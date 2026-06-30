Döbbenetes öngól, összesen öt kihagyott kísérlet a 11-es párbajban a Hollandia–Marokkó mérkőzésen

1. pár: Hollandia előnyben

Teun Koopmeiners kezdte a párbajt, és tökéletesen oldotta meg a feladatát: Bono mellett a jobb alsó sarokba lőtt. Marokkó első rúgója, Neil El Aynaoui viszont hibázott, a labdája a bal oldali kapufán, illetve a léc környékén csattant – 1-0 Hollandia javára.

A labdarúgó-vb legpechesebb mozdulatal: Bart Verbruggen kivédte Soufiane Rahimi lövését, de a lábáról a hálóba pattanta a labda a 11-es párbajban Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

2. pár: a legfurcsább gól

Justin Kluivert növelhette volna a holland előnyt, de a bal kapufát találta el. Soufiane Rahimi következett, Verbruggen pedig jól érezte az irányt, sőt ki is védte a bal alsó sarok felé tartó lövést. A a labda a holland kapus kezéről szerencsétlenül a lábára, onnan pedig visszapattant, majd becsorgott a hálóba. Ritka, kegyetlen pillanat volt ez, szinte öngólszerű jelenet egy tizenegyespárbaj közepén – összessítésben 1-1.

This Penalty shootout will go down in history. So unlucky from Verbruggen. pic.twitter.com/bhez2dyPPD — RealNewz (@Sp0rtsUnited) June 30, 2026

3. pár: Weghorst még életben tartotta Hollandiát

Wout Weghorst nagy erővel és pontosan lőtte a labdát a bal felső sarokba, ezzel újra előnyhöz juttatta Hollandiát. Chemsdine Talbi azonban higgadt maradt, és Verbruggen mellett a kapu jobb oldalába vágta a labdát. Három pár után 2-2.

4. pár: mindkét oldalon hiba

Quinten Timber rosszul találta el a büntetőt, gyenge lövése jócskán a bal kapufa mellé ment. Marokkó sem tudta kihasználni a lehetőséget: Achraf Hakimi a bal kapufát találta el. A PSG klasszisa lezárhatta volna a párbajt, ehelyett újabb fordulatot adott neki, maradt a 2-2.

5. pár: Bono védett, Saibari lezárta

Bono táncolt a gólvonalon, meg is zavarta Crysencio Summerville-t, aki felfelé, de nem sarokra rúgta a labdát és Bono kiütötte egy kézzel. Ezután Ismael Saibari következett, és nem remegett meg. Testcsellel elküldte Verbruggent, majd a bal alsó sarokba gurított – 3-2-re Marokkónak.

Hollandia kiesett, Kanada–Marokkó meccs a legjobb 16 között

Marokkó tehát 3-2-re megnyerte a tizenegyespárbajt, és továbbjutott, a legjobb 16 között, Houstonban Kanadával találkozik.

A másik oldalról: Németország után újabb európai esélyes, Hollandia is kiesett és utazhat haza.