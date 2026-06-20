Az ausztrál szélső alaposan kiosztotta a begörcsölt játékvezetőt, a skótok is elégedetlenek

Popovic maga is kritikát kapott az ausztrál médiában, amiért a törökök elleni két gólszerzője, Nestory Irankunda és Connor Metcalfe sem kezdett. Később mindketten beálltak, s mindkettejükkel előfordult, hogy úgy érezték: szabálytalanság történt velük szemben a tizenhatoson belül, egy harmadik esetben pedig Berhalter ért kézzel a labdához.

Borzasztó meccse volt. Mindig az amerikaiak javára ítélt

– Irankunda nem kertelt Zwayerről, aki az utolsó percekben görcsöt kapott a pályán, emiatt állt a játék a hosszabbításban. A német játékvezető botrányos múltját viszont nem vették elő az ausztrálok, akik a vereségük ellenére sincsenek rossz helyzetben: az utolsó fordulóban Paraguay ellen a döntetlen is elég lenne nekik, hogy megszerezzék a D csoport második helyét.