Hogy juthatott tovább a vb egyik leggyengébb csapata, Dél-Afrika?
Az első két forduló után mindenki arról beszélt, hogy mekkora csalódás a játéka. Dél-Afrika válogatottja azonban mindenre és mindenkire rácáfolt, az utolsó fordulóban legyőzte Dél-Koreát és ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Kanada veresége azt jelenti, hogy az egyik házigazda elveszítette pályaelőnyét, amely eléggé szokatlan egy rendező ország esetében a labdarúgó-világbajnokságon.
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