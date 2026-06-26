Németországlabdarúgó-vb 2026Julian Nagelsmann

Nagelsmann kiakadt a németek veresége után, leostobázta az újságíró kérdését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem volt már tétje a biztos csoportelső Németország számára az Ecuador elleni utolsó fordulónak a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjában, de így is a legjobb kezdőjével állt fel Ecuador ellen. A sokat kritizált Leroy Sané vitatott gólt lőtt, később a VAR épp miatta vont vissza egy német tizenegyest, Ecuador pedig fordított és 2-1-re nyert. Julian Nagelsmann igencsak kiakadt az ezt követő sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 6:40
Julian Nagelsmann bosszús volt a német válogatott veresége után a vb-n Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A további kritikus kérdések után a német kapitány nagyon kiakadt.

Túlságosan leegyszerűsítitek ezt. Kérlek, hagyd már abba ezt az ostobaságot, de komolyan… Szerinted nem akartak mindent beleadni a srácok?

– vágott vissza Nagelsmann, amikor a játékosok hozzáállását firtatták.

A németek a vereség ellenére is csoportelsőként jutottak tovább, míg az E-jelű négyes másik találkozóján Elefántcsontpart Nicolas Pepe duplájával 2-0-ra legyőzte Curacaót. Ezzel a vb-n először továbbjutó afrikai válogatott lett a második, és Ecuador is biztosan továbblép a legjobb harmadikok között.

Világbajnokság, E-csoport, 3. forduló:
Ecuador–Németország 2-1, gólszerzők: Angulo (9.), Plata (77.), illetve Sané (2.)
Elefántcsontpart–Curacao 2-0, g.: Pepe (7., 64.)

Végeredmény:
1. Németország 6 pont (10-4)
2. Elefántcsontpart 6 (4-2)
3. Ecuador 4
4. Curacao 1

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmagyar film

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Dani Áron avatarja

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.