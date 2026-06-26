Nagelsmann kiakadt a németek veresége után, leostobázta az újságíró kérdését

A további kritikus kérdések után a német kapitány nagyon kiakadt.

Túlságosan leegyszerűsítitek ezt. Kérlek, hagyd már abba ezt az ostobaságot, de komolyan… Szerinted nem akartak mindent beleadni a srácok?

– vágott vissza Nagelsmann, amikor a játékosok hozzáállását firtatták.

A németek a vereség ellenére is csoportelsőként jutottak tovább, míg az E-jelű négyes másik találkozóján Elefántcsontpart Nicolas Pepe duplájával 2-0-ra legyőzte Curacaót. Ezzel a vb-n először továbbjutó afrikai válogatott lett a második, és Ecuador is biztosan továbblép a legjobb harmadikok között.

Világbajnokság, E-csoport, 3. forduló:

Ecuador–Németország 2-1, gólszerzők: Angulo (9.), Plata (77.), illetve Sané (2.)

Elefántcsontpart–Curacao 2-0, g.: Pepe (7., 64.)

Végeredmény:

1. Németország 6 pont (10-4)

2. Elefántcsontpart 6 (4-2)

3. Ecuador 4

4. Curacao 1