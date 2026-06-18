dél-koreai fociválogatottSzon Hungminlabdarúgó-vb 2026mexikói válogatott

Dél-Korea lehet a labdarúgó-vb első továbbjutója, miközben a csapat sztárja körül áll a bál

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Csütörtök este elkezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulója. Az A csoportban előbb a két nulla pontos csapat, Csehország és Dél-Afrika meccsel az életben maradásért, míg Dél-Korea és Mexikó meccsén fény derülhet az első továbbjutó kilétére. A koreaiak vezérük, Szon Hungmin (Son Heung-min) miatt hazájuk sajtójával nem állnak szóba a világbajnokságon. A B csoportban minden nyílt marad a harmadik fordulóra is.

Koczó Dávid
2026. 06. 18. 5:50
Szon Hungmin bántó megjegyzést kapott, a koreai csapattársai kiállnak mellette a Mexikó elleni kulcsfontosságú labdarúgó-vb-meccs előtt Fotó: AFP/Ulises Ruiz
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Ez különösen Mexikó számára lenne fontos, ugyanis azzal biztosítaná magának, hogy az első – és ha onnan továbbjut, a második – kieséses fázisú meccsét is hazai pályán, Mexikóvárosban játszhatná. A csoportmásodikra sem feltétlenül megoldhatatlan feladat vár, a B csoport másodikja, de nem Mexikóban, hanem az Egyesült Államokban.

Mexikó motivációja tehát egyértelmű a csoportrangadó előtt, Dél-Korea egészen más körülmények miatt vált még egységesebbé.

Az ázsiai csapat tagjai a labdarúgó-vb helyszínén bojkottálják saját hazájuk sajtóját, így állnak ki a csapatkapitány, Szon Hungmin mellett.

Szon már a csehek elleni 2-1-es győzelem után sem nyilatkozott honfitársainak, amiért a csapat nyílt edzésén megjegyzést tettek rá, hogy kihúzta magát az országban kötelező katonai szolgálat alól. A vád egyébként hamis: Szon 2018-as Ázsia-játékok-győzelmével érte el, hogy 21 hónap helyett csak néhány hetes szolgálatot kelljen teljesítenie, azt pedig 2020 tavaszán, a Covid miatti sportéletleállás idején el is végezte.

A korábbi Tottenham-csatár három vb-góllal társrekorder hazájában, ezek közül egyet éppen Mexikó ellen szerzett, igaz, az 2018-ban, szintén a csoportkör második fordulójában a 93. percben már csak a szépségtapaszt jelentette a 2-1-re elveszített meccsen. A két csapat másik, 1998-as vb-meccsét is Mexikó nyerte (3-1), a társházigazda szurkolói a triplázásban bíznak.

B csoport: Semmi sem dől el

A másik társházigazda, Kanada is folytatja szereplését, Katar ellen: két olyan válogatott csap össze, amely az első fordulóban szerezte meg története első világbajnoki pontját. Az első fordulóbeli két döntetlen azt jelenti, hogy ebben a csoportban sem biztos továbbjutó, sem biztos kieső nem lesz még két forduló után. Ugyanakkor természetesen egy történelmi győzelem óriási lépést jelentene a továbbjutás felé Kanadának vagy Katarnak, ahogy a másik meccsen Svájcnak vagy Bosznia-Hercegovinának is.

Labdarúgó-vb 2026, 2. forduló.

  • Csehország–Dél-Afrika csütörtök 18.00 (A csoport)
  • Svájc–Bosznia-Hercegovina csütörtök 21.00 (B csoport)
  • Kanada–Katar péntek 0.00 (B csoport)
  • Mexikó–Dél-Korea péntek 3.00 (A csoport)

 

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