Ha kell, csontot tör a világ legjobban került bunyósa a cirkálósúly egyesített vb-címéért

A ringben nyújtott teljesítménye miatt a szakma a világ egyik legjobban került bokszolójának tartja, igazi nagy meccse mégsem volt eddig. Május 2-án, szombaton azonban Las Vegasban végre összejön a nagy meccs a WBC félnehézsúlyú veretlen világbajnoka, David Benavidez számára. A mexikói gyökerekkel rendelkező bunyós éppen szülőhazája nemzeti ünnepén csap össze a cirkálósúlyban a WBA és a WBO bajnokával, Gilberto Ramírezzel. Mivel mindketten elképesztő ütőerővel rendelkeznek, szinte elképzelhetetlen, hogy szükség legyen a pontozókra.

Molnár László
2026. 05. 02. 5:49
David Benavidez már két súlycsoportban lett világbajnok, most a harmadikban próbál a csúcsra jutni Fotó: Europress/AFP/Tayfun Coskun
David Benavidez a harmadik súlycsoportban érhet a csúcsra, ha legyőzi Gilberto Ramírezt. Forrás: Boxingscene.com

David Benavidez ellen két vitathatatlan bajnok sem mert kiállni

Ő igazi példakép lehet a gyermekek és a túlsúlyosak számára. Ugyanis 13 évesen már 125 kilót mutatott a mérleg alatta, ám az édesapja és a boksz segítségével, valamint a bátyja sikereit látva – José Benavidez Jr. (28-3-1, 18 KO) szintén eljutott vb-címmeccsig – előbb lefogyott 45 kilót, és a 72 kilósok között bokszolt sokáig. A ringben nyújtott teljesítménye miatt a szakma a világ egyik legjobban került bokszolójának tartja a fiatalabbik Benavidezt.

A Boxingscene.com portál listája szerint a második helyen áll a rettegett harcosok között, miután minden alkalommal, amikor ringbe lép, szinte elviselhetetlen fájdalmat okoz az ellenfeleinek. Érdekes, hogy két vitathatatlan bajnok is leadta inkább a WBC vb-övét – és ezzel el is veszítették a vitathatatlan bajnoki címüket –, mert nem léptek szorítóba David Benavidez ellen. A két bunyós nem más, mint 

  • Saul „Canelo” Álvarez (63-3-2, 39 KO) a nagyközépsúlyban,
  • Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO) a félnehézsúlyban.

David Benavidez így mindkét súlycsoportban nem a legnagyobbak ellen nyerte el a vb-övet, hanem a megüresedett trónért lépett ringbe. 2022-ben a harmadik menetben kiütötte a kanadai David Lemieuxot (43-5, 36 KO) és lett a nagyközépsúlyban a WBC világbajnoka, majd 2024 júniusában pontozással verte az ukrán  Olekszandr Gvozgyikot (21-2, 17 KO), és felülhetett a félnehézsúly trónjára, szintén a WBC égisze alatt.

A 28 éves bunyós mindenki ellen ringbe lép, ha az hajlandó ellene kiállni. Ha megnézzük az utolsó öt ellenfelét, akkor a BBC összeállításában láthatjuk, hogy azok a harcosok 112 meccset nyertek meg pályafutásuk során, és mindössze ötször kaptak ki, mikor összecsaptak Benavidezzel. Majd mind az öten kikaptak tőle: 

  • Caleb Plant (22-1)
  • Demetrius Andrade (32-0)
  • Olekszandr Gvozdyk (20-1)
  • David Morrell (11-0)
  • Anthony Yarde (27-3)

Plant és Yarde kiütéssel (a 6., illetve a 7. menetben), míg a másik három sima pontozással kapott ki a Mexikói szörnyetegtől, aki egyébként amerikaiként lép szorítóba.

Végre nem kellett fogyasztanom, cirkálósúlyban jön ki belőlem a legjobb formám. Ismerem Zurdo gyengeségeit és az erősségeit is. Tudom, hogyan tudok neki komoly fájdalmat okozni ebben a harcban, és meg is fogom tenni

– jelentette ki magabiztosan Benavidez.

Gilberto Ramíreznek gyilkos erejű ütései vannak, nem véletlenül egyesített világbajnoka a cirkálósúlynak. Fotó: Cris Esqueda/Golden Boy Promotion

Ramírez ha kell, mindent eltör ellenfelén a győzelem érdekében

Noha szinte mindenki Benavidez győzelmére esküszik, azért nem árt, hogy képet kapjunk Ramírez képességeiről és ütőerejéről is. Legyen elég annyi, hogy amikor a brit Chris Billam-Smith (21-2, 13 KO) ellen a WBA öve mellé megszerezte a WBO övét is, a 12 menet alatt szinte mindent eltört ellenfelén, amit csak lehetett: 

  • a brit bunyós szeme felszakadt, 
  • felismerhetetlenre dagadt, 
  • az arcát össze kellett varrni, 
  • eltört a jobb hüvelykujja, a bal keze és néhány bordája.

Halkan jegyezzük meg, hogy Ramírez egyetlen vereségét 2022. november 5-én Bivoltól szenvedte el, aki most a félnehézsúly öt nagy szervezetéből négynek a világbajnoka.

– Körülbelül tíz éve gondolkodom a David elleni meccsen. Mindketten tudtuk, hogy egy nap szembekerülünk egymással. David nagyszerű bunyós, de most jött el az én időm. Nagyszerű harcosnak és nagy névnek kell lenned ahhoz, hogy a Cinco de Mayo hétvégéjének főszereplője legyél. Történelmet írunk. Még soha nem volt ilyen nagyszabású küzdelem mexikói harcosok között. Csodálatos este lesz. Mindent bele fogunk adni a ringben – fogalmazott Ramírez, akinek az edzője, Julian Chua mindehhez hozzátette, szerinte Benavidez nem üt nagyobbat, mint tanítványa, és kettejük csatájában a képzettség fog dönteni, nem a méretbeli különbség.

