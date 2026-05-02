Ha kell, csontot tör a világ legjobban került bunyósa a cirkálósúly egyesített vb-címéért

David Benavidez ellen két vitathatatlan bajnok sem mert kiállni

Ő igazi példakép lehet a gyermekek és a túlsúlyosak számára. Ugyanis 13 évesen már 125 kilót mutatott a mérleg alatta, ám az édesapja és a boksz segítségével, valamint a bátyja sikereit látva – José Benavidez Jr. (28-3-1, 18 KO) szintén eljutott vb-címmeccsig – előbb lefogyott 45 kilót, és a 72 kilósok között bokszolt sokáig. A ringben nyújtott teljesítménye miatt a szakma a világ egyik legjobban került bokszolójának tartja a fiatalabbik Benavidezt.

A Boxingscene.com portál listája szerint a második helyen áll a rettegett harcosok között, miután minden alkalommal, amikor ringbe lép, szinte elviselhetetlen fájdalmat okoz az ellenfeleinek. Érdekes, hogy két vitathatatlan bajnok is leadta inkább a WBC vb-övét – és ezzel el is veszítették a vitathatatlan bajnoki címüket –, mert nem léptek szorítóba David Benavidez ellen. A két bunyós nem más, mint

Saul „Canelo” Álvarez (63-3-2, 39 KO) a nagyközépsúlyban,

Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) a félnehézsúlyban.

David Benavidez így mindkét súlycsoportban nem a legnagyobbak ellen nyerte el a vb-övet, hanem a megüresedett trónért lépett ringbe. 2022-ben a harmadik menetben kiütötte a kanadai David Lemieuxot (43-5, 36 KO) és lett a nagyközépsúlyban a WBC világbajnoka, majd 2024 júniusában pontozással verte az ukrán Olekszandr Gvozgyikot (21-2, 17 KO), és felülhetett a félnehézsúly trónjára, szintén a WBC égisze alatt.

A 28 éves bunyós mindenki ellen ringbe lép, ha az hajlandó ellene kiállni. Ha megnézzük az utolsó öt ellenfelét, akkor a BBC összeállításában láthatjuk, hogy azok a harcosok 112 meccset nyertek meg pályafutásuk során, és mindössze ötször kaptak ki, mikor összecsaptak Benavidezzel. Majd mind az öten kikaptak tőle:

Caleb Plant (22-1)

Demetrius Andrade (32-0)

Olekszandr Gvozdyk (20-1)

David Morrell (11-0)

Anthony Yarde (27-3)

Plant és Yarde kiütéssel (a 6., illetve a 7. menetben), míg a másik három sima pontozással kapott ki a Mexikói szörnyetegtől, aki egyébként amerikaiként lép szorítóba.

Végre nem kellett fogyasztanom, cirkálósúlyban jön ki belőlem a legjobb formám. Ismerem Zurdo gyengeségeit és az erősségeit is. Tudom, hogyan tudok neki komoly fájdalmat okozni ebben a harcban, és meg is fogom tenni

– jelentette ki magabiztosan Benavidez.