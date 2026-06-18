Dél-Korea lehet a labdarúgó-vb első továbbjutója, miközben a csapat sztárja körül áll a bál

Ez különösen Mexikó számára lenne fontos, ugyanis azzal biztosítaná magának, hogy az első – és ha onnan továbbjut, a második – kieséses fázisú meccsét is hazai pályán, Mexikóvárosban játszhatná. A csoportmásodikra sem feltétlenül megoldhatatlan feladat vár, a B csoport másodikja, de nem Mexikóban, hanem az Egyesült Államokban.

Mexikó motivációja tehát egyértelmű a csoportrangadó előtt, Dél-Korea egészen más körülmények miatt vált még egységesebbé.

Az ázsiai csapat tagjai a labdarúgó-vb helyszínén bojkottálják saját hazájuk sajtóját, így állnak ki a csapatkapitány, Szon Hungmin mellett.

Szon már a csehek elleni 2-1-es győzelem után sem nyilatkozott honfitársainak, amiért a csapat nyílt edzésén megjegyzést tettek rá, hogy kihúzta magát az országban kötelező katonai szolgálat alól. A vád egyébként hamis: Szon 2018-as Ázsia-játékok-győzelmével érte el, hogy 21 hónap helyett csak néhány hetes szolgálatot kelljen teljesítenie, azt pedig 2020 tavaszán, a Covid miatti sportéletleállás idején el is végezte.