Sinner és Alcaraz döntője szokatlan mutatókat hozott, Monte-Carlóban dupla volt a tét

Jannik Sinner 7:6, 6:3-ra nyert Carlos Alcaraz ellen a Monte-Carlo Masters döntőjében. Az olasz teniszező először nyert a helyszínen, négy év és három vereség után verte újra salakon spanyol riválisát. Sinner Novak Djokovics 2015–16-os szériája óta az első teniszező lett, aki egymás után négy ATP 1000-es tornát nyert meg, a parádés mesterverseny-sorozatának köszönhetően hétfőtől újra világelső lesz, a pozíciót 2025 novembere óta őrizte Alcaraz.

Koczó Dávid
2026. 04. 12. 18:17
Jannik Sinner zsinórban a negyedik ATP 1000-es tornáját is megnyerte, a Monte-Carlo Masters fináléjában Carlos Alcaraz ellen győzött, akitől a világelsőséget is visszavette Fotó: AFP/Valery Hache
Jannik Sinner és Carlos Alcaraz újabb döntőben küzdött meg egymással. Az ATP Tour mezőnyéből az utóbbi két és fél évben toronymagasan kiemelkedő két teniszező ezúttal az év első salakpályás ATP 1000-es versenye, a Monte-Carlo Masters fináléjában csapott össze. Nem csak a trófea volt a tét: Sinner és Alcaraz is tudta, hogy a jövő hétfőtől az lesz a világelső, aki nyer Monte-Carlóban. Sinner a legutóbbi három ATP 1000-es verseny (Párizs, Indian Wells, Miami) kivétel nélkül megnyerte, azokon a tornákon még csak játszmát sem veszített , négy mestertornát zsinórban legutóbb Novak Djokovics nyert (2015 utolsó és 2016 első két-két ilyen szintű versenyét).

Carlos Alcaraz túl sokat hibázott a Monte-Carlo Masters döntőjében, Jannik Sinner sikersorozatát így ő sem tudta megszakítani Fotó: AFP/Valery Hache

Djokovics akkori sikersorozata csupa kemény pályás diadalból állt, Sinner a negyediket salakon tehette volna hozzá, a vörös borításon viszont a legutóbbi három meccsét elveszítette Alcaraz ellen. Ezek közül a harmadik, a tavalyi Roland Garros-döntő volt a legfájdalmasabb, amelyben meccslabdákról kapott ki az olasz.

Sinner újra világelső, Alcaraz túl sokat hibázott

Alcaraz kezdett jobban, de hiába vette el Sinner első adogatójátékát, az olasz azonnal visszabrékelt. Az első játszma tie breakbe torkollott, azt Sinner nyerte meg.

A második szettben is a spanyol brékelt először, de Sinner ezúttal még egyértelműbb fordítással felelt, 7:6, 6:3-as győzelmével a monte-carlói címet és a világelsőséget is elvette Alcaraztól.

– A világelsőség másodlagos, az értékes trófeák gyűjtése a legfontosabb célom – rangsorolt a boldog Sinner, akinek a kemény pályás ATP 1000-es trófeák közül már egy sem hiányzik, salakpályán viszont először nyert ilyen rangos versenyt.

Alcaraz és Sinner számos elképesztően emlékezetes csatát vívott már egymás ellen, az idei első egymás elleni meccsük némileg elmaradt a tőlük megszokott színvonaltól. Főleg Alcaraz rontott sokat, 45 ki nem kényszerített hibáig jutott a spanyol, aki az egymás elleni mérleget tekintve továbbra is jobban áll Sinnernél (10-7).

Hogy az olasz és a spanyol mennyire kiemelkedik a mezőnyből, azt jól mutatják a pontkülönbségek, jövő héttől így néz ki a világranglista eleje:

  1. Jannik Sinner (olasz) 13 350 pont
  2. Carlos Alcaraz (spanyol) 13 240
  3. Alexander Zverev (német) 5555
  4. Novak Djokovics (szerb) 4710

Alcaraz egyébként akkor azonnal visszaelőzhet, ha megnyeri a barcelonai versenyt, Sinner ugyanis nem játszik a jövő héten.

Sinner Djokovics nyomában

Míg a jelenben már Novak Djokovics is alig-alig tudja felvenni a versenyt Sinnerrel és Alcarazzal, a szerb történelmi rekordjai még sokáig tarthatják magukat a következő generációk legjobbjaival szemben. Djokovics tartja a legtöbb, egymás után megnyert ATP 1000-es meccs rekordját (31), a 22 sikernél járó Sinnernek az utoléréséhez a következő mesterversenye megnyerése sem lenne még elég.

