Sinner és Alcaraz döntője szokatlan mutatókat hozott, Monte-Carlóban dupla volt a tét

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz újabb döntőben küzdött meg egymással. Az ATP Tour mezőnyéből az utóbbi két és fél évben toronymagasan kiemelkedő két teniszező ezúttal az év első salakpályás ATP 1000-es versenye, a Monte-Carlo Masters fináléjában csapott össze. Nem csak a trófea volt a tét: Sinner és Alcaraz is tudta, hogy a jövő hétfőtől az lesz a világelső, aki nyer Monte-Carlóban. Sinner a legutóbbi három ATP 1000-es verseny (Párizs, Indian Wells, Miami) kivétel nélkül megnyerte, azokon a tornákon még csak játszmát sem veszített , négy mestertornát zsinórban legutóbb Novak Djokovics nyert (2015 utolsó és 2016 első két-két ilyen szintű versenyét).

Carlos Alcaraz túl sokat hibázott a Monte-Carlo Masters döntőjében, Jannik Sinner sikersorozatát így ő sem tudta megszakítani Fotó: AFP/Valery Hache

Djokovics akkori sikersorozata csupa kemény pályás diadalból állt, Sinner a negyediket salakon tehette volna hozzá, a vörös borításon viszont a legutóbbi három meccsét elveszítette Alcaraz ellen. Ezek közül a harmadik, a tavalyi Roland Garros-döntő volt a legfájdalmasabb, amelyben meccslabdákról kapott ki az olasz.

Sinner újra világelső, Alcaraz túl sokat hibázott

Alcaraz kezdett jobban, de hiába vette el Sinner első adogatójátékát, az olasz azonnal visszabrékelt. Az első játszma tie breakbe torkollott, azt Sinner nyerte meg.

A második szettben is a spanyol brékelt először, de Sinner ezúttal még egyértelműbb fordítással felelt, 7:6, 6:3-as győzelmével a monte-carlói címet és a világelsőséget is elvette Alcaraztól.

– A világelsőség másodlagos, az értékes trófeák gyűjtése a legfontosabb célom – rangsorolt a boldog Sinner, akinek a kemény pályás ATP 1000-es trófeák közül már egy sem hiányzik, salakpályán viszont először nyert ilyen rangos versenyt.