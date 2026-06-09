Marco RossiDebrecenmagyar labdarúgó–válogatott

Szoboszlaiékon újra ott a nyomás, győzni kell Kazahsztán ellen

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Miközben az egész világ a két nap múlva kezdődő labdarúgó-világbajnokságot várja, addig a tornáról újfent lemaradó magyar válogatott kedden este Debrecenben Kazahsztán ellen játszik barátságos meccset. A magyar labdarúgó-válogatott számára ezzel az összecsapással fejeződik be a próbamérkőzések sorozata, ősszel már tétmeccsek jönnek a Nemzetek Ligája B osztályában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 4:50
Kovács Bendegúz a finnek elleni mérkőzésen Budapesten Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto
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Marco Rossi nyugodtan dolgozhat

Egy biztos, a bizalom megvan Rossi iránt, ugyanis a szerződése 2030-ig szól, azaz nyugodtan tervezhet a következő négy esztendőre. Marco Rossi azonban ennek ellenére sem biztos abban, hogy addig a nemzeti csapat élén marad. „A szerződésem 2030-ig szól, addig két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnoki selejtezősorozat vár ránk, ha azok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, nem biztos, hogy a vb-kvalifikáció idején is én ülök a kispadon. Nekünk lépésről lépésre kell haladnunk, nem szabad annyira előre szaladnunk. A miénk olyan csapat, amely folyamatosan próbálja kijavítani a hibáit, miközben igyekszik fejleszteni a játékát. Bízom abban, hogy szép jövő előtt áll ez a válogatott” – fogalmazott a kapitány.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 22: Dominik Szoboszlai of Liverpool FC during the UEFA Champions League match between Eintracht Frankfurt and Liverpool
Szoboszlai Dominik, a magyarok csapatkapitánya. Fotó: Orange Pictures/Shutterstock

A kazahok elleni meccsel kapcsolatban elmondta, szeretnének jól szerepelni, és az a prioritás, hogy elkerüljék, ami legutóbb, a finnek elleni találkozó utolsó szakaszában történt, amikor az ellenfél háromszor is sikeres kontrákat vezetett a magyar válogatott ellen. „Nekünk kell irányítunk a játékot, szeretnénk minél többet birtokolni a labdát, igaz, ebbe a kazahoknak is lesz beleszólásuk, akik ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni” – árulta el meccstervét a magyar kapitány, aki a kazahok ellen sem Kerkez Milosra, sem pedig Sallai Rolandra nem számíthat.

Ha Marco Rossi is úgy dönt, a debreceniek hazai játékosnak is szurkolhatnak majd a kazahok ellen. A kapitány ugyanis a finnek után a keddi találkozón is pályára küldheti Szűcs Tamást, akit az egyik legígéretesebb játékosnak tart,  aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, hogy nemzetközi szintű labdarúgóvá váljon. „Rendkívül intelligens srác, nagyon szerény és tudja, miben kell fejlődnie. Nagyon nagy jövő előtt áll” – állította Rossi.

Kazahsztán kellemetlen ellenfél lehet

Kazahsztán ellen eddig kétszer, 2014. június 7-én és 2018. március 23-án lépett pályára nemzeti csapatunk, méghozzá két budapesti helyszínen. Először az átépítés előtti utolsó válogatott mérkőzésen a Puskás Ferenc Stadionban, akkor magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott a mérkőzés napján kórházba szállított szövetségi kapitány, Pintér Attila csapata. A gólokat Priskin Tamás, Varga Roland szerezte, a harmadik találat öngólból született. 

Négy esztendővel később már az Üllői úti Groupama Arénában fogadtuk Kazahsztán legjobbjait, és meglepő, 3-2-es vereséget szenvedett válogatottunk.

A belga Georges Leekens első alkalommal ült a magyar kispadon, ellenfelünk 2-0-ra és 3-1-re is vezetett már, Szalai Ádám és Németh Krisztián góljaival csak szépíteni sikerült.

A közép-ázsiai ország válogatottja pillanatnyilag a 109. helyen áll a FIFA-ranglistán, márciusi mérkőzéseit megnyerte két afrikai ellenfele (Namíbia és Comore-szigetek) ellen, de figyelemre méltó döntetlennel zárt hazai környezetben Belgium ellen a tavaly novemberi világbajnoki selejtezőn. A kazah csapat fizikális, fegyelmezett futballt játszik, elsősorban stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építve. A keret nagy része hazai klubokból érkezik, de vannak kivételek. A válogatottsági gólrekorder (15) Bakhtijar Zajnutdinov (Dinamo Moszkva) a hátvédsorból irányít és adja meg a stabilitást Talgat Bajszufinov szövetségi kapitány együttesének, mellette a csapatkapitány Nuraly Alip (Zenit) jelenti a biztos pontot. A középpálya motorja Islambek Kuat (FC Astana) akit remekül kiegészít az inkább az előre játékban és a támadások szervezéséért felelős Ramazan Orazov (FC Yelimay). 

Kairat Almaty's Kazakh forward #09 Dastan Satpaev celebrates after scoring the 3-1 goal during the UEFA Champions League league phase day 5 football match between FC Copenhagen and FC Kairat Almaty in Copenhagen, Denmark, on November 26, 2025. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Dasztan Szatbajev, a kazah csapat legnagyobb tehetsége. Fotó: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Természetesen a kazah labdarúgásnak is akadnak feltörekvő tehetségei, az egyik ilyen Dasztan Szatbajev, aki jelenleg a Kajrat Almati játékosa, a bajnoki szezonban eddig 14 meccsen 5 gólt rúgott. A 175 cm magas, csatárként és szélső támadóként is bevehető játékos 16 éves kora óta alapembernek számít a nemzeti csapatban. Talán nem véletlen, hogy az angol Premier League-ben szereplő Chelsea FC 4 millió eurós rekordösszegért igazolta le őt, de a londoni együtteshez csak a 18. életévének betöltése után fog hivatalosan csatlakozni. Így akár augusztusban egyből be is mutatkozhat az angol bajnokságban a fiatal labdarúgó, akinek a piaci értékét a Transfermarkt jelenleg hárommillió euróra taksálja.

Nemzetek közötti felkészülési mérkőzés: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, 19.00

 

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