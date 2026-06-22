SpanyolországLuis de la FuenteLamine Yamallabdarúgó-vb 2026spanyol válogatott

Yamal mást állított a korai lecseréléséről, mint a spanyol kapitány

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Magabiztos sikerrel javította ki a botlását a spanyol labdarúgó-válogatott. A világbajnokság H csoportjában Spanyolország Lamine Yamal és Mikel Oyarzabal vezérletével 4-0-ra győzte le Szaúd-Arábiát, nem véletlenül volt elégedett a 66. születésnapját vasárnap ünneplő Luis de la Fuente szövetségi kapitány sem.

Magyar Nemzet
2026. 06. 22. 6:48
Lamine Yamalnak már világbajnokságon is van gólja a spanyol válogatott színeiben Fotó: Getty Images via AFP/Justin Setterfield
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A négypontos spanyolok magyar idő szerint szombat hajnalban a két ponttal rendelkező Uruguay ellen zárják a csoportkört, és ha nem kapnak ki, szinte biztosan a kvartett első helyezettjeként jutnak az egyenes kieséses szakaszba.

 

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