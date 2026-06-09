Szoboszlaiékon újra ott a nyomás, győzni kell Kazahsztán ellen

Marco Rossi nyugodtan dolgozhat

Egy biztos, a bizalom megvan Rossi iránt, ugyanis a szerződése 2030-ig szól, azaz nyugodtan tervezhet a következő négy esztendőre. Marco Rossi azonban ennek ellenére sem biztos abban, hogy addig a nemzeti csapat élén marad. „A szerződésem 2030-ig szól, addig két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnoki selejtezősorozat vár ránk, ha azok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, nem biztos, hogy a vb-kvalifikáció idején is én ülök a kispadon. Nekünk lépésről lépésre kell haladnunk, nem szabad annyira előre szaladnunk. A miénk olyan csapat, amely folyamatosan próbálja kijavítani a hibáit, miközben igyekszik fejleszteni a játékát. Bízom abban, hogy szép jövő előtt áll ez a válogatott” – fogalmazott a kapitány.

Szoboszlai Dominik, a magyarok csapatkapitánya. Fotó: Orange Pictures/Shutterstock

A kazahok elleni meccsel kapcsolatban elmondta, szeretnének jól szerepelni, és az a prioritás, hogy elkerüljék, ami legutóbb, a finnek elleni találkozó utolsó szakaszában történt, amikor az ellenfél háromszor is sikeres kontrákat vezetett a magyar válogatott ellen. „Nekünk kell irányítunk a játékot, szeretnénk minél többet birtokolni a labdát, igaz, ebbe a kazahoknak is lesz beleszólásuk, akik ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni” – árulta el meccstervét a magyar kapitány, aki a kazahok ellen sem Kerkez Milosra, sem pedig Sallai Rolandra nem számíthat.

Ha Marco Rossi is úgy dönt, a debreceniek hazai játékosnak is szurkolhatnak majd a kazahok ellen. A kapitány ugyanis a finnek után a keddi találkozón is pályára küldheti Szűcs Tamást, akit az egyik legígéretesebb játékosnak tart, aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, hogy nemzetközi szintű labdarúgóvá váljon. „Rendkívül intelligens srác, nagyon szerény és tudja, miben kell fejlődnie. Nagyon nagy jövő előtt áll” – állította Rossi.