta el a Minnesota játékosa Jaden McDaniels korábban.

Sokat beszélnek. Egész szezonban, az egész párharc alatt. Hadd beszéljenek, mondjanak ki mindent, amit akarnak

– reagált Cam Johnson a Wolves kosarasának szavaira, majd a vezetőedző David Adelman-t és a Nuggets hátvédjét Christian Braunt is megkérdezték McDaniels kijelentéseiről.

Alig várom a podcastjét. Nagyon jó játékos. Manapság mindenkinek van platformja. Ez biztos jót tesz majd a közösségi médiájának

– jegyezte meg szarkasztikusan a Denver edzője Adelman. McDaniels szavai azért is kaptak nagy figyelmet, mert már a párharc elején hangzottak el. Johnson elismerte, hogy akár motivációként is használhatják ezeket.