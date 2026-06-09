Megalázó eljárás: Ilyés Ferenc reagált a nemzetközi szövetségtől kapott pofonra
A szorosan elbukott selejtező után nem kapott szabadkártyát, így a magyar válogatott nélkül zajlik majd a 2027-es férfikézilabda-vb. Ilyés Ferenc, a hazai sportági szövetség elnöke reagált a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) döntésére, amelyben szerinte nem sportszakmai szempontok játszották a főszerepet. A női kézilabda-vb házigazdája jövőre Magyarország lesz.
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