A meccs, amikor Gilberto Ramírez szó szerint összetörte ellenfelét:

Minden és mindenki Benavidez győzelmét jósolja

A 2026. május 2-án sorra kerülő mérkőzés egyértelmű esélyese a fogadóirodák és a szakértők többsége szerint is David Benavidez, annak ellenére, hogy ez lesz az első meccse cirkálósúlyban a regnáló, egyesített világbajnok Ramírez ellen. A bukmékerek Benavidezt jelentős favoritként kezelik, míg Ramírez győzelme komoly meglepetésnek számítana.

  • David Benavidez: 1.25 – 1.30 körüli szorzó (kb. 74-80 százalék esély a győzelemre).
  • Gilberto Ramírez: 3.40 – 3.60 körüli szorzó (kb. 26 százalék esély).
  • Döntetlen: 15.00 – 17.00 körüli szorzó. 

A fogadók többsége (kb. 55-60 százalék) Benavidez kiütéses győzelmére számít, bár a pontozásos siker is népszerű opció.

David Benavidez edzés közben:

A szakma képviselői elismerik Ramíirez súlycsoportbeli tapasztalatát, de Benavidez agresszivitását és ütőerejét tartják döntőnek, így őt tartják a ringháború egyértelmű esélyesének. A nagyközépsúly és a félnehézsúly korábbi egyesített bajnoka, a veretlenül visszavonult Andre Ward (32-0, 16 KO) úgy véli, hogy Benavidez a meccs esélyese, hiszen fiatalabb, és nála van az a mentális előny, hogy még sosem győzték le. A kisváltóban és váltósúlyban is vb-címet szerző amerikai Tim Bradley (33-2-1, 13 KO) kezdetben sima Benavidez-győzelmet várt, ám ahogy közeledett május 2-a, már sokkal szorosabbnak látja az esélyeket. Úgy véli, Ramírez a saját súlyában bokszolhat, ahol elképesztő rutint szerzett, és ez akár a sikerhez is elég lehet.

A négy súlycsoportban is világbajnok Roy Jones Jr. (66-10, 47 KO) egyértelműen Benavidez mellett tette le a voksát. Szerinte az, hogy korábban kesztyűztek, Davidnek segít jobban, mert kiismerte Ramírez gyengeségeit. A világ egyik legismertebb promótere, Eddie Hearn úgy gondolja, igencsak kiegyenlített meccset vívhat majd a két gigász, amit Benavidez nyerhet meg, ám mindenkit figyelmeztet arra, Ramírez igazi cirkálósúlyú, és az erejét nem szabad lebecsülni.

David Benavidez mellett szól – Gilberto Ramírez mellett szól

  • Ütőgyorsaság és volumen: sorozatai gyakran felőrlik az ellenfeleket – Súlycsoportbeli rutin: régóta cirkálósúlyban bokszol, már „belakta” a kategóriát.
  • Mentális fölény: veretlen, és korábbi közös edzéseikre magabiztosan emlékszik – Fizikai fölény: nagyobb és természetesebb cirkálósúlyú, jobb az ütőtávja.
  • Agresszív stílus: folyamatos nyomás alatt tartja ellenfeleit – Védekezés és taktika: képes távolról, irányítottan bokszolni, ha nem megy bele a közelharcba.
Rácz Félix úgy véli, ugyan méltó lesz a Benavidez–Ramírez meccs Mexikó Napjához, ám előbbi simán nyer, mert mindenben jobb a riválisánál. Fotó: Mirkó István

Rácz Félix: A meccs toronymagas esélyese David Benavidez 

Hazánk legismertebb promótere, a jelenleg a pusztakezes viadalokat szervező Rácz Félix szerint is nagy meccs lesz a május 2-i, Las Vegasban rendezendő összecsapás. A Benavidez–Ramírez ringcsata véleménye szerint egy régóta várt Mexicó kontra Mexicó párosítás, 

ami abszolút méltó a Cinco de Mayo, azaz Mexikó nemzeti ünnepéhez.

– Úgy gondolom, hogy Benavidez ütőereje, sebessége és az az agresszív harcmodor, amivel ringbe lép és rendre »megkínálja« ellenfeleit, azt Ramírez nem fogja tudni kezelni. Bár utóbbi rendelkezik némi előnnyel az ökölvívói iskolázottságából fakadóan a súlya és az abba való »beérése« miatt, de ez szerintem nem fogja felmenteni az alól, hogy élete talán legnehezebb mérkőzése és estéje elé néz – állította Rácz Félix.

Lapunknak kijelentette, Benavidez ring IQ-ja és a fentebb említett ütőerő, sebesség és agresszivitás kompenzálni fogja azt a kis előnyt, amivel Ramírez rendelkezik. Ugyanakkor nem hallgatta el, hogy bármennyire Benavidez mellett teszi le a voksát, a mexikói párharcok soha nem szoktak terápiahatással lenni egyik félre sem, még a győztesre sem.

– Ezzel azt akarom mondani, hogy ez a meccs Benavideznek sem lesz egy sétagalopp a ringben. Úgyhogy nemcsak Mexikóban lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen, hanem a legendás Las Vegas-i T-Mobile Arénában is. Igazi mexikói presztízsharcnak leszünk tanúi. Felsorakozhatnám a Benavidez mellett szóló érveimet, de egyszerűen csak mindenben jobb Ramíreznél – jelentette ki a promóter.

Ilyen teljesítményre képes David Benavidez a ringben:

