Felix Zwayerskót fociválogatottJohn McGinnlabdarúgó-vb 2026Nestory Irankunda

Az ausztrál szélső alaposan kiosztotta a begörcsölt játékvezetőt, a skótok is elégedetlenek

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Győzelem után vereség: ez jutott Ausztrália és Skócia válogatottjának is a labdarúgó-vb-n. Tovább is tart a párhuzam: az ausztrálok és a skótok is elégedetlenek voltak a játékvezetéssel, a legdurvább kritikát Ausztrália idei első vb-góljának szerzője, Nestory Irankunda fogalmazta meg. Ugyanakkor az Egyesült Államok ellen vesztő (2-0) ausztrálok és a Marokkótól kikapó (1-0) skótok sem kizárólag a játékvezetésre fogták a vereséget.

Magyar Nemzet
2026. 06. 20. 9:00
Felix Zwayer begörcsölt az Egyesült Államok–Ausztrália labdarúgó-vb-meccsen, de az ausztrálok nem ezért, hanem elmaradt büntetőkért kritizálták a német bírót Fotó: Getty Images via AFP/Alex Grimm
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Popovic maga is kritikát kapott az ausztrál médiában, amiért a törökök elleni két gólszerzője, Nestory Irankunda és Connor Metcalfe sem kezdett. Később mindketten beálltak, s mindkettejükkel előfordult, hogy úgy érezték: szabálytalanság történt velük szemben a tizenhatoson belül, egy harmadik esetben pedig Berhalter ért kézzel a labdához.

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– Irankunda nem kertelt Zwayerről, aki az utolsó percekben görcsöt kapott a pályán, emiatt állt a játék a hosszabbításban. A német játékvezető botrányos múltját viszont nem vették elő az ausztrálok, akik a vereségük ellenére sincsenek rossz helyzetben: az utolsó fordulóban Paraguay ellen a döntetlen is elég lenne nekik, hogy megszerezzék a D csoport második helyét.

Elmaradt büntetők és piros lap miatt kesereg Skócia

Bár az ausztrálokhoz hasonlóan három ponttal áll, Skócia helyzete sokkal rosszabb. Az utolsó fordulóban Brazília ellen még a döntetlen sem jelentene biztos továbbjutást a skótoknak – bár azzal azért a továbbjutó csoportharmadikok közé jó eséllyel odaérnének –, miután 1-0-ra kikaptak Marokkótól. A korán bekapott gól után a skótok három kulcsjelenetet kértek számon Ilgiz Tantasev üzbég játékvezetőn: McGinn és McTominay is hiába várt büntetőt az esése után, míg Diop csak sárga lapot kapott, amikor szabálytalankodott Adamsszel szemben.

– Szerintem inkább McGinn esete ért büntetőt, egy másik napon talán megadták volna. Ugyanez a helyzet a védővel, aki megakadályozta, hogy Adams kapura törjön, egy másik nap talán piros járt volna érte – vélte a skót szövetségi kapitány, Steve Clarke. McGinn is úgy érezte, hogy szabálytalankodott vele szembe El-Ajnaoui.

– Marokkó azt megúszta, de nekünk kell jobbnak lennünk, akcióból helyzeteket kialakítanunk és nem játékvezetői ítéletekre támaszkodnunk – mondta az Aston Villa középpályása, aki Haiti ellen Skócia győztes gólját lőtte.

 

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