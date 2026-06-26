Miért őrjöng a németek szövetségi kapitánya a labdarúgó vb-n?
Németország annak ellenére is csoportelsőként jutott be a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokságon, hogy az utolsó csoportmérkőzésén 2-1-es vereséget szenvedett Ecuador csapatától. A német és a nemzetközi szaksajtó és Julian Nagelsmann meccs utáni éles szóváltása várható volt, az igazi kérdés az, hogy miért ragaszkodott ezen a meccsen is az alapcsapatához a németek szakembere? Paraguay és Ausztrália pedig azt mutatta meg, miért rossz a nyolc legjobb harmadik helyezett továbbjutása ezen a vb-n.
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